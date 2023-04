IBGE alerta para a diferença entre Censo Demográfico e Censo Previdenciário

Ao mesmo tempo em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza o Censo Demográfico de 2022, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realiza o Censo Previdenciário. As campanhas possuem finalidades diferentes, e deixando de responder as pesquisas.

Segundo o IBGE, algumas pessoas estão procurando o Instituto para realizar o recadastramento na previdência estadual, ou acreditando que ao responder o Censo Demográfico não é preciso mais fazer o Censo Previdenciário.

Pensando nisso, o IBGE em parceria com o Governo do Estado, emitiu um informartivo a fim de explicar o que são os censos e qual a importância de responder cada um deles.

"Enquanto o Censo Demográfico visa recensear toda a população brasileira, colhendo dados a serem usados pelo Governo Federal para desenvolver políticas públicas, o Censo Previdenciário é um recadastramento de servidores estaduais", diz informativo.

Censo Demográfico

O Censo Demográfico, realizado pelo IBGE, acontece em todos os municípios do Brasil, e tem como objetivo conhecer em detalhes como vive a população brasileira.

Os resultados obtidos no Estado permitem traçar um retrato abrangente e fiel de Mato Grosso do Sul, o que é fundamental para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do Governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar, com eficácia, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro.

A etapa de cobertura da coleta domiciliar do Censo Demográfico foi encerrada em 28 de fevereiro deste ano, com todos os domicílios sul-mato-grossenses visitados pelos recenseadores. Atualmente, está em andamento a fase de apuração, que compreende os trabalhos de Análise dos Dados, feitos pelo Comitê de Fechamento do Censo (CFC).

Nesta fase de apuração, além da redução dos índices de não-resposta ao Censo, são verificados os domicílios classificados como vagos ou de uso ocasional. As casas ainda não recenseadas devem ligar para o Disque-Censo (0800 721 8181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana das 7h às 20h30 (horário de local).



Censo Previdenciário



O Censo Previdenciário se trata de uma atualização cadastral obrigatória dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. Estão inclusos nesta lista segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul).

Estes citados podem estar vinculados tanto aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, como dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Também participam do Censo Previdenciário de 2023 militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul).

Servidores ativos que estejam cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades, fecham a lista.

O Censo Previdenciário deve ser realizado, preferencialmente na modalidade on-line, por meio do site www.censo.ms.gov.br. Neste portal há todas as informações, documentação necessária e passo-a-passo para realização do envio de dados de forma simples e segura.

O período de atualização encerra em 28 de abril. Contudo, ainda há a possibilidade do censo ser feito de maneira presencial, na sede da Ageprev, que fica na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O prédio fica aberto para atendimento ao público das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

