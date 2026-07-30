Governo do Estado gastou R$ 320 mil para cantora paraguaia de 16 anos

Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul - Reprodução / redes sociais

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A cantora e laçadora paraguaia Fiorella Noemy, de apenas 16 anos, já faturou R$ 400 mil em shows financiados pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura. Ao todo, a jovem sertaneja se apresentou em cinco eventos bancados pela administração estadual, em cada um ela recebeu R$ 80 mil para cantar durante duas horas nos palcos.

A última apresentação da artista em Mato Grosso do Sul foi em Miranda, no dia 18 de julho, quando esteve na 24ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR 2026), no Parque de Exposições e Eventos 16 de julho, em Miranda. De acordo com o contrato com a Fundação de Cultura, o show de Fiorella teria duas horas de duração.

No dia 4 de julho, a cantora se apresentou na 5ª edição do Junipardo, na Área de Lazer Municipal, em Santa Rita do Pardo.

O segundo evento que Fiorella cantou e foi financiado pela Fundação de Cultura foi o Arraiá da Fronteira, no Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista, no dia 5 de junho, com 2 horas de duração.

O primeiro contrato de Fiorella, em 2026, com o Governo de Mato Grosso do Sul foi para se apresentar na 21ª Expojardim, no Sindicato Rural de Jardim, no dia 25 de abril.

Ainda não está confirmado se a artista terá mais shows financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas em sua agenda aparecem eventos no Estado, para os dias 19 de setembro, em Jateí, e 26 de setembro, em Amambai, para uma apresentação na "Exposição Sindicato Rural".

Além dos show que aparecem no Diário Oficial do Governo do Estado, Fiorella também realizou outros três em MS, sendo eles em: Ponta Porã, Angélica, Albuquerque e Maracaju

A jovem de 16 anos é "apadrinhada" pela famosa dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que conheceram a menina através de um vídeo dela cantando no Instagram. A dupla assumiu o compromisso de empresariar a artista, e até gravaram juntos a música "Laça Nóis". Com isso, eles a auxiliaram em sua projeção no mercado da música sertaneja no Brasil.

Fiorella, além de cantora, também é atleta de laço comprido e nasceu na cidade de Capitán Bado, localizada no departamento (estado) de Amambay, no Paraguai.