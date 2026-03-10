Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

vale da celulose

Gigante da celulose começa contrução de 620 'mansões' em Inocência

Casas que a Arauco está construído terão até 215 m². Em Ribas do Rio Pardo, as maiores que a Suzano disponibilizou para seus funcionários têm 59 m²

Neri Kaspary

Neri Kaspary

10/03/2026 - 13h00
Para abrigar profissionais de outras cidades, estados e até de outros países, a chilena Arauco está construindo um conjunto habitacional de 620 casas em Inocência. O tamanho destas casas, porém, destoa daquilo que normalmene se vê em conjuntos habitacionais. Elas terão 115 e 215 metros quadrados, segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jaime Verruck. 

Para efeito de comparação, em Ribas do Rio Pardo, as 954 casas construídas pela Suzano para abrigar os trabalhadores da fábrica de celulose ativada em julho de 2024 têm 46 metros quadrados (551 casas) ou 59,3 metros quadrados (403 casas). As menores têm dois quartos e as demais, três.

Praticamente todos os condomínios horizontais considerados de alto padrão de Campo Grande têm em seu regulamento uma medida mínima que as casas devem ter. A exigência ocorre para evitar que construções de baixo padrão provoquem desevalorização dos demais imóveis. Essa medida, na maior parte dos condomínios, é de 179 metros quadrados. Ou seja, parte das casas da Vila Arauco será maior que parcela das residências existentes em condomínios de Campo Grande. 

Em um terreno adquirido numa parceria da prefeitura com o governo estadual, as obras em Inocência ainda estão na fase inicial, mas já estão empregando em torno de 120 trabalhadores. No pico dos trabalhos, este número deve dobrar, estima o secretário.

A previsão é de que a fábrica, que terá investimentos US$ 4,6 bilhões, esteja concluída antes do final do próximo ano e até lá, segundo o secretário, a chamada Vila da Arauco também deve estar em condições de receber os novos moradores.

A fábrica está sendo construída a 50 quilômetros da área urbana de Inocência, às margens do Rio Sucuriú. A Vila da Arauco, porém, está sendo erguida na área urbana de Inocência. Ou seja, os trabalhadores terão de percorrer diariamente esta distância para ir e voltar do trabalho. 

Já durante a elaboração do Projeto Sucuriú a prefeitura de Inocência criou uma lei municipal vetando a construção das moradias próximo da fábrica, pois temia que a Vila da Arauco pudesse virar cidade em um futuro próximo e "engolir" a Inocência.  

O Correio do Estado procurou a Arauco em busca de detalhes sobre o projeto habitacional, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno. Porém, em publicação do diário oficial do dia 17 de dezembro, a Secretaria de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável (Semades) informou que somente a título de compensação ambiental pela implantação da vila a empresa chilena estava repassando R$ 1.793.304,79 à administração estadual. 

O montante equivale a 0,52% dos R$ 344,8 milhões que estão projetados para serem investidos no projeto, conforme a publicação do diário oficial de dezembro, onde constou a informação de que o terreno que vai receber as casas tem mais de 25 hectares.

Publicação do diário oficial do governo estadual de 17 de dezembro de 2025

Sendo assim, o custo médio de cada casa será da ordem de R$ 556 mil, levando em consideração os gastos para levar infraestrutura à vila, já que benfeitorias como águal, luz, drenagem, arruamento e pavimentação estão partindo do zero e fazem parte dos custos. 

PROBLEMA CRÔNICO

No dia 6 de fevereiro, durante o lançamento oficial da obra do ramal ferroviário de 47 quilômetros que a Arauco está construíndo, o prefeito de Inocência, conhecido como Toninho da Cofap, literalmente pediu socorro das autoridades para solucionar o problema da falta de moradias em Inocência, já que o obra da fábrica está atraíndo muita gente para a cidade. 

Ao lado do governador Eduardo Riedel, de dois ministros do Governo Lula, dois senadores e uma série de outros políticos e autoridades estaduais e federais, o prefeito cobrou ajuda dos políticos para a liberação de recursos para a construção de pelo menos 600 casas, que não são as que a Arauco está bancando.

"Estamos passando por um momento muito difícil no setor de habitação da nossa cidade. Gostaria que  vocês olhassem para a gente para que possamos atender aquelas famílias que estão mudando para Cassilândia, Paranaíba, Três Lagoas e Água Clara porque não encontram residência em Inocência", afirmou o prefeito. 

De acordo com Toninho da Cofap, a prefeitura tem áreas para construir em torno de 600 casas, mas precisa de recursos para que os projetos habitacionais saiam do papel. 

Das cidades citadas pelo prefeito para abrigar pessoas que estão trabalhando em Inocência por conta das obras de instalação da fábrica de celulose, Cassilândia e Paranaíba ficam a cerca de 90 quilômetros. Três Lagoas e Água Clara, por sua vez, estão a quase 140 quilômetros. 

Naquele dia, cerca de 9,2 mil pessoas estavam trabalhando no canteiro de obras da fábrica e a previsão é de que no pico dos trabalhos, no segundo semestre deste ano, este número cheque a 14 mil. Embora a maior parte deles esteja abrigada em alojamentos temporários, este provável aumento tende a agravar o problema de moradias em Inocência, município que até o início da obra tinha em torno de 8,5 mil habitantes. 

Mesmo assim, segundo o prefeito, uma infinidade prestadores de serviço e trabalhadores que deve permanecer na região estão sendo obrigados a buscar imóveis nas cidades vizinhas porque faltam casas em Inocência. 

PROJETO SUCURIÚ

A fábrica que está em construção desde meados de 2024 terá capacidade para 3,5 milhões de toneladas por ano, a maior do mundo em linha única. Para abastecer a indústria serão necessários 400 mil hectares de eucaliptos e a metade já está em fase de crescimento. 

Depois da ativação, conforme previsão da empresa chilena, serão gerados em torno de seis mil empregos, incluíndo os setores de plantio e colheita das florestas e todo o setor de logística, como transporte e atividades de manutenção do empreendimento. 


INTERIOR

PCMS investiga tiroteio envolvendo pai de barbeiro morto por acidente

Caso foi inicialmente apontado como tentativa de homicídio, com testemunhas indicando troca de tiros que teriam começado por parte da vítima baleada

10/03/2026 12h22

Em 16 de janeiro, Leandro foi atingido por um disparo inicialmente classificado como acidental

Em 16 de janeiro, Leandro foi atingido por um disparo inicialmente classificado como acidental Reprodução

Menos de dois meses após um disparo até então acidental tirar a vida de Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, em Dourados, o seu pai, Laudemir Prado, aparece envolvido e foi atingido em um tiroteio, ocorrido no último fim de semana no município distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, situação essa que é atualmente investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, inclusive para identificar se há ligação entre os casos. 

Na cidade também conhecida como "Portal do Mercosul" e "Capital do Agronegócio", Leandro, que era dono de uma barbearia, foi morto em 16 de janeiro por volta de 18h24, como acompanha o Correio do Estado, vítima de um disparo considerado acidental já que um homem que seria seu "amigo" tentou tirar satisfação com um terceiro e acabou atingindo o colega empreendedor. 

Passado esse episódio, durante o último fim de semana, porém, a família de Leandro aparece novamente envolvida em um episódio de violência no município, registrado inclusive na mesma rua em que o jovem foi executado, a Ramão Osório, que fica na região da Vila São Braz e Parque das Nações II em Dourados. 

Troca de tiros

Conforme registrado em boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o local onde há uma conveniência, onde durante a madrugada do último sábado (07) houve o registro de disparos de arma de fogo e um caso que começou sendo investigado como "tentativa de homicídio". 

Atingido por disparos no braço esquerdo e na região do maxilar direito, Laudemir foi encaminhado ao Hospital da Vida. No local do incidente, os militares não conseguiram acesso às câmeras de vigilância em um primeiro momento, já que o estabelecimento havia fechado, e se dirigiram até a unidade hospitalar para contato com a suposta vítima. 

No Hospital da Vida, conforme apurado pela mídia local (portais Dourados News, Agora e Online), Laudemir afirmou aos policiais que acreditava que o fato tivesse ligação com a morte do próprio filho, dizendo ainda que não teria conseguido identificar os responsáveis, ou mesmo citar qualquer característica, referente à suposta moto utilizada na ocasião pelos criminosos, que facilitasse assim a localização dos suspeitos. 

Versões não oficiais apontam para uma dinâmica diferente, em que Laudemir nesse caso seria apontado como um dos autores, pois supostamente teria ido junto do filho, Vinicius Cáceres, de 28 anos, até a residência de uma mulher que seria ex-convivente de um outro familiar. 

Sobre essa versão, testemunhas destacadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil apontam que ambos chegaram armados e disparando contra o atual companheiro dessa mulher. Esse, por sua vez, também estaria armado e foi a sua reação ao ataque que teria atingido Laudemir com os disparos.

Com a perícia acionada, tanto a mulher confirmou essa versão dizendo que inclusive foi atingida de raspão, como também um adolescente diz ter levado uma coronhada durante a confusão. Foram feitas diligências na casa. 

Com isso, o caso foi levado para registro junto à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), sendo agora devidamente investigado pela Polícia Civil, com a apuração voltada para apontar possível ligação entre os casos que vitimaram pai e filho. 

Morte acidental

Em 16 de janeiro, Leandro foi atingido por um disparo inicialmente classificado como acidental, já que a dinâmica desse crime foi registrada pelo equipamento de vigilância que mostra a entrada do estabelecimento pertencente ao rapaz de 22 anos. 

Dono de uma barbearia, a vítima aparece nas imagens inicialmente sentada em uma mureta, ao lado de um rapaz em pé na frente do estabelecimento, que estava vestindo boné, camiseta preta e chinelos. 

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta de 19 horas da última sexta-feira (16), quando um rapaz mais alto, trajando blusa cinza e short jeans claro, saindo do estabelecimento vai em direção ao terceiro indivíduo.


Nas imagens, nota-se que ambos trocam palavras próximos um do outro, até o momento em que o acusado, de costas para a câmera, leva a mão na cintura e parece sacar uma arma. Menos de um minuto depois acontece o disparo. Confira as imagens do circuito de monitoramento: 

Ainda conforme a Polícia Civil em nota, o terceiro indivíduo seria um desafeto do rapaz acusado, que possui 26 anos.

Toda a confusão teria começado ainda em 2025, quando o irmão do atual acusado foi preso apontado como o mandante da morte do primo desse rapaz que seria o alvo da discussão neste final de semana. 

Ao sacar o revólver da cintura, a arma dispara e atinge o amigo que seria dono da barbearia, com o terceiro indivíduo correndo sem ser atingido, momento em que o acusado ainda tenta acudir o jovem empreendedor que chegou a ser socorrido.

Encaminhado diretamente para o Hospital da Vida de Dourados, o jovem não resistiu ao ferimento e morreu assim que chegou à unidade hospitalar. O acusado foi localizado na casa de familiares, no Bairro Harrisson de Figueiredo, preso e conduzido à delegacia, autuado em flagrante pelo crime de homicídio, sendo que o caso segue sob investigação.

 

CAMPO GRANDE

Homem é preso com pasta base durante 'disk-entrega'

Investigação do Garras começou após denúncia anônima e resultou na prisão em flagrante de homem de 32 anos no bairro Coophavila II

10/03/2026 11h30

A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima

A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima Divulgação

Continue Lendo...

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de domingo (9), em Campo Grande, após investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras). Ele é suspeito de utilizar uma residência no bairro Coophavila II como base para a comercialização de entorpecentes no esquema conhecido como “disk-entrega”.

A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima informando que o suspeito estaria distribuindo drogas por meio de entregas, utilizando uma motocicleta para realizar as vendas. Com as informações, investigadores passaram a monitorar discretamente a região indicada para confirmar a movimentação.

Durante a vigilância, os policiais observaram quando o homem saiu do imóvel conduzindo uma motocicleta e carregando uma mochila. A equipe decidiu então realizar a abordagem em frente à residência.

Na revista, os agentes encontraram dentro da mochila três tabletes de uma substância semelhante à pasta base de cocaína. A droga apreendida totalizou cerca de 3,066 quilos.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia especializada, onde foram realizados os procedimentos legais. O entorpecente também foi apreendido e passará por perícia.

Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu detido e foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou ainda que foi solicitada a conversão da prisão em preventiva, considerando a quantidade significativa de droga apreendida e a gravidade do crime investigado.

