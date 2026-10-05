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SEGURANÇA PÚBLICA

Homem é preso após disparo contra sede da Corregedoria em Campo Grande

Suspeito de 25 anos foi localizado no bairro Monte Castelo; arma e motocicleta foram apreendidas durante a investigação.

Welyson Lucas

05/10/2026 - 17h52
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Um homem de 25 anos foi preso suspeito de efetuar um disparo de arma de fogo contra a sede da Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. A investigação levou à apreensão da arma apontada como utilizada no ataque, de uma motocicleta e de uma porção de substância semelhante à maconha.

O caso começou a ser apurado no último sábado (3), após policiais constatarem danos em uma parede de vidro de uma das salas do prédio, localizado na Rua das Garças.

Inicialmente, não havia confirmação sobre o que teria provocado a quebra. Com o avanço das diligências e a análise dos elementos reunidos no local, os investigadores concluíram que o dano havia sido causado por um disparo de arma de fogo direcionado ao edifício.

A partir daí, a Polícia Civil passou a reconstruir a dinâmica da ocorrência. Conforme a investigação, o suspeito teria ido até as proximidades da sede da Corregedoria em uma motocicleta e efetuado o disparo contra o prédio.

As diligências levaram os policiais até o homem, localizado no bairro Monte Castelo. Ele foi preso em flagrante.

Durante a ação, os agentes apreenderam a arma de fogo apontada como utilizada no disparo e a motocicleta que, segundo a apuração, teria sido empregada no deslocamento até a sede da Corregedoria.

Também foi encontrada uma porção de maconha. De acordo com a Polícia Civil, a investigação realizada até o momento indica que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio.

Prisão preventiva

Após a prisão, o suspeito foi autuado em flagrante. Nesta segunda-feira (5), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.Com a decisão judicial, ele permanece preso e à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.

A Polícia Civil não informou, no comunicado divulgado sobre o caso, qual teria sido a motivação apresentada pelo investigado para o disparo.

Polícia descarta retaliação

A possibilidade de o ataque estar relacionado a alguma atuação recente ou anterior da Corregedoria-Geral chegou a ser levantada após o episódio.

No entanto, segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos até esta fase da investigação não apontam para qualquer relação entre o disparo e os trabalhos desenvolvidos pelo órgão.

A apuração trata o episódio, até o momento, como um ato isolado, sem vínculo identificado com a atividade institucional da Corregedoria-Geral.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do disparo.

 

 

Cidades

Exposição na Capital resgata chegada da ferrovia e projeta futuro da indústria de MS

Mostra gratuita pelos 80 anos do Sesi usa inteligência artificial, imagens históricas e experiências imersivas

05/10/2026 17h16

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Uma exposição que será aberta nesta semana em Campo Grande vai usar a história da ferrovia, imagens de arquivo e inteligência artificial para recontar parte das transformações que marcaram Mato Grosso do Sul e projetar os desafios da indústria para as próximas décadas. A mostra “Sesi 80 anos: Indústria em Movimento Do trilho ao bit” será inaugurada na quarta-feira (7) e poderá ser visitada gratuitamente a partir de quinta-feira (8).

A exposição usa fotografias históricas, documentos, vídeos, mapas interativos e recursos de inteligência artificial para reconstruir momentos da história regional e conectar a transformação provocada pela ferrovia aos desafios atuais da indústria sul-mato-grossense.

O percurso começa com a recriação da chegada da Maria Fumaça à então pequena vila de Campo Grande. Em uma sala imersiva, projeções, sons e fotografias animadas mostram como a ferrovia contribuiu para a urbanização e criou condições para a expansão econômica da região.

A partir desse episódio, a mostra avança para a criação do Sesi, em 1946, sua instalação em Mato Grosso do Sul e a ampliação da atuação da instituição nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e qualidade de vida dos trabalhadores.

Do trilho ao futuro

Dividida em quatro estações, a exposição também deixa o registro histórico para abordar os caminhos que a indústria sul-mato-grossense pretende seguir nas próximas décadas.

O terceiro núcleo apresenta a evolução da educação e sua relação com as transformações do mercado de trabalho e da indústria. Já a última estação aborda temas como bioenergia, energia limpa, sustentabilidade, Rota Bioceânica, inclusão social e inovação.

A experiência também reúne depoimentos de trabalhadores, empresários e educadores, além de animações e trilhas sonoras relacionadas a diferentes períodos históricos.

A proposta é mostrar que, assim como a ferrovia foi um elemento de transformação econômica no passado, educação, tecnologia e inovação ocupam papel central nas mudanças que devem marcar a indústria nas próximas décadas.

A exposição celebra os 80 anos do Sesi no país e tem como conceito central a ideia de que “toda indústria começa com pessoas”.

A visitação gratuita ocorre de 8 a 17 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos fins de semana e feriado, das 10h às 18h. A inauguração será na quarta-feira (7), às 18h30, no Edifício Casa da Indústria, na Avenida Afonso Pena, 1.206, bairro Amambaí, em Campo Grande. Grupos podem fazer agendamento pela página da exposição.

 

Em Campo Grande

Dívidas de energia podem ter até 98% de desconto em mutirão

Atendimento começa nesta segunda-feira (5), no Jardim Los Angeles, e permite parcelamento dos débitos em até 36 vezes

05/10/2026 16h02

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Conta de luz

Conta de luz Gerson Oliveira

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Moradores de Campo Grande com contas de energia em atraso poderão negociar as dívidas com descontos de até 98% a partir desta segunda-feira (5). O mutirão será realizado até sexta-feira (9), das 8h às 12h, no CRAS Los Angeles – Messias da Silva, na Rua Arthur Pires, 885, no Jardim Los Angeles.

Além do desconto, os débitos poderão ser parcelados em até 36 vezes, conforme a situação de cada consumidor. Durante o atendimento, será possível consultar os valores em aberto e verificar as condições disponíveis para regularização.

Segundo o gerente comercial da Energisa Mato Grosso do Sul, Guilherme Paraná, a realização do mutirão nos bairros busca aproximar o atendimento dos consumidores que precisam regularizar os débitos.

“Estamos levando essa oportunidade de negociação diretamente aos bairros, para facilitar o acesso da população ao atendimento. As condições de negociação variam conforme a situação do cliente e o tamanho da dívida, e nossa equipe está preparada para ouvir e buscar uma condição de pagamento que caiba no orçamento de cada família”, afirmou.

Paraná também orienta os moradores da região a procurarem a equipe durante o período do mutirão. “O nosso objetivo é ajudar as pessoas a regularizarem suas contas de forma tranquila, evitando que a dívida aumente e trazendo mais segurança e tranquilidade para o futuro”, disse.

As condições de negociação variam de acordo com o perfil da dívida e a situação de cada cliente. A ação é realizada pela Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul.

Quem não puder comparecer ao mutirão também poderá consultar as opções de negociação pelos canais digitais da empresa. O atendimento é realizado pelo WhatsApp da Energisa, por meio da assistente virtual Gisa, no número (67) 99980-0698.

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