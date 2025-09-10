Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

multa administrativa

Fraudador contumaz volta a fazer maracutaia na Saúde de MS

A Mega Comércio de Produtos Hospitalares foi multada em R$ 803 mil por "conluio, em diversos Pregões Eletrônicos" para aquisição de produtos médico-hospitalares

Neri Kaspary

Neri Kaspary

10/09/2025 - 11h11
Reabilitadas por decisões judiciais depois de terem sido multadas administrativamente e serem banidas do mercado local por conta de fraudes em licitações e pagamento de propina a servidores do Hospital Regional de Campo Grande, duas empresas de serviços médico-hospitalares voltaram a ser flagradas em maracutaias e levaram multa superior a R$ 1,44 milhão aplicada pela Controladoria-Geral do Estado. 

A empresa Mega Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, que tem longo hisórico de escândalos envolvendo o Hospital Regional de Campo Grande, foi punida em R$ 803.358,13  e a Universal Produtos Hospitalares, em R$ 643.133,47, conforme publicação do diário oficial do Governo do Estado do dia 5 de setembro. 

As mesmas empresas já haviam sido punidas administrativamente em 2021 por terem fraudado a venda de 20 mil máscaras hospitalares ao Governo do Estado em 2020

Naquele ano, a Mega entregou máscaras diferentes das previstas em contrato e por isso foi multada em R$ 599,8 mil. As máscaras, que deveriam ser do modelo N95, eram inadequadas para uso no Hospital Regional..  A Universal levou punição menor, de apenas CR$ 6,8 mil. De acordo com a controladoria, ela participou de conluio no procedimento de cotação de preços.

Na época, conforme investigação do Ministério Público, o proprietário da empresa Mega,  Emerson Ludwig, foi flagrado afirmando, em 9 de junho de 2020, que “10 mil daquela eu não consigo vender nem pros mendigo na rua aqui há há há há”. O áudio foi obtido mediante autorização judicial e faz parte de denúncia do MPE (Ministério Público Estadual) decorrente da Operação Parasita. 

A investigação encontrou a confissão do próprio empresário falando sobre a má qualidade das máscaras em plena pandemia. “Essa que nós tamo vendendo, Rafael. Em hospital não dá para usar, entendeu? Ela não tem filtro, não tem nada. É isso que eu estou te falando. E às vezes pode dar um B.O.. Então, mas vamos arriscar, vamo arriscar os zói pra ver. O máximo que pode fazer é nós pedir cancelamento”. 

Além das multas, as duas empresas chegaram a ficar proibidas de participarem de licitações na administração estadual. “Contudo, as sanções aplicadas se encontram suspensas em virtude de decisão judicial liminar”, informou, em nota enviada ao Correio do Estado nesta segunda-feira (9), a Controladoria-Geral do Estado 

Agora, segundo a Controladoria, as novas punições foram aplicadas com base na Lei Anticorrupção “e decorrem da participação de ambas, em conluio, em diversos Pregões Eletrônicos destinados ao Registro de Preços para fornecimento de produtos médicos-hospitalares ao governo estadual”. A Controladoria, porém, não divulgou detalhes deste suposto conluio.

MAIS CORRUPÇÃO

A empresa Mega Comércio de Produtos Hospitalares e seu proprietário também estiveram entre os principais alvos da Operação Parasita, desencadeada em dezembrode 2022 pelo Ministério Pùblico de Mato Grosso do Sul. 

“Até o momento, as investigações já apontam prejuízo de mais de 14 milhões de reais nos últimos anos, mediante compras fraudulentas. A título de exemplo, uma das comercializações simuladas, com valores em torno de 2,5 milhões de reais, destinou-se à aquisição do produto contraste, em quantidade suficiente para cerca de quatro anos, sendo que, por não ter sido entregue, o material se encontra em falta no hospital, inviabilizando exames e procedimentos essenciais a inúmeros pacientes”, informou a assessoria do MPE no dia 7 de dezembro daquele ano, data em que foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão.

Nesta investigação o ministério Público demonstrou que o empresário Emerson Ludwig foi flagrado dando até  um carro novo (um Prisma) como pagamento de propina a Rehder Batista dos Santos, que era coordenador de Logística e Suprimentos e diretor Administrativo e Financeiro do Hospital Regional. 

Mas, apesar da série de indícios, em janeiro do ano ano passado a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça permitiu que a Mega voltasse a participar de licitações. E foi por conta desta autorização que ela conseguiu participar dos certames e voltou a fazer combinação de preços com supostos concorrentes para vencer as disputas. 

EXPULSO DO PARAGUAI

Estudante de medicina é preso por estupro de vulnerável em Pedro Juan Caballero

Além do crime cometido em 2019, homem ainda deve mais de 30 mil reais de pensão alimentícia

10/09/2025 10h35

Homem de 36 anos é preso por estupro de adolescente no Paraguai

Homem de 36 anos é preso por estupro de adolescente no Paraguai Foto/ Divulgação

Um estudante de medicina foi preso na última terça-feira pelos crimes de estupro de vulnerável cometido em 2019 e por não pagar pensão alimentícia de mais de R$30 mil. A prisão aconteceu em Pedro Juan Caballero, onde o homem cursava medicina.

Identificado como H.A.S, o estudante estava com dois mandados de prisão ativos. Um ativo desde outubro de 2024 e o outro expedido em junho desse ano, mas pelo crime cometido em 2019.

No estado de Mato Grosso, o homem foi apontado como suspeito de estupro de vulnerável. Na época, com 30 anos, ele conheceu no Facebook uma adolescente de 13 anos. Ao manter contato com a garota não só virtualmente, mas com 'encontros' frequentes na casa dele, a mãe da vítima procurou a polícia local naquele ano e denunciou o caso.

Após investigar, a Polícia Civil de Mato Grosso, constou que o homem cometeu o crime de estupro. Condenado a 10 anos de pena, ele ainda tentou recurso em 2024, mas foi negado. Depois de 6 anos do crime, na última terça-feira foi localizado no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, onde começou o curso de medicina.

A ação foi comandada pela Delegacia Regional e a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte/MT, com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido.

Ao repassar as informações e levantamentos para a Polícia de Ponta Porã, a ação prosseguiu. A prisão foi realizada e o homem foi expulso do território do país paraguaio.

O homem ainda não havia cumprido nenhuma punição sobre ambos os crimes, de estupro de vulnerável e abandono material.

DOURADOS

Após retomada de voos, Aeroporto de Dourados receberá mais R$ 38 milhões em obras

A afirmação foi feita pelo vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado por quatro anos

10/09/2025 10h30

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos FOTO: Ana Paula Amaral / Governo MS

Na última segunda-feira (8), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que o Governo do Estado investirá mais de R$ 38 milhões na construção de um novo terminal de passageiros mais moderno e funcional no aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

A afirmação foi feita durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado para voos comerciais nos últimos quatro anos. Na ocasião, uma aeronave Airbus A319, da Latam Brasil abriu a retomada dos serviços do aeroporto, que na opinião de Barbosinha era necessária.

"Dourados é polo para aproximadamente 1 milhão de habitantes e 32 municípios que compõem a macrorregião, então essa retomada era mais do que necessária não só para a cidade mas para todo o Estado", afirmou.

Para Barbosinha, a esperança é que em breve novas companhias passem a operar na cidade, ampliando a quantidade e variedade na oferta de voos. "Esperamos que brevemente possamos ter voos diários e o aeroporto crescendo cada vez mais. O governador Eduardo Riedel já havia anunciado que em setembro teríamos a retomada dos voos, e hoje vemos o cumprimento desse compromisso", acrescentou.

Na ocasião, o prefeito de Dourados, Marçal Filho, falou sobre o trabalho para a retomada oficial do aeroporto e destacou a complexidade do transporte aéreo. "Tivemos uma série de providências na área de infraestrutura, além de toda a burocracia, especialmente de segurança. Aviação é muito complexa: não é fácil trazer um avião desse porte, como está acontecendo hoje aqui no nosso Estado", garantiu, ao falar sobre os benefícios para todo cidadão douradense.

Para ele, a retomada dos voos tem um papel muito importante. "Faz com que Dourados volte a ter conexão com o resto do mundo. Ter os voos de Dourados para Guarulhos significa que estaremos em contato com o maior aeroporto da América Latina e isso quer dizer desenvolvimento para a nossa cidade, atraindo empreendedores e novos investidores", completou.

MAIS OBRAS

Nos próximos dias, o governador Eduardo Riedel deverá assinar a ordem de serviço para a construção de novo terminal de passageiros. Com investimento superior a R$ 38 milhões, o projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

O contrato com a empresa já foi assinado e o canteiro de obras está em fase de implantação para o início dos trabalhos. “Construiremos um novo terminal de passageiros, mais moderno e funcional. A expectativa é que em 18 meses o novo receptivo já esteja funcionando”, garantiu o vice-governador.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

