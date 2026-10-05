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SEGURANÇA PÚBLICA

Homem é preso após disparo contra sede da Polícia Civil em Campo Grande

Suspeito de 25 anos foi localizado no bairro Monte Castelo; arma e motocicleta foram apreendidas durante a investigação.

Welyson Lucas

05/10/2026 - 17h52
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Um homem de 25 anos foi preso suspeito de efetuar um disparo de arma de fogo contra a sede da Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. A investigação levou à apreensão da arma apontada como utilizada no ataque, de uma motocicleta e de uma porção de substância semelhante à maconha.

O caso começou a ser apurado no último sábado (3), após policiais constatarem danos em uma parede de vidro de uma das salas do prédio, localizado na Rua das Garças.

Inicialmente, não havia confirmação sobre o que teria provocado a quebra. Com o avanço das diligências e a análise dos elementos reunidos no local, os investigadores concluíram que o dano havia sido causado por um disparo de arma de fogo direcionado ao edifício.

A partir daí, a Polícia Civil passou a reconstruir a dinâmica da ocorrência. Conforme a investigação, o suspeito teria ido até as proximidades da sede da Corregedoria em uma motocicleta e efetuado o disparo contra o prédio.

As diligências levaram os policiais até o homem, localizado no bairro Monte Castelo. Ele foi preso em flagrante.

Durante a ação, os agentes apreenderam a arma de fogo apontada como utilizada no disparo e a motocicleta que, segundo a apuração, teria sido empregada no deslocamento até a sede da Corregedoria.

Também foi encontrada uma porção de maconha. De acordo com a Polícia Civil, a investigação realizada até o momento indica que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio.

Prisão preventiva

Após a prisão, o suspeito foi autuado em flagrante. Nesta segunda-feira (5), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.Com a decisão judicial, ele permanece preso e à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.

A Polícia Civil não informou, no comunicado divulgado sobre o caso, qual teria sido a motivação apresentada pelo investigado para o disparo.

Polícia descarta retaliação

A possibilidade de o ataque estar relacionado a alguma atuação recente ou anterior da Corregedoria-Geral chegou a ser levantada após o episódio.

No entanto, segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos até esta fase da investigação não apontam para qualquer relação entre o disparo e os trabalhos desenvolvidos pelo órgão.

A apuração trata o episódio, até o momento, como um ato isolado, sem vínculo identificado com a atividade institucional da Corregedoria-Geral.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do disparo.

 

 

ccz

Campo Grande confirma 13º caso de raiva em morcego neste ano

Animal foi localizado próximo ao Horto Florestal; CCZ alerta para que população adote medidas de prevenção

05/10/2026 17h30

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CCZ confirma 13º caso de raiva em morcego na Capital

CCZ confirma 13º caso de raiva em morcego na Capital Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

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A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), confirmou o 13º morcego diagnosticado com o vírus da raiva no ano de 2026 na Capital.

O animal foi localizado no perímetro urbano, na região do bairro Sargento Amaral, próximo ao Horto Florestal

O morcego foi recolhido e encaminhado para análise laboratorial, que confirmou a presença do vírus, conforme protocolo sanitário.

Os outros morcegos infectados no ano foram recolhidos nos bairros: Vivendas do Bosque, Centro (3), Santa Fé, Jardim Campo Alto, Pioneiros (2), São Franscisco, Jardim Bela Vista, Jardim Ouro Preto e Ouro Preto.

De acordo com o CCZ, além dos casos confirmados, neste ano já foram recolhidos 988 morcedos na cidade por suspeita da doença.

"A situação não é motivo para pânico, pois já sabemos da presença do vírus da raiva na população de morcegos da cidade. No entanto, é fundamental que a população esteja ciente da circulação viral e, acima de tudo, siga as medidas de prevenção. A raiva é uma doença quase 100% fatal, mas é 100% prevenível", diz o CCZ em publicação no Instagram.

Em todo o ano passado, foram confirmados 11 casos de raiva em morcegos em Campo Grande.

A principal medida de prevenção é a vacinação antirrábica anual de cães e gatos. Os animais imunizados funcionam como uma barreira de proteção na disseminação da raiva.

Campo Grande possui espécies de morcegos que se alimentam de frutos e insetos e que, em seu habitat natural, não oferecem riscos à população. No entanto, esses animais podem, eventualmente, portar o vírus da raiva e transmiti-lo a outros mamíferos, como cães, gatos e até seres humanos.

O último caso de raiva em humanos em Campo Grande ocorreu em 1968. No interior do Estado, porém, foi registrado um caso em 2015, em Corumbá.

O que fazer ao encontrar um morcego?

Caso encontre um morcego em situação atípica, como caído no chão, voando durante o dia ou pendurado em locais baixos, o CCZ orienta a população a tomar as seguintes medidas:

  • Não toque no animal: Nunca tente manuseá-lo, esteja ele vivo ou morto.
  • Isole o local: Cubra o animal com um balde, caixa ou mantenha-o em um cômodo fechado para evitar o contato com pessoas ou outros animais domésticos.
  • Acione o CCZ imediatamente: Nossas equipes realizarão o recolhimento seguro e o encaminhamento para análise laboratorial.
  • Vacine seus pets: Mantenha a vacinação antirrábica de cães e gatos atualizada anualmente. Eles são a nossa principal barreira de proteção.

Em caso de contato acidental com morcego em situação suspeita, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde com atendimento 24 horas para avaliação e possível início do protocolo de atendimento antirrábico humano pós-exposição. 

Como acionar o CCZ 

O atendimento para recolhimento de morcegos suspeitos funciona da seguinte forma:

  • Telefone Geral: (67) 3313-5000
  • Segunda a Sexta (das 7h às 17h): (67) 2020-1789 / (67) 2020-1801
  • Plantão (Noturno, finais de semana e feriados): (67) 2020-1794
  • Endereço: Av. Filinto Müller, 1601 - Vila Ipiranga, diariamente, das 07h às 21h

Caso o animal seja encontrado fora dos horários de atendimento, a orientação é isolá-lo com cuidado, utilizando balde, caixa ou pano, evitando qualquer contato direto, e acionar a GCZ assim que o serviço for retomado. 

LOTERIAS

Mega-Sena terá 5 sorteios seguidos na última semana de outubro

Concursos serão realizados diariamente entre 26 e 30 de outubro; programação especial também terá referência ao Outubro Rosa.

05/10/2026 17h21

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Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos entre os dias 26 e 30 de outubro, durante a programação especial da Mega Semana.

Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos entre os dias 26 e 30 de outubro, durante a programação especial da Mega Semana. Foto: Divulgação Loterias Caixa.

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A Mega-Sena terá uma programação especial na última semana de outubro, com cinco sorteios consecutivos em cinco dias. Entre 26 e 30 de outubro, os concursos serão realizados de segunda a sexta-feira, em uma sequência que foge do calendário regular da modalidade. 

A chamada Mega Semana compreenderá os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. O primeiro sorteio da série será realizado no dia 26, uma segunda-feira, e o último está previsto para o dia 30, sexta-feira. 

As regras da Mega-Sena permanecem as mesmas durante a programação especial, sem alteração na forma de apostar ou nas chances de premiação.

Na aposta simples, com seis números marcados entre os 60 disponíveis, a probabilidade de acertar as seis dezenas e levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860.

A realização de cinco concursos consecutivos aumenta o número de oportunidades de participar ao longo da semana, mas não modifica a chance matemática de acerto em cada sorteio.

A programação concentrada deve tornar o fim do mês um dos períodos mais movimentados do calendário recente da Mega-Sena, com uma oportunidade de aposta por dia durante toda a semana.

Além da mudança no cronograma, outubro também terá uma identidade visual diferente nos jogos. Em referência ao Outubro Rosa, os tradicionais volantes da Mega-Sena passaram a aparecer na cor rosa ao longo do mês. 

Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos entre os dias 26 e 30 de outubro, durante a programação especial da Mega Semana.Mega-Sena ganhou identidade visual rosa durante outubro em referência à campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Foto: Divulgação Loterias Caixa.

 

A iniciativa faz referência à campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das mobilizações de saúde mais conhecidas do calendário anual.

Cinco concursos em sequência

O cronograma previsto para a Mega Semana será o seguinte:

  • 26 de outubro - concurso 3076
  • 27 de outubro - concurso 3077
  • 28 de outubro - concurso 3078
  • 29 de outubro - concurso 3079
  • 30 de outubro - concurso 3080

Com isso, os apostadores terão cinco concursos consecutivos, sem intervalo entre os sorteios durante os dias úteis da semana. 

A sequência também tende a aumentar a movimentação em lotéricas, plataformas digitais de apostas e grupos que participam de bolões.

Bolão aposta na força do jogo coletivo

Entre os grupos que se preparam para a sequência está o Bolão Vamos Ganhar!, de Mato Grosso do Sul, que reúne participantes em apostas coletivas.

Fernando é o responsável pela organização do grupo e disponibilizou o telefone (67) 98145-9246 para contato e mais informações sobre o bolão da Mega Semana.

A proposta é dividir os custos entre os integrantes e, com isso, ampliar a quantidade de combinações realizadas. Segundo o material do grupo, a estratégia permite montar um volume maior de jogos do que seria possível individualmente. 

O grupo já reuniu grandes mobilizações em concursos anteriores. Na Lotofácil da Independência, por exemplo, foram 875 participantes e mais de R$ 101 mil destinados à montagem dos jogos. 

O histórico informado também inclui duas quinas e 17 quadras no concurso 3038 da Mega-Sena, com retorno total de R$ 158,6 mil, além de outras premiações em concursos da Mega-Sena e loterias especiais. 

Os responsáveis ressaltam que resultados anteriores não representam garantia de novos acertos. 

Para a Mega Semana de outubro, o grupo está aberto a novos participantes interessados em conhecer a dinâmica, os valores das cotas e a composição dos jogos.

 

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