IFMS abre inscrição para 25 cursos gratuitos à distância

TRÂNSITO

Avenidas mais perigosas são Afonso Pena, Duque de Caxias, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Mato Grosso e Guaicurus

Dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ao Correio do Estado, apontam que 10.149 acidentes de trânsito foram registrados, de 1º de janeiro a 29 de dezembro de 2022, em Campo Grande.

Em relação ao mesmo período do ano passado, em 2021, foram contabilizados 8.638 sinistros. Portanto, o aumento é de 17% em um ano.

As causas dos acidentes se devem a imprudência, falta de atenção, alta velocidade, embriaguez no volante e desobediência à sinalização.

Em 2022, 74 vítimas morreram no trânsito da Capital, sendo 50 motociclistas, 12 pedestres, 6 ciclistas e dois condutores.

As avenidas mais perigosas são Afonso Pena, Duque de Caxias, Presidente Ernesto Geisel, Mato Grosso e Guaicurus.

Os dias e horários com maior número de acidentes são sexta-feira, entre 6h e 11h59min; sábados entre 18h e 23h59min e aos domingos entre 00h e 5h59min.

Infrações

Embriaguez

Pessoas que testarem acima de 0,34 mg/l de álcool de ar alveolar, por litro de sangue, serão encaminhadas à delegacia por flagrante de crime de trânsito.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem for pego dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência:

Será multado em R$ 2.934,70. O valor pode dobrar caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano

Perderá o direito de dirigir por um ano

Poderá perder a habilitação

Poderá ser preso pelo período de seis meses a três anos

Quem se recusar a realizar o teste de etilômetro, sofrerá as mesmas penalidades.

2. Desrespeito à sinalização

O condutor que não respeitar a placa de PARE ou sinal vermelho, está sujeito a multa de R$ 293,47, infração de natureza gravíssima e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

3. Alta velocidade

O condutor que passar em alta velocidade em radares leva multa e alguns pontos na carteira. Veja:

A multa por radar acontece quando o condutor passa por um controlador eletrônico acima da velocidade permitida da via.

Até 20% acima do limite de velocidade: multa no valor de R$130,16 e 4 pontos na carteira

De 20% até 50% acima do limite permitido: multa no valor de R$195,23 e cinco pontos na carteira

Acima de 50% do limite permitido: R$880,41 – CNH pode ser suspensa e sete pontos na carteira

4. Não usar cinto de segurança

O condutor que desrespeitar o transporte de crianças estará sujeito a multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (infração gravíssima).

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, lei n° 9.503, artigo 65, o uso de cinto de segurança é obrigatório para condutores e passageiros dentro do veículo em trânsito.

Prevenção

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, a chefe de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, afirmou, em agosto de 2022, que o cinto de segurança salva vidas.

“Em caso de algum acidente ou sinistro, os passageiros com cinto de segurança não são lançados fora do veículo, o motorista não tem o seu peitoral amassado ou afundado no volante”, alertou.

“Quando o SAMU ou bombeiro chegam em algum local e a pessoa foi lançado ou teve seu corpo projetado no para-brisa, no banco da frente ou mesmo para fora do veículo, nós a lamentamos muito, porque um simples clique pode salvar vidas. Vamos respeitar o uso desse equipamento de segurança”, clamou.

Além da sua segurança, o cinto proporciona uma postura ereta ao dirigir e mantém o corpo em posição estável, reduzindo o cansaço e aumentando a concentração no trânsito.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine Bruno, afirmou que o motorista deve ter atenção para pegar a estrada.

"Quando estiver na frente do volante, tem que ter atenção total e redobrada. Oriento para que deixe o celular guardado porque a qualquer momento alguém pode te fechar, pode aparecer uma criança no meio da rua", disse.

Além disso, ressalta a importância de não ingerir bebida alcoólica ao dirigir. "Se beber e dirigir, você não vai ter seus reflexos garantidos, porque pode se envolver em um acidente e ferir outra pessoa. Vá de táxi, aplicativo, ônibus. Sua vida está em jogo", finalizou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), orienta, ao condutor que irá pegar estrada, que: