Homem é baleado por policial e se torna 139ª vítima em confrontos este ano

Paulo Roberto Sá Ferreira, de 41 anos, morreu durante confronto com a Polícia, em Nova Alvorada do Sul - Foto: Alvorada Informa

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Paulo Roberto Sá Ferreira, de 41 anos, morreu durante confronto policial na noite desta sexta-feira (18), em Nova Alvorada do Sul, e se tornou a 139ª vítima decorrente de "intervenção legal de agente do Estado" em 2026, ano recorde no quesito.

De acordo com informações do jornal Alvorada Informa, a ocorrência aconteceu na Rua Cassiano Leal, próximo ao Fórum do município. Conforme a versão da Polícia Militar, um agente flagrou o suspeito em meio à uma situação de tráfico de drogas e o abordou.

Durante a abordagem, Paulo teria apresentado uma arma de fogo, o que teria exigido uma intervenção imediata do policial militar para “controlar a situação”. Na ação, o suspeito foi atingido, desarmado e encaminhado ao Hospital Francisco Ortega, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Junto à vítima, os policiais apreenderam um revólver, quatro munições e aproximadamente 8 gramas de substância análoga à cocaína.

Ainda de acordo com a PM, os agentes receberam a informação de que uma possível comercialização de entorpecentes acontecia na residência de Paulo e realizaram buscas no imóvel. No endereço, foram encontrados mais 8 gramas de substância análoga à cocaína - além daquela quantidade citada com ele - e 2 gramas de substância análoga à maconha.

Além das drogas, foram localizados instrumentos que corroboram com a versão da comercialização de entorpecentes, como duas balanças de precisão, embalagens plásticas, trituradores, papéis utilizados para a confecção de cigarros, além de estojos de munições deflagradas e outros objetos relacionados aos fatos.

RECORDE

De acordo com o portal de estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), Paulo é a 139ª morte por intervenção legal de agente do Estado. Como havia reportado pelo Correio do Estado, 2026 já é o ano com maior letalidade policial, superando 2023, que terminou com 131 mortes.

O recorde de 2023 foi superado em apenas 254 dias de 2026, o que equivale a uma morte por intervenção policial a cada 45,5 horas. Em 2023, o intervalo médio entre um registro e outro foi de 66,8 horas, conforme os dados oficiais.

Uma das explicações das forças de segurança é que os registros aumentaram por causa do combate às facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que estariam travando uma guerra silenciosa pelo domínio do narcotráfico nas diferentes regiões do Estado, segundo estimativas do Ministério Público.

CASO RECENTE

Um dos casos mais recentes ocorreu na noite da última quarta-feira (16), na rua Cristóvão Lechuga Luengo, Mata do Jacinto, em Campo Grande. A vítima da vez foi Dionatan Ribeiro de Souza, de 28 anos, apelidado de “Coringa”.

Ele tinha passagens pela polícia por vias de fato, lesões corporais recíprocas, resistência/desobediência, porte de droga, tráfico de droga, violência doméstica, dano, medida protetiva, ameaça e homicídio qualificado tentado.

Conforme apurado pela reportagem, o Batalhão de Choque recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos estavam perto do Parque do Sóter, sendo que um estava armado para dar suporte a um roubo.

Com isso, os militares foram até o local e visualizaram ambos com características compatíveis com as repassadas.

Eles deram voz de abordagem aos dois rapazes, sendo que um obedeceu, mas o outro sacou uma arma e apontou em direção aos policiais.

Os miliares reagiram, balearam e desarmaram o indivíduo. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos judiciais, legais e periciais.

De acordo com o Choque, foram apreendidos um revólver calibre 32 e 5 munições. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 3.500,00.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) como desobediência, resistência, orte ilegal de arma de fogo de uso permitido, homicídio simples na forma tentada contra agente de segurança pública e homicídio decorrente de oposição a intervenção de agente legal do Estado.

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