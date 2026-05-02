Instagram de "Pregadora mirim" fica fora do ar após polêmica em avião

Perfis da pregadora mirim e do pai saem do ar após repercussão de vídeo em voo comercial - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os perfis no Instagram da chamada “pregadora mirim”, de 10 anos, e de seu pai, o pastor Mauro Ortiz, saíram do ar neste sábado (2), dias após a repercussão nacional de um vídeo em que a criança aparece pregando dentro de um avião.

Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação sobre o motivo da indisponibilidade das contas. Também não está claro se os próprios responsáveis optaram por desativar os perfis ou se houve alguma medida da plataforma.

Apesar disso, as contas de ambos seguem ativas no TikTok, onde continuam publicando conteúdos.

A menina, que reúne centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, é de Campo Grande e frequenta a igreja Nova Redenção da Fé, onde seu pai atua como pastor. Ela se apresenta como “pregadora mirim” e costuma compartilhar vídeos de pregações em espaços públicos, como ônibus, ruas da região da antiga rodoviária e abordagens a pessoas em situação de rua.

O Instagram possui diretrizes que proíbem conteúdos que envolvam situações de risco, exposição inadequada de menores ou comportamentos considerados prejudiciais. A plataforma também pode aplicar medidas como remoção de conteúdo, suspensão temporária ou exclusão de contas em caso de violação das regras.

No caso de menores de idade, as políticas costumam ser ainda mais rígidas, especialmente quando há grande exposição pública ou envolvimento em situações potencialmente controversas.

Até o momento, nem a família nem a plataforma se manifestaram oficialmente sobre o caso.

Instagram de pregadora mirim e de seu pai estão fora do ar - Reprodução redes sociais

Relembre

O episódio que colocou a menina em evidência ocorreu na última quarta-feira (29), durante um voo que partiu de Campo Grande com destino a Navegantes (SC), com conexão em São Paulo.

Durante a viagem, ela se levantou e iniciou uma pregação em voz alta, sendo orientada por comissários a interromper a ação. Em aviões comerciais, a tripulação é responsável pela segurança e pode intervir em situações que interfiram na ordem ou no conforto dos passageiros.

Casos de indisciplina a bordo têm sido alvo de atenção das autoridades. Uma resolução recente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prevê multas e até restrição de embarque para passageiros que descumprirem normas de segurança.

O vídeo da ocorrência viralizou e foi amplamente compartilhado por páginas de todo o país.

Assine o Correio do Estado