Governo Federal inicia entrega de 2 mil cestas de alimentos a indígenas de Dourados

A partir desta segunda-feira (6), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) inicia a entrega de cestas de alimentos a comunidades indígenas em Dourados. Ação faz parte da força tarefa do Governo Federal diante da situação de emergência enfrentada pelo município com o avanço dos casos de chikungunya.
Ao todo, duas mil famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional serão beneficiadas, conforme levantamento realizado pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde (MS).
Nesta primeira entrega, três caminhões serão disponibilizados para o transporte de duas mil cestas fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).
A ação é coordenada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em articulação com o MDS, a Conab, a Secretaria de Saúde Indígenae a Defesa Civil.
Além desta, mais duas entregas estão previstas para maio e junho, totalizando a distribuição de 6 mil cestas de alimentos.
Com 21,5 quilos cada cesta, esta é composta por arroz beneficiado polido longo fino, feijão carioca, leite em pó, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar cristal, flocos de milho, sardinhas em lata e sal.
Além da doação de cestas de alimentos, a Superintendência da Companhia em Mato Grosso do Sul também disponibilizou as dependências da Unidade Armazenadora de Dourados para servir de depósito para insumos, guarda de veículos e equipamentos e base operacional dos órgãos que precisarem.
Cenário epidemiológico
Os últimos dados da vigilância epidemiológica, divulgados na última quinta-feira (2), apontam que a região registrou 2.812 casos de chikungunya, sendo 1.198 confirmados, 430 descartados e 1.184 ainda em investigação. A concentração maior dos casos está nas aldeias indígenas, onde foram confirmados 822 casos, equivalente a 68,6% do total.
Até o momento, foram confirmados cinco óbitos no município, todos entre a população indígena do município.