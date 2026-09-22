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HOMICÍDIO

Homem morre após ser baleado na cabeça no bairro Los Angeles

Após discussão, um motociclista sacou a arma e atirou contra a vítima. O óbito foi constatado no local

João Pedro Flores

22/09/2026 - 09h45
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Um homem, de 46 anos, identificado como Pauliano Aparecido Rodrigues de Almeida´foi morto a tiros na rua Estrela Azul, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (21). Durante o atendimento, foi identificado ferimento decorrente de disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar, do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil e do Batalhão de Choque estiveram no local para atender a ocorrência.

Um homem acompanhou Pauliano até sua residência, pois este afirmou que havia alguém tentando furtar sua casa. Ambos foram até o imóvel, porém não encontraram ninguém furtando o local. Ainda de acordo com o relato da pessoa, a vítima estava bastante alterada, apresentando comportamento que não costumava observar e portava duas facas.

Após retornarem, o rapaz informou à vítima que iria dormir e insistiu para que ela também fosse para sua residência. Contudo, Pauliano permaneceu nas proximidades da casa do conhecido.

Em seguida, chegou ao local um indivíduo sozinho em uma motocicleta de grande porte. Segundo a testemunha, Pauliano iniciou uma discussão com o homem e tentou desferir golpes de faca contra ele.

O indivíduo recuou, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Pauliano. O motociclista fugiu do local e aparentava estar sangrando, possivelmente por ter sido atingido por golpe de faca.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos duas facas e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

MS-162

Acidente entre trator e carreta mata mulher em rodovia estadual

Vítima fatal e outro ferido estavam em trator, que ficou completamente destruído após colisão

22/09/2026 10h15

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O Sidrolandense

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Uma mulher morreu após sofrer um acidente envolvendo um trator e uma carreta na MS-162, em Dois Irmãos do Buriti, a menos de 120 quilômetros da capital. A colisão aconteceu ao final da tarde de ontem (21) e deixou outro ferido, que foi encaminhado ao hospital do município.

Rosângela morreu no acidente entre uma carreta e um trator na MS-162 durante a tarde de ontem - Foto: Babalizando MS

A rodovia liga a cidade à Sidrolândia e segundo informações de sites do interior, a mulher foi identificada como Ronsângela Martins, moradora do Assentamento Paulo Freire, localizado a quatro quilômetros da região urbana de Dois Irmãos.

A vítima fatal e o outro homem ferido estavam no trator no momento do acidente e ficaram presos as ferragens, e Rosângela não resistiu ao impacto morrendo ainda no local.

A carreta teve a parte da frente amassada, enquanto o trator ficou completamente destruído. A carga carregada pelo maquinário invadiu a pista e deixou alguns sacos na via.

Foto: Babalizando MS

Equipes de socorro estiveram no local, assim como do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que auxiliaram na desobstrução da rodovia estadual e fluxo dos carros.

Até o mometo de publicação da matéria não há informações sobre a identificação do ferido, como teria ocorrido a dinâmica do acidente ou a situação do motorista que conduzia a carreta. Mas as autoridades seguem investigando as circustâncias.

Com informações do site O Sidrolandense

NARCOTRÁFICO

PF mira grupo ligado ao tráfico e bloqueia R$ 50 milhões

Operação Suécia XXXV cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná

22/09/2026 09h00

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Polícia Federal cumpre 15 mandados de busca e apreensão e mira R$ 50 milhões em patrimônio de investigados por tráfico transnacional de cocaína

Polícia Federal cumpre 15 mandados de busca e apreensão e mira R$ 50 milhões em patrimônio de investigados por tráfico transnacional de cocaína Divulgação

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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Suécia XXXV, contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada pelo tráfico transnacional de pelo menos 1,3 tonelada de cocaína. A ação cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

A Justiça também determinou medidas de sequestro de até R$ 50 milhões em bens dos investigados. Entre o patrimônio alcançado pelas ordens judiciais estão imóveis, veículos e valores mantidos em contas bancárias.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo estaria envolvido no transporte de pelo menos 1.302 quilos de cocaína que ingressaram no Brasil pelo Paraguai. A quantidade foi contabilizada a partir de quatro apreensões realizadas ao longo das apurações.

Durante o cumprimento das ordens judiciais nesta terça-feira, os policiais apreenderam imóveis, ativos financeiros, joias, relógios de luxo, veículos e armas de fogo que estavam em posse dos investigados.

A operação busca avançar na identificação dos integrantes da organização e atingir a estrutura patrimonial utilizada pelo grupo. O bloqueio e o sequestro de bens têm como objetivo impedir que recursos supostamente relacionados à atividade criminosa permaneçam sob controle dos investigados.

As diligências da Operação Suécia XXXV continuam nos três estados.

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