Homem agride mulher com facadas no pescoço

NESTA QUINTA-FEIRA

Carretas bitrem estarão proibidas de circular para evitar acidentes e engarrafamentos em alguns trechos da rodovia

Show do Guns N’ Roses promete agitar a noite desta quinta-feira (9), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

O atração internacional é considerada inédita e deve ser histórica em Campo Grande: aproximadamente 35 mil ingressos foram vendidos.

Para evitar acidentes e engarrafamentos no entorno do autódromo ou até mesmo na rodovia próxima, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringiu o tráfico de carretas bitrem, no dia 9 de abril, quinta-feira, das 12h às 22h, na BR-262, do KM-233 ao KM-328, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

“Reforçamos que no Mato Grosso do Sul só haverá restrição de trânsito no período de Fim de Ano e exclusivamente no dia 09 de abril de 2026, no trecho da BR-262 do km 233 ao 328, das 12h às 22h, devido ao evento que deve ocorrer no Autódromo de Campo Grande”, informou a PRF por meio de nota enviada à imprensa.

Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.

Geralmente, o comprimento do bitrem padrão (7 eixos) é de 19,80 metros e peso de 57 toneladas. Já o bitrenzão (9 eixos) tem comprimento de 30 metros e peso de 74 toneladas.

Caminhoneiros que forem pegos transitando em local e horários proibidos terão de pagar multa de R$ 130,16 e levarão quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que equivale a infração média. Além disso, o veículo será retido (parado) pela fiscalização até o término do horário de restrição.

O SHOW

Show do Guns N’ Roses ocorrerá na noite de 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

A atração é considera inédita na capital-sul-mato-grossense: 30 mil ingressos foram vendidos, se aproximando da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.

Estima-se que 70% do público vem de fora de Campo Grande: fãs de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.

O esquema de segurança promete reunir 600 agentes policiais federais e municipais.

A atração promete lotar a cidade de turistas, movimentar bares e restaurantes, aquecer o comércio e gerar empregos temporários.

Setores como hotelaria, gastronomia, transporte e entretenimento devem sentir os efeitos positivos da movimentação turística impulsionada pelo evento.

O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada Because “What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.

Entre as músicas que costumam integrar as apresentações da banda estão sucessos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain – canções que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.

Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.