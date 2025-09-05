Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IFMS oferece cursos técnicos gratuitos em Aquidauana, Coxim e Jardim

Instituição disponibiliza vagas sem necessidade de processo seletivo; estudantes do Proeja podem receber benefício financeiro do Governo Federal

Alison Silva

Alison Silva

05/09/2025 - 16h00
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas abertas em cursos técnicos presenciais e gratuitos nos municípios de Aquidauana, Coxim e Jardim. As oportunidades são voltadas à comunidade e não exigem participação em processo seletivo. Basta comparecer ao campus onde o curso é ofertado, cumprir os requisitos e realizar a matrícula.

Cursos disponíveis

As vagas estão divididas em duas modalidades:

Técnico Subsequente ao Ensino Médio

Destinado a quem já concluiu o ensino médio, o curso oferece apenas a formação técnica. Em Aquidauana, há vagas para o curso de Edificações, com aulas no período noturno e duração de dois anos.

Técnico Integrado à Educação de Jovens e Adultos

Essa modalidade integra o ensino médio à formação técnica, voltada a jovens e adultos com ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As opções são:

Coxim: Manutenção e Suporte em Informática (noturno | 2 anos)
Jardim: Edificações (noturno | 2 anos)
Jardim: Informática para Internet (noturno | 3 anos)

Matrículas e documentação

Os interessados devem se dirigir presencialmente ao campus do IFMS onde o curso é oferecido e procurar a Central de Relacionamento (Cerel). É necessário apresentar documentação pessoal e comprovante de escolaridade. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, conforme a entrega completa dos documentos exigidos nos editais.

Benefício Pé-de-Meia

Estudantes matriculados na modalidade Proeja também podem receber o benefício financeiro Pé-de-Meia, pago pelo Governo Federal. Para isso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

A elegibilidade ao incentivo depende da data da inscrição no CadÚnico: quem se cadastrou até 7 de fevereiro de 2024 pode receber o benefício ainda este ano; cadastros feitos após essa data serão considerados a partir de 2026.

Serviço

Os editais completos podem ser acessados na Central de Seleção do IFMS. Dúvidas também podem ser esclarecidas diretamente nos campi ou pelo e-mail: [[email protected]](mailto:[email protected]). 

independência

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Dia da Independência do Brasil irá cair em um domingo, mas haverá alteração de funcionamento em alguns estabelecimentos

05/09/2025 15h31

Comércio poderá abrir até às 18h

Comércio poderá abrir até às 18h Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

No dia 7 de setembro é comemorado a Independência do Brasil. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em um domingo. Mesmo sendo uma data que muitos estabelecimentos não funcionam, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns locais.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir, das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto no horário padrão de domingo, das 11h às 20h. 

  • Norte Sul Plaza

No Norte Sul Plaza, as lojas âncoras estarão abertas das 11 às 20h; quiosques das 12h às 20h e praça de alimentação das 11h às 21h.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 11h às 20h para lojas e quiosques e das 11h às 21h na praça de alimentação.

  • Pátio Central

O Pátio Central não abre aos domingos.

Feira Central

A Feira Central abrirá das 11h às 23h.

Bancos

As agências bancárias não abrem aos domingos.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não tem expediente forense no fim de semana, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrem no domingo.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não funcionam aos domingos.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios no feriado.

Operação Bandeirantes

Açougues que vendiam carne de abate clandestino são interditados em MS

Durante a fiscalização, três estabelecimentos do município não comprovaram a origem da carne e, em um vídeo feito pela polícia no local, várias moscas pousam sobre as peças de carne

05/09/2025 14h00

Divulgação PCMS

Com estabelecimentos sendo interditados pela venda de carne sem procedência, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) intensificou a fiscalização e fechou três comércios em Bandeirantes.

Batizada de “Operação Bandeirantes”, a ação foi realizada nesta quinta-feira (4). Após a fiscalização, os estabelecimentos Divimar Casa de Carnes, Mercado Primos e Casa de Carnes Pantaneiros foram interditados.

Segundo a investigação da Decon, a comercialização de carne sem comprovação de origem está se tornando recorrente em todo o Estado, em razão do abate clandestino de animais.

Esse tipo de prática, em que o animal não passa pela vistoria dos órgãos responsáveis, coloca em risco a saúde da população, além de contribuir para a sonegação fiscal por parte dos comerciantes e para o descarte irregular de resíduos.

Outro ponto levantado é a concorrência desleal, já que, ao adquirir carne de forma clandestina, ela é vendida por um preço bem abaixo do praticado por estabelecimentos que seguem todas as normas sanitárias.

Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver peças de carne penduradas com várias moscas ao redor, ferrugem em contato com o produto e até queijo estragado armazenado no mesmo local.

 

 

 

 

Os proprietários foram presos em flagrante e vão responder por crimes contra as relações de consumo, que incluem:

  • vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • vender, ter em depósito para venda, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para consumo.

A detenção para esses crimes varia de dois a cinco anos, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase.

Outro caso

Após uma denúncia, a polícia, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, fiscalizou o Ponto da Carne e se deparou com 387 kg de produtos de origem animal de diversos tipos, sem procedência, na Rua Pedro Celestino, região central de Terenos.

Segundo informações da Polícia Civil, o freezer onde foram encontradas carnes congeladas — entre linguiça, carne bovina, charque e carne suína —, além de 4 litros de leite, não continha informações como:

  • data de fabricação;
  • origem;
  • tabela nutricional;
  • data de validade.

No local, em uma sala sem refrigeração, uma caixa plástica com água era usada para armazenar pedaços de carne bovina picada, que serviam para a fabricação de linguiça.

Além disso, nos fundos do açougue, a equipe verificou caixas com restos de carne e sangue em espaço aberto, o que representa grande risco de contaminação.

