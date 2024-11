Inscrições para o Instituto Mirim terminam nesta quinta-feira

Os inscritos são atendidos socialmente no contra turno escolar, com atividades de qualificação socioprofissional - Divulgação: PMCG

Termina às 23h59 desta quinta-feira (7) o prazo para inscrição de jovens entre 14 e 16 anos interessados em ingressar no Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG).

As vagas são destinadas a nascidos entre 1º de julho de 2008 e 30 de junho de 2010, que se encaixem no perfil socioeconômico de famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social, violação de direitos e ainda, situações encaminhadas pela rede de apoio do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Conselhos Tutelares e demais órgãos de proteção da criança e do adolescente.

O processo para ingresso no IMCG é feito anualmente, e a inscrição pode ser feita através da internet, pelo www.ingresso.institutomirim.org.br.

Os pré-requisitos para

a inscrição são:

Ter nascido entre 01/07/2008 e 30/06/2010;

Estar matriculado e frequentando o ensino regular;

Ter comprovante do Número de Inscrição Social (NIS), do responsável legal, do adolescente e dos demais componentes familiares, atualizado nos últimos 24 meses;

Participar das entrevistas sociais e apresentar todos os documentos solicitados no comprovante de inscrição.

Documentos necessários:

Do Adolescente

Folha resumo do cadastro do NIS (Número de inscrição social);

Certidão de nascimento;

Boletim escolar ou declaração escolar.

Do Responsável legal

Folha resumo do cadastro do NIS (número de inscrição social);

Cadastro de pessoa física (CPF);

Comprovante de residência;

Comprovante de renda;

Comprovante do documento da guarda legal do adolescente (exceto para pai e mãe).

Entrevistas sociais

Após o requerimento para o ingresso, entre os dias 05 de novembro e 06 de dezembro, acontecerão as entrevistas sociais, que serão realizadas por meio de teleatendimento.

A data e horário serão informadas no comprovante de requerimento.

Resultado

Segundo o cronograma divulgado pelo IMCG, o resultado dos beneficiados será divulgado nos dias 30 e 31 de janeiro de 2025, pelo site da Instituição.

Saiba mais

O Instituto Mirim de Campo Grande é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, com mais de 41 anos de experiência, que atua e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Públicas de Assistência Social e de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e pelas Políticas do Trabalho e Emprego.

Os inscritos no Programa de Qualificação Socioprofissional – Ingresso IMCG são atendidos socialmente no contra turno escolar, com atividades de qualificação socioprofissional e de convivência e fortalecimento de vínculos, que contemplam oficinas de educação sócio emocional, cultural, de convivência e ainda, oficinas técnicas para a capacitação para o mundo do trabalho.

Contatos

Informações a respeito do ingresso podem ser obtidas através do telefone (67) 2020-1369 (falar com Neuma) e/ou (67) 2020-1377 ou 2020-1368 ou pelo e-mail [email protected].

