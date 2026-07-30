Empresas poderão assumir manutenção de áreas públicas em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande abriu um novo processo para que empresas, instituições e demais interessados possam adotar áreas públicas da Capital por meio do Programa de Parceria Municipal (Propam).
A iniciativa busca ampliar a participação da iniciativa privada na conservação de espaços urbanos, permitindo que canteiros centrais, rotatórias, praças e outras áreas recebam manutenção permanente sem custos diretos para o poder público.
O chamamento público foi oficializado em edição do Diário Oficial do Município e contempla diversos locais distribuídos por diferentes regiões da cidade.
Entre os espaços disponíveis estão áreas localizadas nos bairros Novos Estados, Tiradentes, Carandá, Santa Fé e em outros pontos estratégicos de Campo Grande, que poderão receber investimentos em jardinagem, paisagismo, limpeza e melhorias urbanísticas por parte dos futuros parceiros.
O modelo de adoção de áreas públicas é utilizado em diversas cidades brasileiras como alternativa para fortalecer a conservação dos espaços urbanos, estimular o cuidado com o patrimônio coletivo e ampliar a integração entre o setor público e a iniciativa privada.
Em contrapartida aos serviços executados, os adotantes podem receber autorização para divulgar institucionalmente a parceria, observando as regras previstas na legislação municipal.
Na prática, o programa permite que empresas contribuam diretamente para a melhoria da paisagem urbana, auxiliando na manutenção de jardins, gramados, sistemas de irrigação, arborização, pintura de meios-fios, limpeza periódica e pequenos reparos necessários para preservar as áreas adotadas.
Além do aspecto urbanístico, a administração municipal aposta na iniciativa como forma de reduzir os custos de manutenção desses espaços e concentrar recursos públicos em outras demandas prioritárias da cidade.
A expectativa é que a participação da iniciativa privada contribua para manter áreas de grande circulação em melhores condições durante todo o ano.
Outro objetivo do programa é incentivar a responsabilidade socioambiental das empresas instaladas em Campo Grande, fortalecendo ações de valorização dos bairros e promovendo ambientes urbanos mais organizados, seguros e agradáveis para moradores e visitantes.
Os interessados deverão observar os critérios estabelecidos no edital publicado pela Prefeitura, apresentando a documentação exigida e a proposta de adoção da área pretendida.
Após a análise técnica, os termos de parceria serão formalizados pelo Município, definindo as responsabilidades de cada parte e o período de vigência da adoção.
A administração municipal destaca que a iniciativa não transfere a propriedade dos espaços públicos, que permanecem pertencentes ao Município. O objetivo é estabelecer uma cooperação para ampliar a qualidade da manutenção e incentivar o cuidado compartilhado com o patrimônio urbano.
Caso haja ampla adesão ao chamamento, a expectativa é de que novos espaços públicos recebam melhorias nos próximos meses, contribuindo para a valorização da paisagem urbana e para a qualidade de vida da população de Campo Grande.