Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONTRATOS

Governo do Estado gastou R$ 320 mil para cantora paraguaia de 16 anos

O nome da artista aparece em quatro contratos com a Fundação de Cultura, cada um no valor de R$ 80 mil para apresentações de 2 horas

João Pedro Flores

30/07/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A cantora e laçadora paraguaia Fiorella Noemy, de apenas 16 anos, já faturou R$ 400 mil em shows financiados pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura. Ao todo, a jovem sertaneja se apresentou em cinco eventos bancados pela administração estadual, em cada um ela recebeu R$ 80 mil para cantar durante duas horas nos palcos.

A última apresentação da artista em Mato Grosso do Sul foi em Miranda, no dia 18 de julho, quando esteve na 24ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR 2026), no Parque de Exposições e Eventos 16 de julho, em Miranda. De acordo com o contrato com a Fundação de Cultura, o show de Fiorella teria duas horas de duração.

No dia 4 de julho, a cantora se apresentou na 5ª edição do Junipardo, na Área de Lazer Municipal, em Santa Rita do Pardo.

O segundo evento que Fiorella cantou e foi financiado pela Fundação de Cultura foi o Arraiá da Fronteira, no Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista, no dia 5 de junho, com 2 horas de duração.

O primeiro contrato de Fiorella, em 2026, com o Governo de Mato Grosso do Sul foi para se apresentar na 21ª Expojardim, no Sindicato Rural de Jardim, no dia 25 de abril.

Ainda não está confirmado se a artista terá mais shows financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas em sua agenda aparecem eventos no Estado, para os dias 19 de setembro, em Jateí, e 26 de setembro, em Amambai, para uma apresentação na "Exposição Sindicato Rural".

Além dos show que aparecem no Diário Oficial do Governo do Estado, Fiorella também realizou outros três em MS, sendo eles em: Ponta Porã, Angélica, Albuquerque e Maracaju

A jovem de 16 anos é "apadrinhada" pela famosa dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que conheceram a menina através de um vídeo dela cantando no Instagram. A dupla assumiu o compromisso de empresariar a artista, e até gravaram juntos a música "Laça Nóis". Com isso, eles a auxiliaram em sua projeção no mercado da música sertaneja no Brasil.

Fiorella, além de cantora, também é atleta de laço comprido e nasceu na cidade de Capitán Bado, localizada no departamento (estado) de Amambay, no Paraguai.

 

 

PAVIMENTAÇÃO MS-040

Governo investirá R$ 80,3 milhões em obras de pavimentação na MS-040

Obras dependem da Ordem de Início dos Serviços da Agesul e devem ser concluídas em menos de 2 anos

30/07/2026 11h00

Compartilhar

Foto: Marcelo Victor / Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) firmou contratação com a empresa MS Fator Obras e Serviços SA para implantar e pavimentar a MS-040, com valor estimado em mais de R$ 80,3 milhões.

A divulgação aconteceu no Diário Oficial desta quinta-feira (30), e as obras estão previstas para acontecer no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, no lote 04 da rodovia estadual, com pavimentação de 23,746 quilômetros totais, entre o KM 294,154 e o KM 317,9.

Os serviços devem ser executados e entregues dentro do período de 1 ano e 9 meses, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços (OIS). Porém, não há indícios de quando a Agesul emitirá à ordem, sendo impossível estabelecer uma data definitiva de entrega.

Sob responsabilidade da concessionária Caminhos da Celulose, a qualidade da rodovia é alvo de uma série de reclamações devido aos buracos e más condições. A empresa tem concessão de cinco rodovias: BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395.

E em matéria recente do Correio do Estado, a empresa afirmou que realiza serviços de conservação e manutenção das rodovias MS-040 e BR-267, mas no momento, aguarda processos contratuais para iniciar as obras.

A contratação da empresa foi por processo de licitação, em Concorrência Eletrônica nº 134/2025 com resultado homologado em 03 de julho. O valor total estimado é de R$ 80.399.806,26.

Outro trecho

Ainda na MS-040, um outro contrato foi assinado no início desta semana e divulgado no DOE ontem, que prevê a implantação e pavimentação de 24,7 quilômetros entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, mas este no lote 1.

A empresa Contek Engenharia SA é a responsável pelas obras que devem acontecer do KM 228,7 ao KM 253,4. O valor deste contrato está estimado em R$ 100.286.853,74, a quantia é quase R$ 20 mil a mais do estimado para a realização das obras no lote 4.

A contratação da empresa foi por processo de licitação, em Concorrência Eletrônica nº 135/2025 com resultado homologado também em julho.

Ambas os contratos tiveram como procurador Gil Márcio Franco, agora responsável a frente da Agesul, após exoneração de Rudi Fioresi, envolvido em escândalo de desvio de dinheiro público na prefeitura de Campo Grande.

As licitações dos dois loteamentos somavam o valor estimado de R$ 187 milhões para pavimentar aproximadamente 50 quilômetros entre os municípios do interior do Estado, que ainda não possuem asfalto e são parte importante no trajeto de atividades de pecuária e celulose.

POLÍCIA

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

Homem teria invadido veículo de integrante do Batalhão de Choque e apontado uma arma contra o casal de policiais

30/07/2026 10h30

Compartilhar
Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira

Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira Divulgação

Continue Lendo...

Na madrugada desta quinta-feira (30), um homem morreu após trocar tiros com um policial militar durante uma tentativa de furto de veículo em Campo Grande. O caso ocorreu em frente à residência de um integrante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), que estava em casa acompanhado da esposa, também policial militar.

Segundo informações da corporação, o casal ouviu o motor do carro, que estava estacionado em frente ao imóvel, ser ligado por volta das 3h da madrugada. Ao sair para verificar a situação, o policial encontrou um homem dentro do veículo, aparentemente tentanto fugir. 

Ainda conforme a PM, o militar se identificou e deu ordem para que o suspeito parasse. Nesse momento, de acordo com o relato apresentado pelos envolvidos, o homem teria apontado uma arma de foto em direção ao casal, levando os policiais a efeturarem disparos para conter a ameaça.

Mesmo ferido, o suspeito conseguiu sair do veículo, mas caiu poucos metros à frente. Equipes da Força Tática foram as primeiras a chegar ao local e realizaram o isolamento da área até a chegada do Batalhão de Choque.

O homem ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos policiais até a Santa Casa de Campo Grande, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Judiciária Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram a perícia no local.

Durante os trabalhos, foi apreendido um revólver calibre .38, sem numeração aparente, carregado com seis munições, sendo quatro intactas e outras duas. Também foi encontrada uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada para arrombamento e furto de veículos. A perícia ainda recolheu oito munições intactas para análise.

Após o encerramento da perícia, os policiais militares envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde foram realizados os procedimentos legais previstos para ocorrências desse tipo.

A dinâmica do caso será investigada pelas autoridades competentes.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078, quarta-feira (29/07)
loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078, quarta-feira (29/07)

2

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)
loteria

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)

3

Secretário de educação proíbe comércio informal nas escolas
COMERCIANTES

/ 1 dia

Secretário de educação proíbe comércio informal nas escolas

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7077, terça-feira (28/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7077, terça-feira (28/07): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3747, terça-feira (28/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3747, terça-feira (28/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 6 dias

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo