Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ensino

IFMS abre inscrições para mestrado com 16 vagas na Capital

Podem participar candidatos com diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação

Alison Silva

Alison Silva

30/07/2026 - 16h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA27) do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) estão abertas e seguem até 20 de agosto.

O curso é oferecido gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no Campus Campo Grande, com 16 vagas disponíveis para ingresso em 2027, com reservas para ações afirmativas, servidores da instituição e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Podem participar candidatos com diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Também são aceitas inscrições de estudantes que estejam concluindo o último semestre ou ano da graduação, desde que apresentem o comprovante de colação de grau no momento da matrícula.

Das 16 vagas ofertadas pelo IFMS, 14 são regulares e duas extranumerárias. A distribuição prevê quatro vagas para ampla concorrência, seis destinadas às ações afirmativas - sendo três para candidatos negros (pretos e pardos), uma para indígenas, uma para quilombolas e uma para pessoas com deficiência (PcD) —, quatro para servidores efetivos do IFMS e duas vagas adicionais exclusivas para servidores da Fundect.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da página nacional do Profnit, até as 23h59 (horário de Brasília) de 20 de agosto.

A taxa de participação é de R$ 350, e o candidato deverá anexar o comprovante de pagamento, em formato PDF ou JPG, dentro do prazo estabelecido.

O processo seletivo será realizado em duas etapas obrigatórias. A primeira consiste em uma prova nacional virtual, marcada para 12 de setembro, às 14h (horário de Brasília), com duração de uma hora e 30 minutos.

O exame será aplicado pela plataforma Fábrica de Provas e terá 20 questões de múltipla escolha baseadas na bibliografia oficial sobre propriedade intelectual e inovação.

Os candidatos devem observar o fuso horário local e utilizar computador ou notebook para realizar a prova, já que tablets e smartphones não serão aceitos. Além disso, o sistema apresentará as questões de forma sequencial, sem permitir o retorno às perguntas anteriores.

A segunda etapa será a análise curricular. Os aprovados na prova objetiva deverão encaminhar, entre 1º e 11 de outubro, um único arquivo em PDF contendo documentos pessoais, diploma, histórico escolar da graduação, currículo emitido pela Plataforma Lattes e o formulário de Barema preenchido. A ausência de qualquer documento exigido resultará na desclassificação do candidato.

Matrículas

As matrículas e o início das aulas estão previstos para 2027, conforme calendário acadêmico que será divulgado pelo IFMS. As atividades presenciais ocorrerão no Campus Campo Grande, às sextas-feiras e aos sábados, nos períodos da manhã e da tarde.

O Profnit é um mestrado profissional em rede nacional cuja instituição sede é a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O programa tem como foco a formação de profissionais qualificados para atuar em Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), no empreendedorismo de base tecnológica e na gestão de ecossistemas de inovação em instituições de ensino, empresas, órgãos públicos e organizações sociais.

Serviço 

Mais informações, incluindo a bibliografia recomendada e o edital de retificação, estão disponíveis na página oficial do Profnit. Dúvidas sobre a oferta em Mato Grosso do Sul podem ser encaminhadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).

sinal de alerta

Tráfego na BR-163 cai e Motiva pode pedir reajuste extra no pedágio

Publicado às vésperas do aumento de 40,5%, balanço revela que é o segundo trimestre seguido de retração no movimento, o que pode justificar futuro pedido de reequilíbrio financeiro

30/07/2026 14h00

Compartilhar
Desde a retomada dos investimentos, há um ano, foram liberados seis km de terceira faixa e pouco mais de cinco quilômetros de duplicação

Desde a retomada dos investimentos, há um ano, foram liberados seis km de terceira faixa e pouco mais de cinco quilômetros de duplicação

Continue Lendo...

Faltando sete dias para começar a vigorar o reajuste de 40,5% nas nove praças de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul, a concessionária Motiva Pananal voltou a reportar queda no volume do tráfego na rodovia, o que pode ser utilizado futuramente pela concessionária para alegar desequilíbrio financeiro e automaticamente solicitar reajuste extra no pedágio. 

Conforme o balanço relativo ao segundo trimestre do ano divulgado na noite desta quarta-feira (29), o tráfego na rodovia recuou 3,8% no segundo trimestre, na comparação com igual período de 2025, passando de 12,855 milhões de veículos para 12,368 milhões. 

E esta queda no tráfego, atribuída pela concessionária ao aumento dos combustíveis após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, no final de fevereiro, e o consequente encarecimento dos fretes, não é caso isolado. 

No primeiro trimestre do ano, a Motiva Pantanal já havia reportado queda de 2,6% no número de veículos que passou nas praças de pedágio. Nos três primeiros meses do ano passado foram 13,416 milhões. Em igual período deste ano, o total caiu para 13,017 milhões. Por conta disso, o faturamento com a cobrança de pedágio recuou de R$ 108 milhões para R$ 107 milhões.

No segundo trimestre ocorreu fenômeno parecido, apesar do reajuste da tarifa em junho do ano passado. A queda no faturamento, segundo a empresa, foi de 5,7%, passando de R$ 105 milhões para R$ 99 milhões. Na soma dos dois trimestres, a empresa reporta recuo de 3,3% na arrecadação, que caiu de R$ 213 milhões para R$ 206 milhões. 

Um possível pedido de reajuste extra, previsto em todos os contratos de concessão, pode ser feito se houver alteração significativa no volume de tráfego e, em tese, poderia ser feito cinco anos depois da repactuação, assinada em agosto do ano passado. 

Mas, apesar da queda na quantidade de veículos, a concessionária informa que fechou o primeiro semestre do ano com lucro líquido de R$ 14 milhões. No primeiro trimestre de 2026, havia informado aos investidores que estava no vermelho, com prejuízo de R$ 1 milhão. 

O lucro de agora, contudo, está longe dos valores reportados no primeiro semestre do ano passado, quando a então CCR MSVia disse ter fechado os primeiros seis meses do ano com lucro de R$ 510 milhões. Naquele período, porém, praticamente não havia investimentos. Agora, conforme o balanço, foram aplicados R$ 538 milhões em melhorias no pavimento, desapropriações e duplicações.  

Estes investimentos começaram em julho do ano passado e até agora foram entregues em torno de 6 quilômetros de terceira faixa, próximo a Mundo Novo, e 5,6 quilômetros de duplicação, perto de Campo Grande. 

TAFIRAÇO

A partir do dia 5 de agosto, as tarifas de pedágio terão aumento de 40,5%. A maior parte deste percentual, de 33,64%, é decorrente do chamado primeiro degrau tarifário definido na repactuação do contrato de concessão. Ao longo dos próximos quatro anos, se a Motiva Pantanal cumprir suas metas de investimentos, as tarifas devem subir novos degraus. Ao final desta escada, o pedágio terá subido 101%.

Além deste primeiro degrau, no próximo dia 5 de agosto ainda haverá a correção da inflação dos últimos doze meses, de 5,16%. Como um incide sobre o outro, o percentual ultrapassa os 40%. 

Mesmo assim, alega a concessionária, o pedágio na BR-163 ainda é um dos mais baratos do País. Antes da aplicação do primeiro degrau tarifário, a tarifa quilométrica da Motiva Pantanal corresponde a aproximadamente nove centavos por quilômetro, enquanto a média das concessões rodoviárias brasileiras é de aproximadamente 16 centavos. 

Depois do reajuste da próxima semana, este valor sobe para um pouco mais de 12 centavos por quilômetro. A média das rodovias estaduais nas quais existe pedágio, o custo é da ordem de 19 centavos,

A repactuação do contrato prevê investimentos de R$ 9,31 bilhões para ampliar a capacidade e modernizar a BR-163. Entre as principais intervenções estão a duplicação de 203 quilômetros, incluindo os primeiros 65 quilômetros, e a conclusão do Contorno de Mundo Novo nos três primeiros anos,

Além disso, está prevista a implantação de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de vias marginais, 467 quilômetros de acostamentos e 29 quilômetros de contornos em Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Vila São Pedro e Vila Vargas. O contrato também prevê dois ciclos estruturais de restauração do pavimento e renovação da sinalização ao longo da concessão.

CONTRATOS

Governo do Estado gastou R$ 320 mil para cantora paraguaia de 16 anos

O nome da artista aparece em quatro contratos com a Fundação de Cultura, cada um no valor de R$ 80 mil para apresentações de 2 horas

30/07/2026 12h30

Compartilhar
Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul

Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul Reprodução / redes sociais

Continue Lendo...

A cantora e laçadora paraguaia Fiorella Noemy, de apenas 16 anos, já faturou R$ 400 mil em shows financiados pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura. Ao todo, a jovem sertaneja se apresentou em cinco eventos bancados pela administração estadual, em cada um ela recebeu R$ 80 mil para cantar durante duas horas nos palcos.

A última apresentação da artista em Mato Grosso do Sul foi em Miranda, no dia 18 de julho, quando esteve na 24ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR 2026), no Parque de Exposições e Eventos 16 de julho, em Miranda. De acordo com o contrato com a Fundação de Cultura, o show de Fiorella teria duas horas de duração.

No dia 4 de julho, a cantora se apresentou na 5ª edição do Junipardo, na Área de Lazer Municipal, em Santa Rita do Pardo.

O segundo evento que Fiorella cantou e foi financiado pela Fundação de Cultura foi o Arraiá da Fronteira, no Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista, no dia 5 de junho, com 2 horas de duração.

O primeiro contrato de Fiorella, em 2026, com o Governo de Mato Grosso do Sul foi para se apresentar na 21ª Expojardim, no Sindicato Rural de Jardim, no dia 25 de abril.

Ainda não está confirmado se a artista terá mais shows financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas em sua agenda aparecem eventos no Estado, para os dias 19 de setembro, em Jateí, e 26 de setembro, em Amambai, para uma apresentação na "Exposição Sindicato Rural".

Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul

Além dos show que aparecem no Diário Oficial do Governo do Estado, Fiorella também realizou outros três em MS, sendo eles em: Ponta Porã, Angélica, Albuquerque e Maracaju

A jovem de 16 anos é "apadrinhada" pela famosa dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que conheceram a menina através de um vídeo dela cantando no Instagram. A dupla assumiu o compromisso de empresariar a artista, e até gravaram juntos a música "Laça Nóis". Com isso, eles a auxiliaram em sua projeção no mercado da música sertaneja no Brasil.

Fiorella, além de cantora, também é atleta de laço comprido e nasceu na cidade de Capitán Bado, localizada no departamento (estado) de Amambay, no Paraguai.

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078, quarta-feira (29/07)
loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078, quarta-feira (29/07)

2

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)
loteria

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)

3

Secretário de educação proíbe comércio informal nas escolas
COMERCIANTES

/ 1 dia

Secretário de educação proíbe comércio informal nas escolas

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7077, terça-feira (28/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7077, terça-feira (28/07): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3747, terça-feira (28/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3747, terça-feira (28/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 6 dias

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo