Homem morre ao colidir contra traseira de caminhão no anel viário da BR-262

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O cearense José Gerlanio Gomes Ribeiro, de 32 anos, morreu na madrugada deste sábado (19) depois de colidir na traseira de um caminhão carregado de minério, no anel viário da BR-262, em Três Lagoas. Esta é a quinta morte em rodovias de Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, todas em estradas federais.

Segundo informações do jornal 24h News MS, o acidente aconteceu por volta das 04h15, próximo ao Posto Real, no município três-lagoense. José conduzia um um carro da marca Peugeot quando ocorreu a colisão, que foi violenta e deixou o veículo completamente destruído na parte dianteira.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Porém, ao chegarem no local, José já se encontrava sem vida.

De acordo com o motorista do caminhão, ele passou a noite no posto de combustível e estava retomando a viagem quando o acidente aconteceu. A carga de minérios iria até Itutinga (MG), que fica a cerca de 900 quilômetros do local da ocorrência. Quanto à dinâmica da colisão, ainda segue em apuração pela Perícia.

Depois dos procedimentos policiais, o corpo de José foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para, posteriormente, ser liberado para a família.

Até o fechamento desta matéria, o trecho da rodovia ainda estava em situação de Pare e Siga, enquanto são realizados os reparos necessários e a remoção do caminhão, que ficou impossibilitado de ser removido imediatamente devido aos danos na traseira do veículo.

Mais mortes

Na tarde desta sexta-feira (18), quatro pessoas morreram e seis sofreram ferimentos na altura do quilômetro 72 da rodovia BR-163, no município de Itaquiraí, no extremo sul de Mato Grosso do Sul.

A tragédia envolveu uma van que estava a serviço da secretaria de saúde da prefeitura de Eldorado, e um carro de passeio. Por conta da colisão a van tombou e provocou a interdição parcial e total da rodovia por cerca de quatro horas. O congestionamento que se formou chegou a cerca de dez quilômetros na principal rodovia do Estado.

De acordo com informações da prefeitura de Eldorado, na van estavam oito pessoas que retornavam para a cidade após buscarem atendimento médico em Dourados, cidade que fica a quase 200 quilômetros de distância.

A prefeitura informou que entre os mortos está o servidor público Odair Torres, e sua esposa, Edimárcia Oliveira. Os outros mortos são Jildson Vera Martins, morador da Aldeia Cerrito, e Edimilson Lopes, morador da Aldeia Porto Lindo, no município de Japorã.

De acordo com as informações policiais, o casal estava na van e os dois indígenas estavam no carro de passeio. Dos seis feridos, conforme as informações da administração municipal, três estavam em estado considerado grave. Três das mortes foram confirmadas no local do acidente e a outra, no hospital de Itaquiraí.

Até o começo da manhã deste sábado ainda não haviam sido divulgadas as circunstâncias da colisão, que ocorreu em um local sem duplicação da rodovia.

Por conta da morte do servidor municipal, a prefeitura de Eldorado emitiu nota lamentando a tragédia:

“A Secretaria Municipal de Educação de Eldorado/MS manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Odair Torres e de sua esposa, Edimarcia Oliveira, ocorrido tragicamente nesta data. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas de trabalho e com todos que tiveram o privilégio de conviver e compartilhar momentos com o casal. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos, concedendo força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Recebam nossos mais sinceros sentimentos e nossa solidariedade.”

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