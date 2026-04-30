MS abre 2,5 mil vagas para emissão do novo RG

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), abriu, nesta quinta-feira (30), 2,5 mil vagas/dia para agendamento e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo RG.
Das 2,5 mil vagas/dia, 1 mil são para Campo Grande e 1,5 mil para o interior, em uma rede de 93 postos de identificação distribuídos pelos 79 municípios.
A primeira via é gratuita e a segunda é paga, com taxa de R$ 50.
Mato Grosso do Sul já emitiu 741 mil CINs desde janeiro de 2024, o que representa 25,55% da população de MS.
COMO AGENDAR?
O agendamento pode ser feito através do site da Sejusp-MS. Confira o passo a passo:
- Acesse o site http://servicos.sejusp.ms.gov.br;
- Clique em 1ª ou 2º emissão do RG;
- Selecione um posto de atendimento mais perto de sua residência;
- Escolha o melhor dia e horário;
- Preencha os campos obrigatórios;
- Digite os caracteres de segurança;
- Confira se o protocolo com o agendamento chegou no e-mail cadastrado.
DOCUMENTOS - É necessário ter em mãos, na data marcada, os seguintes documentos obrigatórios:
- CPF;
- Certidão de Casamento/Divórcio ou Certidão de Nascimento;
- documentos opcionais são: Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea, título de eleitor e outros.
NOVO RG
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento seguro e confiável, disponível em formato físico ou digital, inclusive no aplicativo Gov.br. Ele possui um número único nacional (CPF).
Possui QR Code para verificação de autenticidade e traz a zona de leitura mecânica (MRZ), padrão internacional usado em passaportes.
A primeira via é gratuita e a segunda é paga, com taxa de R$ 50. O modelo antigo de RG continua válido até 2032, sem necessidade de substituição imediata.
O Decreto nº 10.977/22 estabelece que a CIN deve ser adotada como documento de identificação em todos os estados e no Distrito Federal, utilizando o número do CPF como registro geral.
O novo RG está sendo implementada em todo o país, substituindo o antigo RG. A emissão começou em 26 de julho de 2022.
O prazo de validade da Carteira de Identificação Nacional (CIN) varia conforme faixa etária, sendo:
- De 0 a 12 anos - validade por 5 anos;
- De 12 a 60 - a validade por 10 anos;
- A partir de 60 anos - a validade por tempo indeterminado.