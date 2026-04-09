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CAMPO GRANDE

Homem que borrifou dois frascos de inseticidas para matar mulher é preso

Agressor perseguia a vítima que estava grávida desde março, após término do relacionamento

Noysle Carvalho

09/04/2026 - 12h16
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Durante a manhã desta quinta-feira, um homem, de 41 anos, foi preso preventivamente por praticar diversos crimes de violência doméstica contra a ex-companheira. As agressões iniciaram em 20 de março e a mulher estava grávida de 3 meses.

Segundo informações, o homem não identificado, cometeu mais de uma violência contra à mulher, incluindo física e psicológica, e em mais de um episódio, além das ameaças de morte direcionadas à ela e a sua filha.

Conforme as investigações, em uma das violências o agressor trancou os dois dentro de um dos quartos de casa, e borrifou dois frascos inteiros de spary inseticidas, da marca Baygon, na tentativa de intoxicar por meio das vias respiratórias os dois.

Ele ainda estava com um galão de gasolina e ameaçava atear fogo em todo o quarto, com a promessa de matar ela e a bebê que estava sendo gestad, alegando que ambas "deveriam estar mortas".

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, em outro momento, ele já teria deferido chutes contra a vítima algumas vezes e, anteriormente iniciou a perseguição após o término do relacionamento.

Deferido pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil de Campo Grande, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM), cumpriu o mandado de prisão preventiva, diante da gravidade da situação.

O inquérito policial ainda está aberto para investigar a situação completa e culpabilização do agressor.

Ligue 180

A Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 é um serviço de utilidade pública para o enfrentamento à violência contra as mulheres.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:

  • orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento (Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.;
  • informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento;
  • registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes;
  • registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.

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Carga Oculta

Operação desarticula grupo que usava sistema estruturado para cometer fraudes no agro

Em Mato Grosso do Sul foram efetuadas duas prisões, uma no município de Costa Rica e outra em Paraíso das Águas

09/04/2026 11h30

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A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das delegacias de Costa Rica e Paraíso das Águas, prestou apoio operacional à Polícia Civil do Estado de Goiás (Delegacia de Mineiros) para o cumprimento de mandados judiciais no âmbito da Operação “Carga Oculta”.

A investigação teve como objetivo desmantelar uma estrutura criminosa profissional e habitual voltada ao roubo de cargas agrícolas. O grupo utilizava um modus operandi sofisticado, que incluía uso de documentação fiscal falsa para a obtenção de grãos em fazendas; adulteração de sinais identificadores (placas frias) em veículos de carga para burlar a fiscalização; coordenação logística estruturada para a comercialização ilícita dos produtos e ocultação de provas.

Estima-se que as atividades do grupo tenham causado vultoso prejuízo econômico ao setor agropecuário regional.

Em Mato Grosso do Sul foram efetuadas duas prisões, sendo uma no município de Costa Rica e outra em Paraíso das Águas. Os demais alvos foram localizados e presos em território goiano.

Além das prisões, as equipes policiais executaram mandados de busca e apreensão, que resultaram no apreensão de armas de fogo e munições;  veículos utilizados nos crimes; celulares e computadores para extração de dados telemáticos; documentos, registros contábeis e outros objetos para a continuidade das investigações.

A decisão judicial também determinou o sequestro e bloqueio de valores nas contas bancárias dos investigados, até o limite individual de R$ 1 milhão, com o objetivo de assegurar a reparação dos danos causados às vítimas e ao Estado.

As investigações prosseguem para identificar possíveis receptadores e outros integrantes do grupo criminoso.

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Infraestrutura

Cidades de MS receberão mais de R$ 25 milhões em investimentos para drenagem e asfalto

Bairros das cidades como Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste serão beneficiados pavimentação e drenagem urbana

09/04/2026 11h15

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Ao todo, são mais de R$ 25,9 milhões em obras que vão melhorar o acesso a escolas, residências e serviços essenciais

Ao todo, são mais de R$ 25,9 milhões em obras que vão melhorar o acesso a escolas, residências e serviços essenciais Reprodução, Governo de MS

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Para garantir mais seguranças nas ruas e evitar estragos maiores em dias chuvosos, o Governo do Estado de MS investirá R$ 25,9 milhões em pavimentação e drenagem urbana, nas cidades de Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso. 

O dinheiro será investido em pontos estratégicos, para facilitar o acesso a determinadas áreas como escolas, residências e serviços essenciais. 

A divisão do investimento foi feito da seguinte maneira, em Rio Verde de Mato Grosso, serão injetados R$ 8,1 milhões na pavimentação e na drenagem das vias que levam à Escola do Sesi, visando melhorar o acesso na região. 

Em São Gabriel do Oeste o investimento é um pouco maior, cerca de R$ 9,4 milhões, que irão ser usados para melhorar ruas importantes do município como David Ferreira da Cunha e Amábile Mafissoni e também deve contemplar algumas vias adjacentes. 

Já em Campo Grande, o bairro Novo Samambaia finalmente irão para de sofrer com a poeira e lama em dias de chuvas, ao todo serão investidos R$ 8,4 milhões em melhorias. 

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), é que está à frente do projeto e será responsável por conduzir todas as etapas, indo do planejamento até a fiscalização, para garantir o bom andamento das obras e que o resultado final seja satisfatório para todos.
 

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