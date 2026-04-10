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Instagram exclui perfil com 312 mil seguidores e deixa morador de MS sem renda

Com o perfil Cachorra Irônica, morador de Campo Grande tinha 18 milhões de acessos mensais e vários contratos de publicidade

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

10/04/2026 - 20h07
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O morador de Campo Grande, Thyerri Lopes de Melo, foi à Justiça para que a Meta, empresa que administra as plataformas Instagram, WhatsApp e Facebook, lhe devolva o perfil @cahorraironica no Instagram.

O rapaz, que alega estar desempregado, afirma que a big tech norte-americana, ao desabilitar seu perfil na rede social de maneira abrupta, lhe tirou o único faturamento que tinha no momento.

O “Cachorra Irônica” tinha, no último dia 4 de abril, quando foi desabilitado pela Meta, 312 mil seguidores e mais de 18 milhões de acessos mensais, uma marca considerada alta para os padrões da rede.

Thyerri alega que a alta audiência de sua conta na rede social lhe proporcionava contratos de publicidade, além de faturamento por ele ter se inscrito como “afilhado” na plataforma chinesa de marketplace Shopee.

Segundo ele, as publicações que fazia nas redes sociais não violavam os termos de uso do Instagram. “As publicações veiculadas pelo autor eram lícitas e convergentes com os termos de uso da plataforma”, alega o autor.

Na ação, o autor pede a reativação imediata da conta e indenização por danos materiais e morais. O valor pedido é considerado módico: R$ 5 mil.

Thyerri afirma que não houve qualquer violação das regras da plataforma que justificasse a exclusão e que a medida foi arbitrária. O bloqueio, segundo a petição, comprometeu contratos publicitários e parcerias comerciais, além de afetar diretamente sua imagem pública.

O perfil, que havia se consolidado como um dos mais engajados em seu nicho, atraía milhões de interações mensais e funcionava como vitrine para marcas e projetos culturais. Além da perda financeira, o autor afirma que a exclusão do perfil lhe proporcionou também um impacto emocional e profissional, ao interromper anos de trabalho na construção de audiência.

Especialistas em direito digital apontam que casos semelhantes têm se multiplicado. Perfis de grande alcance se tornaram ativos valiosos na chamada economia da influência, e sua exclusão pode gerar prejuízos milionários. A discussão reacende o debate sobre a transparência das plataformas e os limites do poder das redes sociais sobre perfis de relevância econômica e social.

Outro ponto levantado na ação é a ausência de mecanismos claros de recurso dentro do Instagram. Após o bloqueio, o autor afirma que não encontrou canais eficazes para contestar a decisão ou apresentar defesa. Essa falta de diálogo reforça a sensação de insegurança jurídica para criadores que dependem da plataforma como principal meio de trabalho.

Novo Cangaço

Operação derruba 'Pouca Sombra', mente do maior roubo da história recente de MT

Operação desta semana cumpriu 97 ordens judiciais, entre mandados de prisão, buscas e apreensões, além do bloqueio de contas bancárias

10/04/2026 18h00

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Foto: Divulgação

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Uma megaoperação da Polícia Civil de Mato Grosso resultou, nesta quinta-feira (9), na prisão de Pablo Henrique de Sousa Franco, homem com nanismo conhecido como “Pouca Sombra”, apontado como chefe da logística do maior assalto já registrado no estado. A captura ocorreu em Marabá, cidade paraense durante a terceira fase da Operação Pentágono, que investiga a ação criminosa realizada em abril de 2023, no município mato-grossense de Confresa.

Segundo as investigações, “Pouca Sombra” exercia papel estratégico dentro da organização, sendo responsável pelo planejamento logístico do ataque à transportadora de valores Brinks. A operação desta semana cumpriu 97 ordens judiciais, entre mandados de prisão, buscas e apreensões, além do bloqueio de contas bancárias ligadas aos investigados, e representa mais um avanço no desmonte do grupo, que atuava no modelo conhecido como “domínio de cidades”, associado ao chamado “Novo Cangaço”.

O crime, ocorrido em 9 de abril de 2023, mobilizou ao menos 50 integrantes da organização criminosa. Na ocasião, cerca de 20 homens fortemente armados sitiaram Confresa, invadiram o quartel da Polícia Militar, renderam agentes e incendiaram o prédio. Simultaneamente, outros membros da quadrilha destruíram veículos e prédios públicos, instaurando pânico entre moradores.

O alvo principal era a unidade da Brinks na cidade. Apesar do uso de explosivos de alta potência para acessar o cofre, o grupo não conseguiu concluir o roubo e fugiu às pressas, deixou veículos e equipamentos utilizados na ação.

As apurações da Polícia Civil apontam que a organização possuía estrutura altamente sofisticada, dividida em seis núcleos: comando e financeiro; planejamento e logística; execução; apoio nos estados do Pará e Tocantins; além de um núcleo específico para locação de veículos, utilizado na fuga.

A prisão de “Pouca Sombra” é considerada estratégica pelas autoridades, já que ele é apontado como uma das principais lideranças operacionais do grupo. As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos no esquema interestadual.

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Atenção!

Motoristas não podem mais sair da Afonso Pena pela Rua Bahia a partir de segunda-feira

A medida da Agetran pretende melhorar o tráfego na principal avenida da cidade e evitar congestionamento, especialmente em horários de pico

10/04/2026 17h00

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Cruzamento causa congestionamento de veículos e será permitido apenas a ônibus a partir de segunda-feira (13)

Cruzamento causa congestionamento de veículos e será permitido apenas a ônibus a partir de segunda-feira (13) FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Motoristas que trafegam pela Avenida Afonso Pena, principal avenida de Campo Grande, não poderão mais entrar à esquerda para acessar a Rua Bahia a partir da próxima segunda-feira (13). 

A conversão no sentido centro-shopping é uma das causas de engarrafamento na Avenida, especialmente em horários de pico, devido ao grande volume de veículos convergindo à rua, impedindo o fluxo em, pelo menos, duas faixas da Afonso Pena. 

A solução implementada pela Prefeitura Municipal foi a de restringir a entrada na Rua Bahia apenas aos ônibus. A medida será implantada de forma gradual em outras vias, como a Treze de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro. 

Com a proibição, os motoristas precisarão realizar o chamado “laço de quadra”, quando é necessário seguir adiante, virar à direita e contornar o quarteirão para acessar a rua. No caso da Rua Bahia, os condutores deverão seguir até a rua Rio Grande do Sul, entrar na rua Quinze de Novembro e, só assim, acessar a rua Bahia. 

Segundo a prefeitura, a medida “evita paradas no meio da pista que comprometem o fluxo e a sincronização dos semáforos”. 

Outra mudança será com relação aos sentidos de circulação da rua Sete de Setembro. No trecho entre as ruas Castro Alves e Bahia, a rua passará a ser mão única, o que deve contribuir para a organização do tráfego no trecho. 

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as alterações foram definidas a partir de estudos técnicos que identificaram as conversões à esquerda como um dos principais fatores de lentidão na avenida. 

A mesma medida já foi implantada em outros trechos do centro da cidade, como o acesso às ruas 14 de Julho e Rui Barbosa pela avenida Afonso Pena. Nestes trechos, o único acesso às ruas é a partir do “laço de quadra”, com o contorno do quarteirão. 


 

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