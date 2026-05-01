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Governo leva campanha de vacinação para áreas de fronteira em MS

Para a secretaria de Estado de Saúde, a estratégia visa imunizar a população em áreas estratégicas devido à grande circulação de pessoas entre países

Karina Varjão

Karina Varjão

01/05/2026 - 14h00
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O Governo de Mato Grosso do Sul realizou na última terça-feira (28) o lançamento 
da Semana de Vacinação nas Amércias 2026, uma campanha de mobilização social voltado à vacinação nas áreas de fronteira. 

A ação acontece dos dois lados da fronteira entre Brasil e Paraguai, nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A imunização é voltada para toda a população e reuniu equipes de saúde e autoridades. 

A vacinação em áreas fronteiriças binacionais é uma estratégia, já que estas são áreas de grande circulação de pessoas entre os países, o que aumenta o risco de circulação e transmissão de doenças. 

“Vacinar na fronteira é uma medida essencial para proteger a população que vive e circula entre os dois países. Essa integração fortalece a vigilância em saúde e amplia nossa capacidade de prevenir surtos e reduzir casos graves”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões. 

Para a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, a campanha favorece uma proteção coletiva a vários riscos sanitários. 

“Essa ação conjunta demonstra que a saúde não tem fronteiras. Quando os países atuam de forma integrada, conseguimos ampliar a proteção coletiva e responder com mais eficiência aos riscos sanitários”, pontuou.

A vacinação em dia contriubui para a redução de casos graves de doenças e o fortalecimento da vigilância em saúde de forma conjunta entre os países, garantindo uma proteção coletiva, com foco em áreas mais vulneráveis. 

Durante a campanha, devem ser abertos mais postos de vacinação, atendimentos básicos de saúde, ações de promoção e atividades culturais, além de vacinação de autoridades dos dois países. 

“A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes de proteção em saúde pública. Em regiões de fronteira, esse trabalho precisa ser ainda mais integrado, garantindo que a população dos dois lados esteja protegida”, destacou a coordenadora de imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Goldfinger, que ressaltou a responsabilidade de mobilização social. 

A campanha se estenderá para vários municípios em áreas de fronteira no Estado, como Amambai, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Tacuru. 

Campanha no feriado

Em Ponta Porã, a campanha se estende pelo feriado nesta sexta-feira (01) e no sábado (2/5), no Atendimento Médico Ambulatorial (AMA), localizado em frente ao Parque de Exposições Alcindo Pereira. 

Serão disponibilizadas todas as vacinas de rotina. Já a vacina contra a influenza será aplicada exclusivamente nos grupos prioritários. O atendimento para vacinação nos dias 1º e 2 de maio será das 8h às 12h.

Durante o feriadão, o AMA também manterá atendimento médico para outras demandas, funcionando de forma ininterrupta das 7h às 23h entre os dias 1º e 3 de maio (sexta a domingo).

Despedida

Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record

Empresário morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro, onde morava; cerimônia será neste sábado e será aberta ao público

01/05/2026 14h47

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Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record

Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record Divulgação

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O velório do fundador da Rede MS de Comunicação, Ivan Paes Barbosa, será realizado na sede da TV MS Record, em Campo Grande (MS), com início na manhã de sábado, 2 de maio, a partir das 7h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque das Primaveras, na Capital, às 16h. A cerimônia será aberta ao público.

O empresário faleceu aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde morava, vítima de um infarto. A família está realizando o traslado do corpo neste feriado de 1º de maio e organizando o funeral.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Natural de Camapuã, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada pela superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

O empresário deixa dois filhos e dois netos.

Repercussão

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo também se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Em nota, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Midiacom) lamentou a morte e destacou que a trajetória do empresário foi marcada pela superação desde a infância até o reconhecimento como um dos grandes nomes da comunicação regional.

O senador Nelsinho Trad destacou, em nota oficial, o olhar visionário de Ivan:

“Visionário, construiu um dos maiores grupos de comunicação do Estado, o Grupo Rede MS Integração de Rádio e TV, contribuindo de forma decisiva para a informação, a integração e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Seu legado permanece vivo na história sul-mato-grossense.”

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, publicou em suas redes sociais que recebeu com pesar a notícia do falecimento de Ivan Paes Barbosa e ressaltou que o empresário deixa um importante legado de trabalho, coragem e compromisso com a comunicação sul-mato-grossense.

A TV MS Record está localizada na Rua Itajaí, 433, Vila Antônio Vendas (esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran).

 


 

4 DIAS DE FESTA

Festa da Linguiça promete atrair 30 mil pessoas em Maracaju

Evento começou nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (3), com shows e pratos típicos

01/05/2026 14h30

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Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de

Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de "laranja azeda" DIVULGAÇÃO/Governo de MS

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30ª Festa da Linguiça de Maracaju começou nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (3).

O evento é realizado no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, localizado na rua Wartudes Muzi, número 699, em Maracaju, município situado a 159 quilômetros de Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

Ao todo, 30 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. O evento oferece cultura (shows), gastronomia (pratos típicos) e arte (artesanato).

O dinheiro arrecadado no evento é destinado a entidades sociais do município, como Associação dos Pais e Amigos Excepcionais (APAE), Fundação Anália Franco e Sociedade Beneficente, entre outras.

Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de "laranja azeda"Riedel esteve na abertura da festa na noite desta quinta-feira (30).Foto: Saul Schramm

A realização é do Rotary Club (organização da sociedade civil sem fins lucrativos, responsável pela festa desde 1994), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Maracaju.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), esteve na abertura da festa na noite desta quinta-feira (30) e afirmou que a linguiça de Maracaju reafirma a cultura e tradição da festa realizada todos os anos.

“É uma festa de entretenimento, afirmação cultural, tradição. A juventude que vem aqui para o show, ela conhece a tradição, a história da linguiça de Maracaju, realizada lá atrás pelas famílias que aqui chegaram, e sem dúvida nenhuma conquistam e ensinam um pouco dessa nossa história para essa nova geração”, ressaltou o governador.

O evento é tradicional no Estado, ocorre todos os anos e atrai turistas de outras cidades, estados e países. O evento foi cancelado em 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19.

A festa gera resultados positivos para o município: gira a economia, agita bares e restaurantes, aquece o comércio, lota hotéis, estimula o turismo, gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

Veja a programação:

1° de maio – sexta-feira

  • 10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show com Gregório e Grupo Fronteira
  • 21h30min: show no palco principal com Country Beat
  • 23h00: show com Mulerada e DJ Celso

2 de maio – sábado

  • 10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show regional com Rosy Firmo e Jorge Alarcon
  • 22h00: show com US Agroboy e DJ Celso

3 de maio – domingo

  • 10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show regional com Natália Paraguaia, Maurício Brito e Humberto Yule

LINGUIÇA

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

Em 1997, a linguiça de Maracaju entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

Já em 2016, a iguaria recebeu o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), que garante proteção contra falsificações de origem e produção.

A linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há décadas movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado.

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