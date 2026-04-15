Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

IFMS volta a oferecer comida aos alunos após suspensão do serviço

Falta de alimentação escolar em Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes presenciais e deve ser retomada nesta quarta (15)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

15/04/2026 - 09h43
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ficarem sem alimentação escolar no campus da Capital, o IFMS de Campo Grande informou que o impedimento da empresa fornecedora foi inicialmente sanado e o serviço deve ser retomado já nesta quarta-feira (15). 

Como detalhado pela unidade ao Correio do Estado, o Campus Campo Grande do IFMS possui quase três mil estudantes, sendo um total de 2.810 que comparecem presencialmente às aulas. 

É importante explicar que, desse total, há um recorte específico de público elegível para receber a merenda escolar, sendo 1.329 do ensino Técnico Integrado ao Nível Médio e mais 34 do chamado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

Em outras palavras, a suspensão do fornecimento da alimentação escolar no campus de Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul na Capital. 

Agora, conforme repassado pelo diretor-geral da unidade, Dejahyr Lopes Júnior, a empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço, com a oferta de merenda retomada a partir de hoje (15). 

Alimentação IFMS

Parte dos objetivos estratégicos do Instituto, estabelecidos através do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS 2024-28, essa alimentação escolar, que consiste em lanches e refeições, é normalmente oferecida aos dez campi presentes no Mato Grosso do Sul, com algumas diferenças. 

Em todos os campi, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul possui atualmente o total de 11.639 estudantes presenciais, mas há algumas diferenças na oferta da alimentação escolar entre as unidades do Estado, já que para Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí e Três Lagoas, por exemplo, é servida a chamada "merenda quente", refeições completas que são preparadas nos respectivos e próprios espaços do IFMS nesses municípios. 

Essa modalidade de "prato-feito" contempla ainda o município de Jardim, onde há uma parceria com a prefeitura, que por sua vez fica responsável por preparar os alimentos. 

Enquanto em Nova Andradina também são servidas refeições e um alimento complementar, a alimentação escolar dos campi de Dourados, Ponta Porã e também Campo Grande acontece através do fornecimento de lanches por empresas contratadas. 

Quanto ao compromisso do Instituto com o tema, ainda em 1° de abril, cabe lembrar, o IFMS lançou o Questionário de Segurança Alimentar, levantamento esse feito pela pró-reitoria de ensino para avaliar os acessos dos estudantes à alimentação. 

Como bem esclarece o nutricionista do IFMS, Murillo Penze Cardoso, o questionário busca levantar pontos que vão além da disponibilidade de alimentos, questionando entre outros pontos preocupação com a falta; se as famílias desses alunos estão preocupadas em reduzir quantidade e/ou qualidade das refeições, e se há até mesmo a ausência de comida por falta de recursos.

 

Assine o Correio do Estado

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher vive terror após ex-namorado invadir sua casa e sequestrá-la em Dourados

O suspeito cometeu o crime, pois suspeitava de traição quando estavam juntos

15/04/2026 09h30

Compartilhar
O suspeito deixou a vítima na casa da sua tia e fugiu do local

O suspeito deixou a vítima na casa da sua tia e fugiu do local Osvaldo Duarte/ Dourados News

Continue Lendo...

Na tarde desta terça-feira (14), a Guarda Municipal de Dourados (GMD) deslocou até o bairro Residencial Bonanza para averiguar uma situação onde uma mãe relatou que recebeu ligação da sua filha pedindo socorro, pois seu ex-namorado estaria dentro da sua casa. O rapaz foi identificado como Giovane Henrique Rodrigues Matozo 

A mãe disse que quando chegou na sua casa, o suspeito já havia deixado o local levando a sua filha. A denunciante tentou lgiar para a vítima, que não atendeu, mas em um determinado momento, teve uma resposta por mensagem do WhatsApp dizendo: " OII MÃE", às 08:42 e não obteve mais contato.

Às 10 horas a guarnição recebeu uma mensagem da mãe da vítima informando o endereço onde sua filha estaria pedindo socorro e ajuda novamente. A equipe deslocou até o bairro Dioclecio Artuzi, na Rua Professor Ronaldo, onde encontrou a mulher acompanhada tia de Geovane. 

Invasão e sequestro

De acordo com a ocorrência registrada pelos policiais, a vítima relatou que, no momento da invasão, estava sozinha, dormindo em seu quarto por volta das 8h, quando acordou ao ouvir o portão abrindo e do lado de fora estava seu ex-namorado chamando por seu nome.

Como a vítima não respondeu ao chamado, o homem começou a forçar as janelas da casa para abrir, conseguindo abrir a do quarto da vítima. Após isso, a mulher conseguiu se trancar no banheiro e pedir socorro por telefone para sua mãe. 

O acusado arrombou a porta do banheiro e retirou de suas mãos o celular. Em seguida, arrastou a mulher para fora da casa. Em todo momento o autor dizia "agora você vai junto comigo", conseguindo jogar a vítima para dentro do carro, com roupas íntimas que estava dormindo e sair do local. 

Segundo relatos da vítima, Geovane dirigiu pela BR-463 sentido oeste/leste até ao bairro Greenvile, próximo a uma mata e pediu para ela descer do veículo. Os dois permaneceram neste local por aproximadamente 40 minutos, onde o homem acusava a mulher de traição e não aceitava o fim do relacionamento que ocorreu há uns 15 dias depois de uma discussão. 

Geovane vasculhava o celular da vítima procurando mensagens ou indícios de traição. Também foi neste momento que o autor mandou mensagem para a mãe da vítima, se passando como a filha. 

Segundo a vítima, na área de mata, o acusado tentou enforcá-la pressionando sua cabeça contra o encosto do banco do veículo, causando lesões no pescoço e cabeça lado direito. Ela disse que no momento que estava com o acusado, pensou que iria ser morta, pois ele estava muito agressivo e violento. 

Após GEOVANE receber uma ligação de sua irmã, ele saiu com a vítima do local e deixou-a na casa da tia dele, onde a mulher foi encontrada pelas autoridades. 

O acusado deixou a vítima, sem roupas apropriadas, em frente a residência e fugiu. Diante dos fatos e relatos, a vítima foi conduzida pela equipe da GMD até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com lesões nos dois lados do pescoço e no lado direito da cabeça.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência para se manter sem nenhum tipo de contato e aproximação com autor.

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

Operação revela uso de empresas de fachada em esquema milionário

Ação cumpre dezenas de mandados em MS, MG e SP e investiga esquema de tráfico, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada

15/04/2026 09h10

Compartilhar
Operação cumpre mandados em MS e outros estados e mira esquema milionário de tráfico e lavagem de dinheiro

Operação cumpre mandados em MS e outros estados e mira esquema milionário de tráfico e lavagem de dinheiro Arquivo/ Polícia Federal

Continue Lendo...

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (15) contra o crime organizado cumpre dezenas de mandados judiciais e bloqueia cerca de R$ 61 milhões em bens ligados a um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que atuava em diferentes regiões do país.

A ação ocorre simultaneamente em municípios de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo e Vista Alegre, além de cidades mineiras e da capital paulista.

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e 39 de busca e apreensão, além do sequestro de patrimônio atribuído aos investigados.

As investigações tiveram início em abril de 2025, após a apreensão de aproximadamente 1,1 tonelada de maconha em Minas Gerais. A partir daí, o avanço das diligências levou à identificação de uma estrutura criminosa mais ampla, resultando na apreensão de quase 6 toneladas da droga ao longo do período investigado.

De acordo com as autoridades, o grupo é suspeito de atuar de forma organizada no tráfico interestadual de entorpecentes, além de utilizar estratégias para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Entre os métodos identificados estão o uso de empresas de fachada e a utilização de terceiros para movimentação financeira, prática que caracteriza lavagem de dinheiro.

A operação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG), sob liderança da Polícia Federal, e conta com a participação de forças de segurança estaduais e federais.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 21 horas

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (14/04)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (14/04)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 semana

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 02/04/2026

Invalidez permanente no seguro de vida