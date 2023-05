Instituto Federal de MS oferece curso gratuito de inglês, espanhol e libras

IFMS oferece curso gratuito de inglês, espanhol e libras com início no segundo semestre de 2023 - Arquivo/Correio do Estado

Com o propósito de ofertar conhecimento de forma gratuita, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para Formação Inicial Continuada (FIC) de Espanhol, Inglês e Libras. As vagas são voltadas para a comunidade acadêmica e população externa.

As inscrições ficarão abertas até o dia 04 junho e devem ser feitas por meio da internet no Portal do Candidato, que pode ser acessado pelo link. São ofertadas 598 vagas divididas nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As turmas são divididas em dois tipos: para alunos que irão iniciar o curso, no nível básico I e para as turmas que já estão em andamento, onde são oferecidas aulas no nível intermediário II a IV.

Em ambos níveis serão oferecidos os cursos de Inglês, Espanhol e Libras, contudo, para as turmas em andamento as vagas serão preenchidas por nivelamento dos interessados. O edital com todas as informações pode ser acessado aqui.

Para as turmas em andamento, é obrigatório realizar o teste de nivelamento. Os interessados que tiverem a candidatura aprovada serão convocados para esta etapa no dia 6 de junho e a avaliação será aplicada de 8 a 16 de junho.

Aqueles que não possuem conhecimento algum da língua ofertada deverão inscrever-se na turma Básico - Nível I, caso haja essa oferta no curso pretendido. O resultado está previsto para o dia 22 de junho.

A seleção dos alunos será feita por meio de sorteio eletrônico realizado no dia 27 de junho, às 15h00, com transmissão ao vivo pelo youtube.

O resultado preliminar será divulgado no dia 29 de junho e a classificação final e 1ª chamada para matrículas serão publicadas no dia 3 de julho. As aulas devem iniciar no dia 24 de julho.

