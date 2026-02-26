Governo de MS abre licitação para construir Casa da Mulher em Corumbá

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), abriu licitação para construir a Casa da Mulher Brasileira – Tipo II, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.
O aviso de licitação foi publicado nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).
O valor estimado é de R$ 8.399.030,70. O critério de julgamento é o menor preço. O modo de disputa é aberto. O regime de execução é empreitada por preço unitário.
A abertura do pregão será em 17 de março, às 9h30min, neste site. O edital está disponível aqui.
CASA DA MULHER BRASILEIRA
Casa da Mulher Brasileira (CMB) é um centro de atendimento humanizado que integra, em um único espaço, diversos serviços especializados para mulheres em situação de violência.
Os serviços oferecidos no local são:
- Acolhimento e Triagem: Apoio psicossocial imediato com psicólogas e assistentes sociais
- Delegacia Especializada (DEAM): Registro de boletins de ocorrência no próprio local
- Poder Judiciário e Ministério Público: Agilidade na solicitação de medidas protetivas de urgência
- Defensoria Pública: Assistência jurídica gratuita para as vítimas
- Autonomia Econômica: Orientação para inserção no mercado de trabalho
- Alojamento de Passagem: Acolhimento provisório para mulheres em risco de morte
- Brinquedoteca: Espaço seguro para os filhos enquanto a mãe é atendida
Atualmente, Mato Grosso do Sul possui apenas uma Casa da Mulher Brasileira: em Campo Grande, localizada na rua Brasília, Jardim Imá, próximo ao aeroporto internacional.
A primeira do Brasil, foi inaugurada em 3 de fevereiro de 2015, com a presença da presidenta da república aquela época, Dilma Rousseff; governador da época, Reinaldo Azambuja; prefeito de Campo Grande da época, Gilmar Olarte; ministra Carmen Lúcia; farmacêutica inspiradora da Lei que leva seu nome, Maria da Penha; entre outras autoridades.
A previsão é que o Estado ganhe mais duas novas unidades, em Dourados (R$ 16 milhões) e Corumbá (R$ 8 milhões).
No Brasil, há 15 unidades: Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Ceilândia (DF), Cruzeiro do Sul (AC), Santo Antônio do Descoberto (GO), Cidade Ocidental (GO), Hortolândia (SP), Japeri (RJ), Jataí (GO) e Mossoró (RN).
Novas unidades serão inauguradas em 2026, em Macapá (AP) e Aracaju (SE).
A fundação do local é resultado da luta de mulheres brasileiras durante décadas. O intuito é valorizar o público feminino e enfrentar todas as formas de violência contra a mulher.