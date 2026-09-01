Governo abre licitação de R$9,9 milhões para reforma de prédio da Semadesc e Agraer

Prédio que abriga estruturas da Semadesc e da Agraer, em Campo Grande, será reformado - Divulgação

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O Governo de Mato Grosso do Sul abriu licitação para contratar a empresa responsável pela reforma do prédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande. O investimento estimado é de R$ 9.903.523,92.

O aviso de lançamento da concorrência foi publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A contratação será realizada por meio da Concorrência Eletrônica.

Conforme o documento, a licitação terá como critério de julgamento o menor preço, com modo de disputa aberto. O regime de execução definido é o de empreitada por preço unitário, modalidade em que o pagamento considera os serviços efetivamente executados de acordo com os preços estabelecidos no contrato.

A abertura da concorrência está prevista para o dia 18 de setembro de 2026, às 9h30, no horário de Mato Grosso do Sul.

As empresas interessadas poderão consultar o edital e seus anexos nos canais oficiais da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

A licitação ocorre sob as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Prédios

A obra terá como foco o imóvel utilizado pela Semadesc e pela Agraer na Capital. A Semadesc concentra áreas estratégicas da administração estadual relacionadas ao meio ambiente, desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, enquanto a Agraer atua especialmente em políticas de desenvolvimento rural, assistência técnica e extensão.

O aviso divulgado pela Agesul informa o valor global estimado para a contratação, de aproximadamente R$ 9,9 milhões, mas não detalha, no comunicado, todas as intervenções que serão realizadas no prédio.

A sessão de abertura das propostas será realizada eletronicamente. Após a disputa e as demais etapas previstas no processo licitatório, a empresa vencedora poderá ser contratada para executar os serviços, desde que atendidas todas as exigências estabelecidas no edital.