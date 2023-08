Governo do Estado lamenta morte de candidato em teste físico de concurso da Polícia Militar em MS

O Governo do Estado lamentou a morte do jovem Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, durante a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) nesta quinta-feira (3). Confira a nota na íntegra:

“O governo do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta profundamente o óbito ocorrido em decorrência do TAF (Teste de Aptidão Física) da prova da Polícia Militar, de um candidato de 25 anos oriundo do Estado de Goiás, e informa que já determinou que sejam tomadas as devidas providências para esclarecer o fato, com compromisso de apurar as possíveis negligências e responsabilidades.

Apesar de todo arcabouço legal que as provas de teste físico requerem, bem como todo cuidado e responsabilidade pela aplicação da mesma é necessário apuração célere que não deixe margens para novas tragédias, motivo pelo qual já iniciou uma apuração isenta e objetiva.

O governo de MS se solidariza com familiares e amigos do candidato que teve seu sonho de ingressar nas forças de Segurança Pública interrompido, e prestará toda assistência necessária neste momento de luto.”

Natural de Goiás, o candidato morreu após passar mal durante a corrida, e acabou desmaiando durante a prova, onde, do mesmo modo, muitas outras pessoas também passaram mal.

O concurso

No concurso da PM, foram oferecidas 520 vagas para os cargos de soldado e oficial, para pessoas com nível superior de escolaridade. Segundo uma das mulheres que fez a prova e que não quis se identificar, a organização deixou muito a desejar.

“Quando as meninas dos bombeiros fizeram a prova, na segunda (31), descobrimos que a ordem seria dada pela chegada e não por ordem alfabética. Com isso, nos demais dias as pessoas foram chegando cada vez mais cedo”, disse.

Ela conta, ainda, que chegou por volta das 4h e já tinham muitas pessoas para fazer a prova na sua frente.

“Quem chegou cedo e correu até às 9h pegou um clima de boa, está seco, mas dava para correr normal. Depois desse horário as condições iam piorando muito e de fato ficando insalubre”, relatou.

Além de toda a problemática em torno da falta de organização, quinta-feira foi o dia mais quente deste inverno em Campo Grande.

Apesar de todo o ocorrido, os organizadores do concurso mantiveram as baterias de testes nesta sexta-feira (4), todas realizadas no Centro Olímpico da Vila Nasser, região oeste de Campo Grande. Cabe destacar que toda a estrutura está mantida para mais um dia de exames neste sábado (5).

*colaborou Valesca Consolaro

