Homem é preso com pasta base durante 'disk-entrega'

INTERIOR

Caso foi inicialmente apontado como tentativa de homicídio, com testemunhas indicando troca de tiros que teriam começado por parte da vítima baleada

Menos de dois meses após um disparo até então acidental tirar a vida de Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, em Dourados, o seu pai, Laudemir Prado, aparece envolvido e foi atingido em um tiroteio, ocorrido no último fim de semana no município distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, situação essa que é atualmente investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, inclusive para identificar se há ligação entre os casos.

Na cidade também conhecida como "Portal do Mercosul" e "Capital do Agronegócio", Leandro, que era dono de uma barbearia, foi morto em 16 de janeiro por volta de 18h24, como acompanha o Correio do Estado, vítima de um disparo considerado acidental já que um homem que seria seu "amigo" tentou tirar satisfação com um terceiro e acabou atingindo o colega empreendedor.

Passado esse episódio, durante o último fim de semana, porém, a família de Leandro aparece novamente envolvida em um episódio de violência no município, registrado inclusive na mesma rua em que o jovem foi executado, a Ramão Osório, que fica na região da Vila São Braz e Parque das Nações II em Dourados.

Troca de tiros

Conforme registrado em boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o local onde há uma conveniência, onde durante a madrugada do último sábado (07) houve o registro de disparos de arma de fogo e um caso que começou sendo investigado como "tentativa de homicídio".

Atingido por disparos no braço esquerdo e na região do maxilar direito, Laudemir foi encaminhado ao Hospital da Vida. No local do incidente, os militares não conseguiram acesso às câmeras de vigilância em um primeiro momento, já que o estabelecimento havia fechado, e se dirigiram até a unidade hospitalar para contato com a suposta vítima.

No Hospital da Vida, conforme apurado pela mídia local (portais Dourados News, Agora e Online), Laudemir afirmou aos policiais que acreditava que o fato tivesse ligação com a morte do próprio filho, dizendo ainda que não teria conseguido identificar os responsáveis, ou mesmo citar qualquer característica, referente à suposta moto utilizada na ocasião pelos criminosos, que facilitasse assim a localização dos suspeitos.

Versões não oficiais apontam para uma dinâmica diferente, em que Laudemir nesse caso seria apontado como um dos autores, pois supostamente teria ido junto do filho, Vinicius Cáceres, de 28 anos, até a residência de uma mulher que seria ex-convivente de um outro familiar.

Sobre essa versão, testemunhas destacadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil apontam que ambos chegaram armados e disparando contra o atual companheiro dessa mulher. Esse, por sua vez, também estaria armado e foi a sua reação ao ataque que teria atingido Laudemir com os disparos.

Com a perícia acionada, tanto a mulher confirmou essa versão dizendo que inclusive foi atingida de raspão, como também um adolescente diz ter levado uma coronhada durante a confusão. Foram feitas diligências na casa.

Com isso, o caso foi levado para registro junto à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), sendo agora devidamente investigado pela Polícia Civil, com a apuração voltada para apontar possível ligação entre os casos que vitimaram pai e filho.

Morte acidental

Em 16 de janeiro, Leandro foi atingido por um disparo inicialmente classificado como acidental, já que a dinâmica desse crime foi registrada pelo equipamento de vigilância que mostra a entrada do estabelecimento pertencente ao rapaz de 22 anos.

Dono de uma barbearia, a vítima aparece nas imagens inicialmente sentada em uma mureta, ao lado de um rapaz em pé na frente do estabelecimento, que estava vestindo boné, camiseta preta e chinelos.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta de 19 horas da última sexta-feira (16), quando um rapaz mais alto, trajando blusa cinza e short jeans claro, saindo do estabelecimento vai em direção ao terceiro indivíduo.



Nas imagens, nota-se que ambos trocam palavras próximos um do outro, até o momento em que o acusado, de costas para a câmera, leva a mão na cintura e parece sacar uma arma. Menos de um minuto depois acontece o disparo. Confira as imagens do circuito de monitoramento:

Ainda conforme a Polícia Civil em nota, o terceiro indivíduo seria um desafeto do rapaz acusado, que possui 26 anos.

Toda a confusão teria começado ainda em 2025, quando o irmão do atual acusado foi preso apontado como o mandante da morte do primo desse rapaz que seria o alvo da discussão neste final de semana.

Ao sacar o revólver da cintura, a arma dispara e atinge o amigo que seria dono da barbearia, com o terceiro indivíduo correndo sem ser atingido, momento em que o acusado ainda tenta acudir o jovem empreendedor que chegou a ser socorrido.

Encaminhado diretamente para o Hospital da Vida de Dourados, o jovem não resistiu ao ferimento e morreu assim que chegou à unidade hospitalar. O acusado foi localizado na casa de familiares, no Bairro Harrisson de Figueiredo, preso e conduzido à delegacia, autuado em flagrante pelo crime de homicídio, sendo que o caso segue sob investigação.

