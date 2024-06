Gaeco recomenda que sobrinho de Cezário permaneça na cadeia

Corpus Christi

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 18 viaturas foram espalhadas nas 12 bases operacionais por todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Agentes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) seguirão com a Operação Corpus Christi 2024 nas rodovias do estado até a próxima segunda-feira (3).

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), as operações nas rodovias estaduais começaram na última quinta-feira (30), com foco na fiscalização e combate às infrações de trânsito, tais como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, condução de veículo automotor sem habilitação, entre outras.

Buscando proporcionar mais segurança aos condutores durante a passagem por rodovias em Mato Grosso do Sul, os policiais terão atenção redobrada nos municípios turísticos que dão acesso a espaços de maior fluxo.

Durante as fiscalizações, foram disponibilizadas 18 viaturas, espalhadas nas 12 bases operacionais por todo o estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, reforçando a fiscalização, buscando prevenir acidentes.

Ainda de acordo com o comando, orienta aos que precisam pegar estrada, conferir condições e equipamentos de segurança do veículo, especialmente de freios, pneus, faróis, entre outros, sem esquecer de planejar a viagem, com locais de descanso.

Em caso de neblina, reduza a velocidade e respeite a sinalização, sempre obedecendo as leis de trânsito.

Em 2023 ….

Conforme dados da Operação Corpus Christi de 2023, foram abordadas 3.244 pessoas e 2.433 veículos nas estradas de Mato Grosso do Sul. No ano passado, neste mesmo período, foram 3 vítimas, sendo uma delas fatal. Uma pessoa acabou presa em flagrante por embriagues ao volante.

Durante as fiscalizações da Operação Corpus Christi os policiais ainda apreenderam 21,2 quilos de pasta base de cocaína, 15 quilos de maconha, 2,6 quilos de haxixe marroquino e conduziram 7 pessoas para as delegacias da Polícia Civil.

Através do emprego de equipes extras e um planejamento estratégico, o policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros, o que garantiu o aumento da sensação de segurança dos usuários e a redução no número de acidentes.

A prevenção de acidentes por meio do combate às principais infrações de trânsito nas estradas foi o principal foco da Operação Corpus Christi, que abrangeu todas as rodovias estaduais. A ação contou com reforço de 90 policiais e de 19 viaturas, nas 11 bases operacionais de Mato Grosso do Sul.

O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária disponibiliza o número 198 para denúncias e informações. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia.



