Inmet emite alerta de tempestades na maioria do Brasil até terça-feira - Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades na maioria dos Estados a partir deste domingo, 5, até terça-feira, 7.

Apesar dos alertas, por ora, o Inmet avalia haver baixo risco de alagamentos, queda de galhos, corte de energia e estragos em plantações.

A previsão é que o acumulado de chuva atinja até 50 mm por dia. Há risco de queda de granizo e ventos de até 60 km/h.

Segundo o Climatempo, um ciclone extratropical trazendo uma frente fria vai atingir o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado.

O Inmet orienta que a população evite usar aparelhos ligados à tomada durante tempestades.

Se houver rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores ou placas de rua que possam cair.

Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (telefone 193) ou a Defesa Civil (199).

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