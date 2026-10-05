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Mega-Sena terá 5 sorteios seguidos na última semana de outubro

Concursos serão realizados diariamente entre 26 e 30 de outubro; programação especial também terá referência ao Outubro Rosa.

Welyson Lucas

05/10/2026 - 17h21
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A Mega-Sena terá uma programação especial na última semana de outubro, com cinco sorteios consecutivos em cinco dias. Entre 26 e 30 de outubro, os concursos serão realizados de segunda a sexta-feira, em uma sequência que foge do calendário regular da modalidade. 

A chamada Mega Semana compreenderá os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. O primeiro sorteio da série será realizado no dia 26, uma segunda-feira, e o último está previsto para o dia 30, sexta-feira. 

As regras da Mega-Sena permanecem as mesmas durante a programação especial, sem alteração na forma de apostar ou nas chances de premiação.

Na aposta simples, com seis números marcados entre os 60 disponíveis, a probabilidade de acertar as seis dezenas e levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860.

A realização de cinco concursos consecutivos aumenta o número de oportunidades de participar ao longo da semana, mas não modifica a chance matemática de acerto em cada sorteio.

A programação concentrada deve tornar o fim do mês um dos períodos mais movimentados do calendário recente da Mega-Sena, com uma oportunidade de aposta por dia durante toda a semana.

Além da mudança no cronograma, outubro também terá uma identidade visual diferente nos jogos. Em referência ao Outubro Rosa, os tradicionais volantes da Mega-Sena passaram a aparecer na cor rosa ao longo do mês. 

Mega-Sena ganhou identidade visual rosa durante outubro em referência à campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Foto: Divulgação Loterias Caixa.

 

A iniciativa faz referência à campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das mobilizações de saúde mais conhecidas do calendário anual.

Cinco concursos em sequência

O cronograma previsto para a Mega Semana será o seguinte:

  • 26 de outubro - concurso 3076
  • 27 de outubro - concurso 3077
  • 28 de outubro - concurso 3078
  • 29 de outubro - concurso 3079
  • 30 de outubro - concurso 3080

Com isso, os apostadores terão cinco concursos consecutivos, sem intervalo entre os sorteios durante os dias úteis da semana. 

A sequência também tende a aumentar a movimentação em lotéricas, plataformas digitais de apostas e grupos que participam de bolões.

Bolão aposta na força do jogo coletivo

Entre os grupos que se preparam para a sequência está o Bolão Vamos Ganhar!, de Mato Grosso do Sul, que reúne participantes em apostas coletivas.

Fernando é o responsável pela organização do grupo e disponibilizou o telefone (67) 98145-9246 para contato e mais informações sobre o bolão da Mega Semana.

A proposta é dividir os custos entre os integrantes e, com isso, ampliar a quantidade de combinações realizadas. Segundo o material do grupo, a estratégia permite montar um volume maior de jogos do que seria possível individualmente. 

O grupo já reuniu grandes mobilizações em concursos anteriores. Na Lotofácil da Independência, por exemplo, foram 875 participantes e mais de R$ 101 mil destinados à montagem dos jogos. 

O histórico informado também inclui duas quinas e 17 quadras no concurso 3038 da Mega-Sena, com retorno total de R$ 158,6 mil, além de outras premiações em concursos da Mega-Sena e loterias especiais. 

Os responsáveis ressaltam que resultados anteriores não representam garantia de novos acertos. 

Para a Mega Semana de outubro, o grupo está aberto a novos participantes interessados em conhecer a dinâmica, os valores das cotas e a composição dos jogos.

 

Cidades

Exposição na Capital resgata chegada da ferrovia e projeta futuro da indústria de MS

Mostra gratuita pelos 80 anos do Sesi usa inteligência artificial, imagens históricas e experiências imersivas

05/10/2026 17h16

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Uma exposição que será aberta nesta semana em Campo Grande vai usar a história da ferrovia, imagens de arquivo e inteligência artificial para recontar parte das transformações que marcaram Mato Grosso do Sul e projetar os desafios da indústria para as próximas décadas. A mostra “Sesi 80 anos: Indústria em Movimento Do trilho ao bit” será inaugurada na quarta-feira (7) e poderá ser visitada gratuitamente a partir de quinta-feira (8).

A exposição usa fotografias históricas, documentos, vídeos, mapas interativos e recursos de inteligência artificial para reconstruir momentos da história regional e conectar a transformação provocada pela ferrovia aos desafios atuais da indústria sul-mato-grossense.

O percurso começa com a recriação da chegada da Maria Fumaça à então pequena vila de Campo Grande. Em uma sala imersiva, projeções, sons e fotografias animadas mostram como a ferrovia contribuiu para a urbanização e criou condições para a expansão econômica da região.

A partir desse episódio, a mostra avança para a criação do Sesi, em 1946, sua instalação em Mato Grosso do Sul e a ampliação da atuação da instituição nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e qualidade de vida dos trabalhadores.

Do trilho ao futuro

Dividida em quatro estações, a exposição também deixa o registro histórico para abordar os caminhos que a indústria sul-mato-grossense pretende seguir nas próximas décadas.

O terceiro núcleo apresenta a evolução da educação e sua relação com as transformações do mercado de trabalho e da indústria. Já a última estação aborda temas como bioenergia, energia limpa, sustentabilidade, Rota Bioceânica, inclusão social e inovação.

A experiência também reúne depoimentos de trabalhadores, empresários e educadores, além de animações e trilhas sonoras relacionadas a diferentes períodos históricos.

A proposta é mostrar que, assim como a ferrovia foi um elemento de transformação econômica no passado, educação, tecnologia e inovação ocupam papel central nas mudanças que devem marcar a indústria nas próximas décadas.

A exposição celebra os 80 anos do Sesi no país e tem como conceito central a ideia de que “toda indústria começa com pessoas”.

A visitação gratuita ocorre de 8 a 17 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos fins de semana e feriado, das 10h às 18h. A inauguração será na quarta-feira (7), às 18h30, no Edifício Casa da Indústria, na Avenida Afonso Pena, 1.206, bairro Amambaí, em Campo Grande. Grupos podem fazer agendamento pela página da exposição.

 

Em Campo Grande

Dívidas de energia podem ter até 98% de desconto em mutirão

Atendimento começa nesta segunda-feira (5), no Jardim Los Angeles, e permite parcelamento dos débitos em até 36 vezes

05/10/2026 16h02

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Conta de luz

Conta de luz Gerson Oliveira

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Moradores de Campo Grande com contas de energia em atraso poderão negociar as dívidas com descontos de até 98% a partir desta segunda-feira (5). O mutirão será realizado até sexta-feira (9), das 8h às 12h, no CRAS Los Angeles – Messias da Silva, na Rua Arthur Pires, 885, no Jardim Los Angeles.

Além do desconto, os débitos poderão ser parcelados em até 36 vezes, conforme a situação de cada consumidor. Durante o atendimento, será possível consultar os valores em aberto e verificar as condições disponíveis para regularização.

Segundo o gerente comercial da Energisa Mato Grosso do Sul, Guilherme Paraná, a realização do mutirão nos bairros busca aproximar o atendimento dos consumidores que precisam regularizar os débitos.

“Estamos levando essa oportunidade de negociação diretamente aos bairros, para facilitar o acesso da população ao atendimento. As condições de negociação variam conforme a situação do cliente e o tamanho da dívida, e nossa equipe está preparada para ouvir e buscar uma condição de pagamento que caiba no orçamento de cada família”, afirmou.

Paraná também orienta os moradores da região a procurarem a equipe durante o período do mutirão. “O nosso objetivo é ajudar as pessoas a regularizarem suas contas de forma tranquila, evitando que a dívida aumente e trazendo mais segurança e tranquilidade para o futuro”, disse.

As condições de negociação variam de acordo com o perfil da dívida e a situação de cada cliente. A ação é realizada pela Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul.

Quem não puder comparecer ao mutirão também poderá consultar as opções de negociação pelos canais digitais da empresa. O atendimento é realizado pelo WhatsApp da Energisa, por meio da assistente virtual Gisa, no número (67) 99980-0698.

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