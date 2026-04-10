Guns N' Roses fica mais um dia em Campo Grande e vai embora de "jatão" luxuoso

Aeronave de luxo está "estacionada" no pátio do Aeroporto de Campo Grande - Eduardo Miranda/Correio do Estado

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A banda internacional Guns N’ Roses deve ficar em Campo Grande até a noite deste sábado (10). Isso significa que a banda vai descansar nesta sexta-feira na Capital.

No entanto, a carona da banda até o próximo destino, Cariacica, no Espírito Santo, já está estacionada no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Trata-se de uma aeronave Boeing 767-200, de matrícula VP-BBE, operada pela empresa aérea Freedom II, baseada nas Bermudas.

O jato é preparado para receber um número pequeno de pessoas, contando com apenas 62 assuntos, que reclinam para a posição de até 140º. Além disso, também conta com uma cabine com banheiro privativo.

A aeronave pousou na Capital na noite da última quinta-feira (9), vindo dos Estados Unidos, e vai levar a banda até Cariacica às 19h deste sábado.

O modelo é considerado de alto padrão no segmento de fretamento executivo e é o responsável por carregar bandas mundialmente famosas, como o Guns e o Green Day em passagens recentes ao Brasil.

A presença do avião em solo campo-grandense chamou a atenção dos moradores e de quem anda ao redor da pista do aeroporto, já que não é todo dia que se vê um avião desse porte por aqui.

Não há registros de que outra aeronave deste segmento tenha pousado no Aeroporto Internacional de Campo Grande nos últimos anos

Turnê no Brasil

O show da banda em Campo Grande faz parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” que percorre países da América e da Europa até o mês de setembro.

No Brasil, a banda já se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto e na capital morena. As próximas apresentações no País são Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luiz e Belém do Pará no dia 25 de abril.



