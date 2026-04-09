Homem que borrifou dois frascos de inseticidas para matar mulher é preso - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Durante a manhã desta quinta-feira, um homem, de 41 anos, foi preso preventivamente por praticar diversos crimes de violência doméstica contra a ex-companheira. As agressões iniciaram em 20 de março e a mulher estava grávida de 3 meses.

Segundo informações, o homem não identificado, cometeu mais de uma violência contra à mulher, incluindo física e psicológica, e em mais de um episódio, além das ameaças de morte direcionadas à ela e a sua filha.

Conforme as investigações, em uma das violências o agressor trancou os dois dentro de um dos quartos de casa, e borrifou dois frascos inteiros de spary inseticidas, da marca Baygon, na tentativa de intoxicar por meio das vias respiratórias os dois.

Ele ainda estava com um galão de gasolina e ameaçava atear fogo em todo o quarto, com a promessa de matar ela e a bebê que estava sendo gestad, alegando que ambas "deveriam estar mortas".

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, em outro momento, ele já teria deferido chutes contra a vítima algumas vezes e, anteriormente iniciou a perseguição após o término do relacionamento.

Deferido pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil de Campo Grande, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM), cumpriu o mandado de prisão preventiva, diante da gravidade da situação.

O inquérito policial ainda está aberto para investigar a situação completa e culpabilização do agressor.

Ligue 180

A Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 é um serviço de utilidade pública para o enfrentamento à violência contra as mulheres.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:

orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento (Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.;

informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento;

registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes;

registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.

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