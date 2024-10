Inscrições no Enem crescem 10%; ministro atribui ao Pé-de-Meia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 registrou um aumento significativo no número de inscritos, superando em 10% o total de 2023. Com 4,3 milhões de inscritos, o Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.

Durante uma reunião com reitores de universidades federais e institutos federais de ensino no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do programa Pé-de-Meia.

“Nós tivemos um incentivo do Pé-de-Meia, que garante que quem fizer as duas provas do Enem recebe mais uma parcela mensal. Eu acho que isso deu esse estímulo, e eu espero que a gente possa ter um sucesso no Enem”, afirmou Santana.

Alívio

A recuperação das inscrições no Enem tem sido uma preocupação do governo, já que o número de inscritos vinha caindo desde 2017. O recorde de inscrições foi em 2014, com mais de 8,7 milhões de candidatos.

Em 2022, esse número caiu para pouco mais de 3,3 milhões, agravado pela pandemia. O ano de 2021 apresentou o menor interesse pelo Enem desde 2005, com apenas 3,1 milhões de inscritos.

“Hoje você faz a prova do Enem onde você está e pode concorrer para qualquer universidade do Brasil inteiro. Então, isso democratizou, deu oportunidade para todos. Infelizmente, nos últimos anos, o Enem não estava sendo estimulado. A curva era descendente do número de inscritos. Nesses dois anos, a gente conseguiu recuperar”, avaliou Santana.

Concluintes do Ensino Médio

De acordo com o ministro, houve um aumento na porcentagem de estudantes egressos do ensino médio que se inscreveram no exame. Para esses estudantes, nas escolas públicas, as provas são gratuitas. Os beneficiados pelo programa Pé-de-Meia estão entre esses inscritos.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 1,6 milhão de inscritos são concluintes do ensino médio, em comparação com 1,4 milhão em 2023.

Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes no ensino médio.

Voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico e com renda per capita mensal de até meio salário mínimo, o programa oferece pagamentos mensais e anuais aos estudantes matriculados e frequentando as aulas. Além disso, os participantes do Enem recebem um incentivo adicional de R$ 200.