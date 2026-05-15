Frente fria volta e temperaturas caem a 5°C no início da semana em MS

O fim de semana terá tempo instável, com possibilidade de tempestades em Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma nova frente fria. Para a próxima semana, já a partir de segunda-feira (18), as temperaturas devem cair novamente, com mínima prevista de 5°C.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria, aliado ao intenso transporte de ar quente e úmido favorecem a ocorrência de chuvas intensas entre sábado (16) e domingo (17).
Além disso, a atuação de cavados reforça o ambiente instável, aumentando as condições para o desenvolvimento de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h no Estado.
Para o fim de semana, são esperados acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo para tempestades em Mato Grosso do Sul, apontando para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.
Devido a estas condições climáticas, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos.
As temperaturas devem oscilar entre 14°C e 32°C no Estado no fim de semana. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 18°C, com máxima de 28°C.
Frio volta
Na segunda-feira (18), o avanço da frente fria ainda poderá favorecer a ocorrência de chuvas e tempestades isoladas, mas na maioria do Estado deve haver sol com variação de nebulosidade, devido a aproximação da alta pressão pós-frontal, que favorece condições de tempo mais seco e estável no Estado.
Com a passagem do sistema frontal, é esperada queda nas temperaturas, especialmente nos municípios do sul do Estado, onde a mínima pode chegar a 7°C.
Devido a entrada gradual do ar frio, a previsão indica também a ocorrência da mínima invertida na segunda-feira, condição em que a menor temperatura do dia é registrada ao longo do período.
Na terça-feira (20) a temperatura cai ainda mais, com mínima de 5°C.
Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima não deve passar de 19°C.