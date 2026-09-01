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Governo abre licitação de R$9,9 milhões para reforma de prédio da Semadesc e Agraer

Concorrência lançada pela Agesul prevê reforma de imóvel em Campo Grande

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/09/2026 - 11h30
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O Governo de Mato Grosso do Sul abriu licitação para contratar a empresa responsável pela reforma do prédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande. O investimento estimado é de R$ 9.903.523,92.

O aviso de lançamento da concorrência foi publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A contratação será realizada por meio da Concorrência Eletrônica.

Conforme o documento, a licitação terá como critério de julgamento o menor preço, com modo de disputa aberto. O regime de execução definido é o de empreitada por preço unitário, modalidade em que o pagamento considera os serviços efetivamente executados de acordo com os preços estabelecidos no contrato. 

A abertura da concorrência está prevista para o dia 18 de setembro de 2026, às 9h30, no horário de Mato Grosso do Sul.

As empresas interessadas poderão consultar o edital e seus anexos nos canais oficiais da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

A licitação ocorre sob as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Prédios

A obra terá como foco o imóvel utilizado pela Semadesc e pela Agraer na Capital. A Semadesc concentra áreas estratégicas da administração estadual relacionadas ao meio ambiente, desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, enquanto a Agraer atua especialmente em políticas de desenvolvimento rural, assistência técnica e extensão.

O aviso divulgado pela Agesul informa o valor global estimado para a contratação, de aproximadamente R$ 9,9 milhões, mas não detalha, no comunicado, todas as intervenções que serão realizadas no prédio. 

A sessão de abertura das propostas será realizada eletronicamente. Após a disputa e as demais etapas previstas no processo licitatório, a empresa vencedora poderá ser contratada para executar os serviços, desde que atendidas todas as exigências estabelecidas no edital.

 

FURTO DE ENERGIA

"Gato" encontrado em sarau LGBT+ era da Prefeitura, diz vereadora

Vídeos publicados pela parlamentar mostram equipes da Sisep mexendo no poste de luz em frente ao Ponto Bar, onde ocorreria o evento "4º Sarau Delas", impedido pela Prefeitura devido a falta de alvará ambiental

01/09/2026 11h00

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Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública

Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública Reprodução / Instagram Luiza Ribeiro

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A vereadora Luiza Ribeiro (PT) publicou vídeos em sua rede social que mostram equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) supostamente fazendo o rebaixamento de energia na Rua Dr. Temistocles, na Esplanada Ferroviária. 

"A Prefeitura informou que o embargo ocorreu por ausência de licença prévia (mas nunca antes houve exigência dessa licença ambiental prévia para eventos de mesma dimensão tradicionalmente realizados ali). Alegou também irregularidade na ligação de energia, informando que “alguém” fez furto de energia, e passou a acusar as organizadoras de terem feito o gato”, disse a vereadora em sua publicação.

Confira a publicação a seguir, com os vídeos que a vereadora se refere ao furto de energia, praticado pela própria Prefeitura.

Evento cancelado

Uma ação de fiscalização, realizada no sábado (29), fechou um evento que celebraria o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, na Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras, na região central de Campo Grande.

Equipes da Planurb, Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar e da concessionária Energisa estiveram presentes.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, os fiscais alegaram que a estrutura instalada não tinha a devida autorização ambiental. O Executivo informou também que, durante a fiscalização, foi identificada uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública, prática popularmente conhecida como "gato". A Energisa constatou que não havia solicitação ou autorização para a ligação e interrompeu o fornecimento irregular.

Com isso, a Semades notificou os responsáveis e determinou a paralisação da atividade. Segundo a Planurb, a notificação ocorreu exclusivamente pela ausência da autorização ambiental e não corresponde à aplicação de multa.

De acordo com a organização do 4° Sarau Delas, o evento possuía autorização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para a interdição da via.A programação correspondia ao 4º Sarau Delas – Prêmio Márcia Zen 2026, realizado em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Apesar da organização não ser da Prefeitura, o Executivo aparecia como "apoio institucional" nas publicações.

Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública

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Perseguição

Calote em posto de combustível termina em perseguição na BR-463

Dupla fugiu sem pagar combustível em Dourados e foi presa após perseguição com disparos na BR-463

01/09/2026 10h30

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Foto: Divulgação/PCMS

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na noite da última segunda-feira (31). A dupla foi presa após cometer uma sequência de crimes, que se iniciou em Dourados, com um calote em um posto de combustível e terminou com uma perseguição com tiros na cidade de Ponta Porã. 

De acordo com o Dourados News, por volta das 19h40, a dupla que estava a bordo de um Fiat Siena preto, parou para abastecer em um posto de combustível na cidade de Dourados. 

No local foi solicitado o abastecimento de R$ 304,11 de gasolina, na sequência, enganaram o frentista e fugiram do posto sem realizar o pagamento. 

Após o incidente ocorrido no posto, o proprietário acionou a polícia, que emitiu um alerta para as equipes da PRF e da Polícia Militar. Além do calote no posto de combustível, foi descoberto também que o veículo era roubado e foi furtado na manhã do mesmo dia em Presidente Epitácio, interior de São Paulo. 

A dupla seguiu em fuga pela BR-463 e foram avistados por outros condutores que transitavam na via. Foram feitas denúncias que um Fiat Siena preto estava trafegando em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, sentido Ponta Porã. 

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi deslocada para o local a fim de interceptar o veículo que estava em fuga, que foi localizado na altura do quilômetro 58. 

O motorista não obedeceu a ordem de parada feita pelos federais, dando início a uma perseguição que durou quilômetros pela via. 

Na perseguição o condutor, que estava em alta velocidade, colocou a vida de terceiros em riscos, obrigando os outros automóveis a desviarem para o acostamento. Em determinado momento, o condutor ainda tentou jogar o Siena contra a viatura da polícia. 

Na tentativa de para a dupla, os polícias realizaram disparos contra os pneus traseiros do Siena, e mesmo com os pneus atingidos a dupla ainda continuou na pista por cerca de oito quilômetros, até parar por completo. 

O condutor, identificado como Vinnicius Dias Nascimento, assumiu aos oficiais que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que havia consumido bebida alcoólica, que após o teste do bafômetro, constatou 0,49 mg/l de álcool por litro de ar expelido. O passageiro que o acompanhava foi identificado como Fabio Nunes Dutra. 

Dentro do carro, foram encontrados dois cartões que não pertencia a nenhum dos ocupantes, ainda foi revelado aos agentes policiais que eles receberam o carro em Bataguassu e receberam cerca de R$ 10 mil, para levar o veículo até Ponta Porã.

Ambos os rapazes foram presos em flagrante e responderão pelos crimes receptação de veículo, estelionato, embriaguez ao volante, direção perigosa sem habilitação, desobediência e degradação de prova.

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