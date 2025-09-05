IFMS oferece cursos técnicos gratuitos em Aquidauana, Coxim e Jardim

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas abertas em cursos técnicos presenciais e gratuitos nos municípios de Aquidauana, Coxim e Jardim. As oportunidades são voltadas à comunidade e não exigem participação em processo seletivo. Basta comparecer ao campus onde o curso é ofertado, cumprir os requisitos e realizar a matrícula.

Cursos disponíveis

As vagas estão divididas em duas modalidades:

Técnico Subsequente ao Ensino Médio

Destinado a quem já concluiu o ensino médio, o curso oferece apenas a formação técnica. Em Aquidauana, há vagas para o curso de Edificações, com aulas no período noturno e duração de dois anos.

Técnico Integrado à Educação de Jovens e Adultos

Essa modalidade integra o ensino médio à formação técnica, voltada a jovens e adultos com ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As opções são:

Coxim: Manutenção e Suporte em Informática (noturno | 2 anos)

Jardim: Edificações (noturno | 2 anos)

Jardim: Informática para Internet (noturno | 3 anos)

Matrículas e documentação

Os interessados devem se dirigir presencialmente ao campus do IFMS onde o curso é oferecido e procurar a Central de Relacionamento (Cerel). É necessário apresentar documentação pessoal e comprovante de escolaridade. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, conforme a entrega completa dos documentos exigidos nos editais.

Benefício Pé-de-Meia

Estudantes matriculados na modalidade Proeja também podem receber o benefício financeiro Pé-de-Meia, pago pelo Governo Federal. Para isso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

A elegibilidade ao incentivo depende da data da inscrição no CadÚnico: quem se cadastrou até 7 de fevereiro de 2024 pode receber o benefício ainda este ano; cadastros feitos após essa data serão considerados a partir de 2026.

Serviço

Os editais completos podem ser acessados na Central de Seleção do IFMS. Dúvidas também podem ser esclarecidas diretamente nos campi ou pelo e-mail: [[email protected]](mailto:[email protected]).

