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Instagram de "Pregadora mirim" fica fora do ar após polêmica em avião

Perfis da menina e do pai, pastor em Campo Grande, ficaram indisponíveis após vídeo de pregação em voo viralizar; motivo da queda não foi esclarecido

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/05/2026 - 11h00
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Os perfis no Instagram da chamada “pregadora mirim”, de 10 anos, e de seu pai, o pastor Mauro Ortiz, saíram do ar neste sábado (2), dias após a repercussão nacional de um vídeo em que a criança aparece pregando dentro de um avião.

Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação sobre o motivo da indisponibilidade das contas. Também não está claro se os próprios responsáveis optaram por desativar os perfis ou se houve alguma medida da plataforma.

Apesar disso, as contas de ambos seguem ativas no TikTok, onde continuam publicando conteúdos.

A menina, que reúne centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, é de Campo Grande e frequenta a igreja Nova Redenção da Fé, onde seu pai atua como pastor. Ela se apresenta como “pregadora mirim” e costuma compartilhar vídeos de pregações em espaços públicos, como ônibus, ruas da região da antiga rodoviária e abordagens a pessoas em situação de rua.

O Instagram possui diretrizes que proíbem conteúdos que envolvam situações de risco, exposição inadequada de menores ou comportamentos considerados prejudiciais. A plataforma também pode aplicar medidas como remoção de conteúdo, suspensão temporária ou exclusão de contas em caso de violação das regras.

No caso de menores de idade, as políticas costumam ser ainda mais rígidas, especialmente quando há grande exposição pública ou envolvimento em situações potencialmente controversas.

Até o momento, nem a família nem a plataforma se manifestaram oficialmente sobre o caso.

Instagram de pregadora mirim e de seu pai estão fora do ar - Reprodução redes sociais

Relembre

O episódio que colocou a menina em evidência ocorreu na última quarta-feira (29), durante um voo que partiu de Campo Grande com destino a Navegantes (SC), com conexão em São Paulo.

Durante a viagem, ela se levantou e iniciou uma pregação em voz alta, sendo orientada por comissários a interromper a ação. Em aviões comerciais, a tripulação é responsável pela segurança e pode intervir em situações que interfiram na ordem ou no conforto dos passageiros.

Casos de indisciplina a bordo têm sido alvo de atenção das autoridades. Uma resolução recente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prevê multas e até restrição de embarque para passageiros que descumprirem normas de segurança.

O vídeo da ocorrência viralizou e foi amplamente compartilhado por páginas de todo o país.

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Decisão Judicial

Supermercado terá que pagar indenização à cliente por roubo

Decisão da 3ª Câmara Cível mantém a responsabilidade do estabelecimento em oferecer segurança para seus consumidores

02/05/2026 12h00

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Os autores do crime foram condenados à pagar R$ 5 mil de indenização para a vítima

Os autores do crime foram condenados à pagar R$ 5 mil de indenização para a vítima Divulgação: TJMS

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a condenação de um supermercado da capital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à uma cliente que foi vítima de roubo à mão armada no estacionamento do estabelecimento.

A decisão foi proferida na 3ª Câmara Cível, reforçando o Código do Consumidor, em que a empresa é responsável pela segurança do local. 

O caso ocorreu em julho de 2023, quando a consumidora e seu filho de apenas sete anos,  foram surpreendidos por dois homens armados que roubaram o carro da família. 

Diante da situação, a cliente ingressou com uma ação indenizatória exigindo o ressarcimento pelos prejuízos materiais, referente à entrada dada no veículo e às parcelas do financiamento já pagas, além claro da indenização por danos morais. 

Após julgamento em primeira instância, a 13ª Vara Cível, condenou o estabelecimento à pagamento dos danos materiais, enquanto os autores foram enquadrados à pagarem R$ 5 mil cada, por danos morais. Ambas as partes recorreram à decisão. 

Após analisar o mérito, o colegiado do TJMS destacou que o supermercado tem o dever de garantir a segurança de seus clientes, mesmo em locais como o estacionamento, que é pertencente ao local. 

A empresa entrou com o pedido para tentar reduzir o valor da indenização, mas foi rejeitado. O Tribunal entendeu que a sentença de primeira instância já havia fixado critérios para a apuração dos danos materiais, que foi feito com base na tabela FIPE da época que o crime aconteceu. 

Quanto ao pagamento dos danos morais, o valor fixado de R$ 5 mil para cada autor foi levado em consideração à gravidade do caso, principalmente pelo fato de que a vítima estava acompanhada do filho de sete anos. 

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ACIDENTE FATAL

Homem morre após capotar o carro durante feriado

Vítima foi encontrada já sem vida com o corpo preso debaixo do veículo e cabeça para o lado de fora

02/05/2026 11h30

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BNC Notícias

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Um acidente no fim da tarde desta sexta-feira (01) resultou na morte de um homem após capotar o carro em uma estrada vicinal, no distrito de Bela Alvorada em Paraíso das Águas. O acidente aconteceu na região dos Pelizaro próximo à BR-060, a cerca de 500 metros para acessar a rodovia.

De acordo com as informações, a vítima é Elcione Martins Carvalho, de 35 anos, natural de Araguaína (TO). O homem dirigia um Fiat Uno e estava sozinho. Devido à gravidade do capotamento, ele morreu ainda no local antes mesmo do socorro chegar.

Segundo o site BNC Notícias, Elcione foi encontrado com a cabeça para fora do veículo e o restante do corpo preso dentro do carro, que ficou de cabeça para baixo e em cima da vítima.

Moradores da região acionaram o socorro por volta das 18h30 de ontem, e equipes da Polícia Civil e Militar foram até o local. A área foi isolada para as investigações e foi divulgado que o homem era funcionário da Fazenda São Judas Tadeu, na região onde aconteceu o acidente.

O caso segue em investigação para entender como aconteceu o acidente e o que o provocou. O corpo da vítima foie encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande.

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