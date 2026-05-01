Governo leva campanha de vacinação para áreas de fronteira em MS

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O Governo de Mato Grosso do Sul realizou na última terça-feira (28) o lançamento

da Semana de Vacinação nas Amércias 2026, uma campanha de mobilização social voltado à vacinação nas áreas de fronteira.

A ação acontece dos dois lados da fronteira entre Brasil e Paraguai, nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A imunização é voltada para toda a população e reuniu equipes de saúde e autoridades.

A vacinação em áreas fronteiriças binacionais é uma estratégia, já que estas são áreas de grande circulação de pessoas entre os países, o que aumenta o risco de circulação e transmissão de doenças.

“Vacinar na fronteira é uma medida essencial para proteger a população que vive e circula entre os dois países. Essa integração fortalece a vigilância em saúde e amplia nossa capacidade de prevenir surtos e reduzir casos graves”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

Para a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, a campanha favorece uma proteção coletiva a vários riscos sanitários.

“Essa ação conjunta demonstra que a saúde não tem fronteiras. Quando os países atuam de forma integrada, conseguimos ampliar a proteção coletiva e responder com mais eficiência aos riscos sanitários”, pontuou.

A vacinação em dia contriubui para a redução de casos graves de doenças e o fortalecimento da vigilância em saúde de forma conjunta entre os países, garantindo uma proteção coletiva, com foco em áreas mais vulneráveis.

Durante a campanha, devem ser abertos mais postos de vacinação, atendimentos básicos de saúde, ações de promoção e atividades culturais, além de vacinação de autoridades dos dois países.

“A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes de proteção em saúde pública. Em regiões de fronteira, esse trabalho precisa ser ainda mais integrado, garantindo que a população dos dois lados esteja protegida”, destacou a coordenadora de imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Goldfinger, que ressaltou a responsabilidade de mobilização social.

A campanha se estenderá para vários municípios em áreas de fronteira no Estado, como Amambai, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Tacuru.

Campanha no feriado

Em Ponta Porã, a campanha se estende pelo feriado nesta sexta-feira (01) e no sábado (2/5), no Atendimento Médico Ambulatorial (AMA), localizado em frente ao Parque de Exposições Alcindo Pereira.

Serão disponibilizadas todas as vacinas de rotina. Já a vacina contra a influenza será aplicada exclusivamente nos grupos prioritários. O atendimento para vacinação nos dias 1º e 2 de maio será das 8h às 12h.

Durante o feriadão, o AMA também manterá atendimento médico para outras demandas, funcionando de forma ininterrupta das 7h às 23h entre os dias 1º e 3 de maio (sexta a domingo).