Inscrições para formação de instrutores estão abertas; confira

A previsão para este fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, é de tempo firme, com sol, variação de nebulosidade e temperaturas acima da média. Além disso, a umidade relativa do ar estará baixa, principalmente durante a tarde, conforme aponta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Além do tempo seco, podem ocorrer rajadas de ventos mais intensas, que facilitam a propagação de focos de incêndio. Por isso, o Cemtec alerta para a propensão de incêndios florestais, e recomenda que a população "não ateie fogo (em vegetação ou outros materiais) em nenhuma situação, pois as condições climáticas são sensíveis".

Conforme informações da Estação Meteorológica da Qualidade do Ar (EMQar), da UFMS, essas condições também aumentam os poluentes na atmosfera e, para os próximos dias, a qualidade do ar deve piorar no estado de Mato Grosso do Sul. Todas essas condições impactam na saúde humana e no meio ambiente.

Também é recomendado que os cuidados com a saúde sejam redobrados, com o consumo de bastante líquido e umidificação dos ambientes.

Previsão

As temperaturas podem atingir valores entre 34-37°C. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas. As condições de tempo quente e seco predominam no estado com previsão de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-30%.

Devido a presença do ar seco são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir mais de 20°C de variação no mesmo dia, em algumas regiões do estado.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 34-37°C. Para as regiões norte e bolsão

esperam-se mínimas entre 17-21°C e máximas entre 32-36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C.

Na sexta-feira (02/08) os ventos atuam da direção leste/nordeste/norte na maior parte do estado. Já sábado (03/08) e domingo (04/08) os ventos atuam da direção nordeste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Frente fria chega na próxima semana

A tendência da previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul indica uma possível mudança no tempo, mais provavelmente um aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas, aproximadamente entre os dias 8 e 9 de agosto de 2024.

Existe pequena probabilidade para chuvas nas regiões sul e sudoeste nestes dias.

