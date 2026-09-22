Homem morre após ser baleado na cabeça no bairro Los Angeles

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Um homem, de 46 anos, identificado como Pauliano Aparecido Rodrigues de Almeida´foi morto a tiros na rua Estrela Azul, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (21). Durante o atendimento, foi identificado ferimento decorrente de disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar, do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil e do Batalhão de Choque estiveram no local para atender a ocorrência.

Um homem acompanhou Pauliano até sua residência, pois este afirmou que havia alguém tentando furtar sua casa. Ambos foram até o imóvel, porém não encontraram ninguém furtando o local. Ainda de acordo com o relato da pessoa, a vítima estava bastante alterada, apresentando comportamento que não costumava observar e portava duas facas.

Após retornarem, o rapaz informou à vítima que iria dormir e insistiu para que ela também fosse para sua residência. Contudo, Pauliano permaneceu nas proximidades da casa do conhecido.

Em seguida, chegou ao local um indivíduo sozinho em uma motocicleta de grande porte. Segundo a testemunha, Pauliano iniciou uma discussão com o homem e tentou desferir golpes de faca contra ele.

O indivíduo recuou, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Pauliano. O motociclista fugiu do local e aparentava estar sangrando, possivelmente por ter sido atingido por golpe de faca.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos duas facas e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.