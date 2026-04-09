Homem agride mulher com facadas no pescoço

Durante a última quarta-feira (08), um homem identificado como Joel Vera Gonçalves, de 57 anos, agrediu a esposa, de 60 anos, com facadas no pescoço. O crime aconteceu na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena em Dourados, e a vítima foi salva devido a ação dos vizinhos.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncia de violência doméstica no local, e ao chegar encontrou a mulher sentada em uma cadeira com ferimentos no pescoço, e o homem amarrado nos pés e nas mãos, deitado no chão.
A mulher então relatou o que aconteceu a equipe policial, e apontou seu esposo como responsável. De acordo com o relato, eles estavam bebendo durante a tarde, e em determinado momento houve uma discussão entre os dois, em que o homem decidiu a agredir com facadas no pescoço.
Outras pessoas que estavam próximas ao local também indicaram Joel como o agressor, e que a violência só foi interrompida devido à chegada deles, que imobilizaram o homem, o amarraram, e prestaram socorro à vítima.
Com o relato colhido, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Indígena (SAMU), para realizar o atendimento pré-hospitalar antes de encaminhar a vítima para o Hospital da Missão Caiuá, em Dourados/MS.
O agressor, que estava amarrado, também apresentou um leve ferimento na cabeça, causado pela ação de socorro dos outros moradores. Ele então recebeu atendimento também e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).
No local, o homem apresentou sinais de embriaguez e relatou a mesma versão que a mulher. Dada voz de prisão ao agressor, o caso foi autuado como lesão corporal grave, enquadrado na Lei Maria da Penha, e encaminhado à DEPAC/DAM de Dourados.
A vítima segue internada sob cuidados médicos.
*Saiba
Para um crime ser enquadrado como tentativa de feminicídio é necessário que a mulher seja atacada com intenção de ser morta por razões de gênero, mas que não se concretize por motivos alheios à vontade do agressor, como socorro médico ou terceiros.