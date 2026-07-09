Governo abre licitação de R$ 45,8 milhões para recuperar trecho da MS-379

O Governo de Mato Grosso do Sul deu mais um passo para ampliar os investimentos na infraestrutura rodoviária do Estado ao lançar a licitação para a recuperação de um dos principais corredores logísticos da região sul.
Publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (9), o edital prevê investimento estimado em R$ 45.818.039,74 para a execução das obras de eliminação de pontos críticos e recuperação funcional do pavimento da MS-379, em um trecho de 45,58 quilômetros entre a BR-463 e o início do perímetro urbano de Laguna Carapã.
A concorrência eletrônica será conduzida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e contempla o segmento localizado entre os municípios de Dourados e Laguna Carapã, região considerada estratégica para o agronegócio sul-mato-grossense, especialmente pela intensa circulação de caminhões responsáveis pelo transporte de grãos, insumos agrícolas e demais cargas.
A intervenção prevista pela Agesul contempla a eliminação de pontos críticos e a recuperação funcional do pavimento ao longo dos 45,58 quilômetros da MS-379.
Na prática, a obra tem como objetivo restaurar as condições de trafegabilidade da rodovia, corrigindo trechos deteriorados pelo desgaste provocado pelo intenso fluxo de veículos e eliminando pontos considerados críticos, aumentando a segurança para motoristas que utilizam diariamente o corredor entre Dourados e Laguna Carapã.
A MS-379 possui papel estratégico na malha viária estadual por conectar áreas de forte produção agropecuária à BR-463, facilitando o deslocamento entre municípios da Grande Dourados e contribuindo para o escoamento da safra em direção aos centros de distribuição e aos corredores de exportação.
Com o intenso fluxo de veículos pesados ao longo dos anos, o pavimento sofre desgaste natural, tornando necessárias intervenções periódicas para garantir melhores condições de tráfego e segurança.
A recuperação desse trecho da MS-379 já vinha sendo tratada como prioridade pelo Governo do Estado. Em maio de 2025, durante uma reunião do programa MS Ativo Municipalismo, o governador Eduardo Riedel anunciou a intenção de restaurar a rodovia.
Agora, com a publicação do edital no Diário Oficial, o projeto entra na fase de contratação da empresa que será responsável pela execução das obras, marcando o início do processo para tirar o investimento do papel.
Conforme o edital, a contratação ocorrerá por meio de concorrência eletrônica, adotando o critério de menor preço e o regime de execução por empreitada por preço unitário. A sessão pública para abertura das propostas está marcada para o dia 27 de julho, às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul).
Além do impacto econômico, a recuperação do pavimento deverá beneficiar milhares de motoristas que utilizam diariamente a rodovia para deslocamentos entre propriedades rurais, distritos e áreas urbanas, reduzindo riscos de acidentes provocados pelo desgaste da pista e proporcionando melhores condições de mobilidade.
Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul tem intensificado os investimentos em infraestrutura rodoviária, priorizando a recuperação de estradas estaduais utilizadas pelo setor produtivo.
A estratégia busca fortalecer a logística, reduzir custos de transporte e ampliar a competitividade da economia estadual, cuja produção agrícola e pecuária depende diretamente da qualidade da malha viária.
De acordo com o aviso publicado pela Agesul, os interessados poderão apresentar propostas dentro do cronograma estabelecido no edital, disponível nos portais oficiais do Governo do Estado e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).