Homem sofre afundamento de crânio após queda de 8 metros

De acordo com as informações meteorológicas, todos os municípios de MS têm possibilidade de chuvas isoladas até a próxima quarta-feira (11)

As chuvas típicas de verão devem permanecer em MS nas próximas semanas Marcelo Victor/ Correio do Estado

O tempo deve permanecer instável nas próximas 24 horas em 38 municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região sul do Estado está sob alerta laranja para tempestades severas, com possibilidade de chuvas de até 60 milímetros e ventos que podem chegar a 100 km/h.

As cidades na rota das tempestades incluem Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Alertando a população sobre os riscos, o Inmet informa que as chuvas esperadas nas próximas horas podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.



Chuvas isoladas em diversas cidades de MS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre terça e quarta-feira a previsão indica sol com variação de nebulosidade. Em outras regiões de Mato Grosso do Sul, podem ocorrer chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada. Localmente, há possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, especialmente nas regiões centro-sul, norte e leste/nordeste do Estado.

A possibilidade de chuvas isoladas em todas as cidades de Mato Grosso do Sul ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria, combinado com a presença de umidade na atmosfera.

Com a atuação da frente fria, as temperaturas não devem ultrapassar os 28°C, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, há maior probabilidade de pancadas de chuva na metade leste do Estado (sudeste, leste e nordeste). No entanto, não estão descartadas chuvas mais intensas de forma pontual em outras regiões.

