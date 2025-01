ICMBio reabre inscrições para concurso com salário superior a R$ 8,8 mil

Sede do ICMBio, em Brasília - Divulgação

Correio do Estado

Se você perdeu a primeira data limite de inscrição no concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a banca organizadora proporcionou uma nova oportunidade. As inscrições foram reabertas nesta sexta-feira (17).

O certame oferece um total de 250 vagas, todas de nível superior. Ao todo, são 120 vagas para o cargo de analista administrativo e 230 para analista ambiental.

A carga horária é de 40h semanais, com remuneração inicial de R$ 8.817,72 + benefícios. Os aprovados no concurso serão distribuídos para estações de trabalhos em diversos biomas do país. Entre os estados, Mato Grosso do Sul está presente.

As provas objetivas e discursivas, anteriormente marcadas para 23 de fevereiro foram alteradas para o dia 30 de março. Já as inscrições, que tinham encerrado no dia 3 de janeiro, ficarão disponíveis até 27 de janeiro.

Saiba como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora escolhida para conduzir todas as etapas do concurso.

A taxa de inscrição foi estabelecida em R$ 93,00 para o cargo de Analista Administrativo e R$ 99,00 para Analista Ambiental.

Etapas

Para os candidatos ao cargo de Analista Ambiental, a avaliação terá duração de quatro horas e incluirá 100 questões objetivas no formato "certo ou errado", além de uma questão discursiva que abordará uma situação-problema relacionada à área.

Já para os aspirantes a Analista Administrativo, o desafio será um pouco maior em termos de tempo e quantidade de questões. Os participantes terão quatro horas e meia para resolver 120 questões objetivas, também no formato "certo ou errado", e elaborar uma redação sobre conhecimentos específicos da área administrativa.

Confira o Edital de abertura