IBGE: Nova Lima é bairro com maior número de idosos em Campo Grande

Com 4.879 pessoas com 60 anos ou mais, o Nova Lima é o bairro com o maior número de idosos de Campo Grande. Conforme o recorte regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quinta-feira (14), o bairro conta com 269 idosos a mais do que a Vila Nasser (4.610), ao passo que o Nova Lima obtém 4.210 pessoas nesta faixa etária.

Em contrapartida, os bairros sul-mato-grossenses com o menor número de idosos foram o Parque Industrial, em Naviraí, com 10 idosos, bairro Industrial, em Nova Andradina, com seis pessoas acima dos 60 anos. Segundo os dados do IBGE, quando separados de acordo com o sexo, o Aero Rancho é o bairro da Capital com maior número de homens (2.099), seguido pela Vila Nasser, com 2.030, e Nova Lima, com 1.813 idosos.

Em Campo Grande, os bairros com o maior número de pessoas idosas, tanto do sexo masculino como no feminino, seguem os mesmos os de Mato Grosso do Sul. Sendo assim, os bairros de Campo Grande com o menor número de pessoas idosas do sexo masculino foram o Itanhangá (203), América (136) e Chácara dos Poderes (121). As mulheres idosas são menos numerosas nos bairros do São Bento (303), América (171) e Chácara dos Poderes (101).

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 391 mil idosos - 224.963 com idade entre 60 e 69 anos e outras 166.125 pessoas com 70 anos ou mais.

Números totais

Segundo o último censo, o bairro Nova Lima tem a maior população residente entre os bairros de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, 41.131 habitantes, sendo 19.891 homens e 21.240 mulheres.

O bairro Aero Rancho, que ocupava a primeira colocação em 2010 com 36.057 habitantes, caiu para 3ª posição, atrás do Nova Lima e do Centro-Oeste, agora com 36.374 habitantes.

O Nova Lima também possui o maior número de domicílios particulares permanentes ocupados de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, 14.036 domicílios, seguido pelo bairro Centro-Oeste, com 12.962 e o Aero Rancho, com 12.934.

