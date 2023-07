Inscrições para concorrer à vaga em curso superior no IFMS terminam nesta segunda-feira

Interessados em realizar curso de graduação no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul têm até segunda-feira (17) para se inscreverem no processo seletivo da instituição. São ofertadas 577 vagas distribuídas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Três Lagoas.

As vagas remanescentes ofertadas são para 16 cursos, os quais podem ser bacharelados, licenciaturas e tecnólogo. A seleção levará em conta a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do candidato que participou da prova de 2013 em diante, contanto que não tenha zerado a redação ou qualquer outra área do conhecimento cobrada no exame.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Por meio do mesmo link é possível consultar o edital onde constam as regras do processo seletivo.

Ao se inscrever, o candidato precisa cadastrar um endereço de e-mail válido ao qual ele tenha acesso, já que é por onde chegará o comprovante de inscrição, bem como outras informações relativas ao processo seletivo.

Também é preciso apresentar o número do CPF, já que o IFMS usará esta informação para consultar o resultado obtido pelo candidato no Enem.

A seleção será realizada levando em conta a nota total mais alta do candidato nas edições do exame das quais participou. O peso da nota por área de conhecimento pode variar entre os cursos e pode ser consultado no edital da seleção.

A divulgação dos alunos selecionados e a lista de espera está prevista para acontecer na próxima quinta-feira (20). Já as matrículas devem ser realizadas entre 24 e 28 deste mês.

Caso ainda sobrem vagas após a seleção de todos os alunos, o IFMS irá divulgar a relação das vagas residuais no dia 3 de agosto e os interessados devem fazer se inscrever para concorrer a uma delas entre os dias 7 e 11 de agosto.

Neste caso, a inscrição deve ser presencial na Central de Relacionamento (Cerel) do campus em que o interessado pretende estudar.

Assim como as inscrições, os cursos oferecidos pelo IFMS são totalmente gratuitos e oferecidos no período matutino, noturno e integral dependendo da graduação escolhida pelo candidato.

