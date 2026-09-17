Homem que apontou arma para policiais é o 136° morto em confronto em 2026

Dionatan Ribeiro de Souza, de 28 anos, apelidado de “Coringa”, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na noite desta quarta-feira (16), na rua Cristóvão Lechuga Luengo, Mata do Jacinto, em Campo Grande.
O Correio do Estado entrou em contato com o BPMChoque para saber se ele tinha passagens pela polícia, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.
Conforme apurado pela reportagem, O Batalhão de Choque recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos estavam perto do Parque do Sóter, sendo que um estava armado para dar suporte a um roubo.
Com isso, os militares foram até o local e visualizaram ambos com características compatíveis com as repassadas.
Eles deram voz de abordagem aos dois rapazes, sendo que um obedeceu, mas o outro sacou uma arma e apontou em direção aos policiais.
Os miliares reagiram, balearam e desarmaram o indivíduo. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos judiciais, legais e periciais.
De acordo com o Choque, foram apreendidos um revólver calibre 32 e 5 munições. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 3.500,00.
O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) como:
- Desobediência
- Resistência
- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
- Homicídio simples na forma tentada contra agente de segurança pública
- Homicídio decorrente de oposição a intervenção de agente legal do estado