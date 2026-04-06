Funsat inicia a semana em Campo Grande com mais de 1.100 oportunidades de emprego

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu nesta segunda-feira (6), novas oportunidades no mercado de trabalho, ao todo estão disponíveis 1.130 vagas para 113 funções diferentes, abrangendo todos os níveis de escolaridade.
Uma parte considerável dessas vagas não necessitam de experiência prévia, para essa categoria foram ofertadas 747 vagas, podendo fazer o treinamento no novo emprego.
Para a categoria que não necessitam de experiência tem a disposição as seguintes funções operador de caixa (86), auxiliar de limpeza (77), atendente de lojas e mercados (72), auxiliar de padeiro (71), repositor de mercadorias (68), atendente de padaria (40), repositor em supermercados (35), auxiliar nos serviços de alimentação (35) e ajudante de carga e descarga de mercadorias (32). Ainda há vagas para cargos como produção, logística, atendimento e serviços gerais.
Para os cargos que precisam de experiência tem a disposição cerca de 383 oportunidades, entre os destaques estão funções como auxiliar operacional de logística (50), pedreiro (17), padeiro (16), consultor de vendas (13), motorista de caminhão (13), costureira em geral (14) e vigia (10), além de cargos especializados como analista de crédito, desenvolvedor de sistemas, eletrotécnico, eletricista industrial, farmacêutico e técnico de edificações.
Já para o público PCD, foram ofertadas 12 vagas sendo elas, repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (2), empacotador (2), além de oportunidades para auxiliar de limpeza, motorista de caminhão e porteiro, com uma vaga cada.
Para o candidato que tem interesse em participar do processo seletivo deve comparecer à Funsat para atualizar ou realizar o cadastro. O atendimento ocorre das 7h às 16h na sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e até 13h no Polo Moreninhas.