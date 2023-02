Governador sobrevoa regiões de Bonito afetadas pela chuva

Eduardo Ridel (PSDB) junto com Secretários do Estado e Prefeitos das regiões afetadas pelas fortes chuvas no Mato Grosso do Sul - Foto: Reprodução Redes Sociais

Governandor do Estado, Eduardo Ridel (PSDB), junto com secretários Eduardo Rocha, da Casa Civil, Hélio Peluffo Filho de Infraestrutura e Logistica, e Jaime Verruck do Meio Ambiente, sobrevoam em helicóptero, neste domingo(26), regiões de Bonito afetadas pelas chuvas.

Nas redes sociais, o governador informou que está acompanhando toda a situação das chuvas e de seus estragos na região sudoeste e sul do estado, principalmente na região de Bonito, atingida por intensas chuvas na noite de ontem(25).

Além deste levantamento dos estragos causados pela chuva no munícipio de Bonito, Eduardo Riedel se reuniu na cidade com oito prefeitos dos municípios próximos, que também tiveram problemas causados pela chuvas.

Após o sobrevoo pela região, o governador determinou o início de trabalhos de uma frente ampla emergencial, para envio de insumos na região, e também acolhimento de pessoam que estejam desalojadas.

CHUVA EM BONITO

Em Bonito, os rios Miranda, Taquari e Formoso e também vários córregos da cidade inundaram com as fortes chuvas. Diversas pontes e rodovias precisaram ser interditadas em decorrência dos estragos.

Ao Correio do Estado, o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, informou que, somando-se a chuva que caiu de manhã até a tarde desta sexta-feira, a média atingiu 180 mm, sendo que além do rio Taquari e Miranda, o Rio Formoso, também transbordou, mas ainda não atingiu a região do Balneário Municipal.

Ainda segundo ele, todas as estradas vicinais ficaram interditadas em decorrência do volume de chuva. Contudo, casas e comércios não foram atingidos.

"Tem locais em Bonito que não fizeram drenagem e acabaram alagando, mas não é desesperador porque a chuva deu uma parada agora", explicou Josmail à reportagem na tarde de hoje, quando já havia parado de chover na cidade.

Entre as estradas vicinais atingidas pelos estragos da chuva está a Rodovia do Turismo, que são 9,73 km, que fica entre as pontes do Rio Formoso e o Córrego Bonito. Diversos pontos da zona rural também ficaram interditados.

O alagamento também atingiu a MS-382, no sentido Guia Lopes da Laguna, passando pela Ponte do Rio Miranda.

De acordo com os dados da Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de MS, o Rio Miranda está acima da cota de referência, atingiu 651 cm nesta sexta-feira e o Rio Taquari, que já estava sendo monitorado desde o começo da semana, ficou acima de 445 cm.

Colaborou Ana Clara Santos