Instituto Homem Pantaneiro terá apoio de organização internacional para a preservação do Pantanal

O aplicativo de mensagens instantâneas, está desempenhando um papel fundamental nas vendas de pequenas empresas no país

O WhatsApp, conhecido aplicativo de mensagens instantâneas, está desempenhando um papel fundamental nas vendas de pequenas empresas no Brasil. Segundo dados recentes, o WhatsApp se consolidou como o principal canal de vendas para essas empresas, oferecendo uma comunicação ágil, eficiente e clara com os clientes.



De acordo com o site The Drum, uma proporção significativa de adultos expressou sua insatisfação em relação às formas tradicionais de comunicação. Surpreendentes 54% da análise afirmam que consideram essas abordagens convencionais frustrantes e impressionantes 72% dos adultos acreditam que esperar para falar com um representante de uma empresa é uma perda de tempo.



A crescente utilização do WhatsApp como canal de vendas reflete a ampla adoção do aplicativo pelos brasileiros. Com mais de 165 milhões de usuários de internet no país, o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo, atrás apenas da África do Sul. Segundo uma pesquisa realizada pela Mobile Time e Opinion Box chamada 'Uso de Apps no Brasil', o WhatsApp está presente na tela inicial de 55% dos smartphones brasileiros.



O uso em pequenos e médios negócios



O WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial para pequenos e médios negócios, como evidenciado por uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O estudo revelou que 84% das empresas que vendem produtos ou serviços digitalmente utilizam amplamente o WhatsApp Isso demonstra que o aplicativo é amplamente adotado por empresas como um meio de interação e venda online.



Essas estatísticas representam uma mudança significativa na forma como as empresas se relacionam com seus clientes, deixando de lado as tradicionais filas e processos demorados. O WhatsApp oferece um canal de comunicação online, ágil, otimizado e eficiente, permitindo diálogos diretos e facilitando o atendimento ao cliente. Essa transformação digital tem contribuído para melhorar a experiência do consumidor e impulsionar as vendas das empresas que adotam essa plataforma



Com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, o WhatsApp se destaca como uma das plataformas de mensagens mais utilizadas globalmente, conforme estudos realizados pela Decode, uma empresa de big data analytics e inteligência de mercado.



Comunicação e tecnologia a favor do resultado



O CRM é um sistema que ajuda as empresas a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Ele armazena informações sobre clientes, histórico de vendas, interações e permite acompanhar o processo de vendas de forma organizada.



A integração do WhatsApp com um CRM traz benefícios significativos para as vendas. A integração permite que as equipes de vendas se comuniquem diretamente com os clientes por meio do WhatsApp, facilitando o contato e agilizando a troca de informações.



Com essa integração, é possível registrar automaticamente as conversas no CRM, mantendo um histórico completo das interações com os clientes. Além disso, as funcionalidades do CRM podem ser utilizadas para segmentar os contatos, personalizar mensagens e automatizar tarefas, tornando o processo de vendas mais eficiente.



Uma maneira de aumentar ainda mais a eficiência das vendas é integrar o WhatsApp com um CRM (Customer Relationship Management). Essa integração oferece uma série de funcionalidades que otimizam o processo de vendas e melhoram o desempenho da equipe, tendo um resultado mais direto de tornar a comunicação mais simples e direta.



Uma das principais vantagens é a sincronização automática das conversas do WhatsApp com o CRM. Isso permite que todas as interações, informações relevantes e negociações sejam atualizadas em tempo real, evitando a perda de detalhes importantes e possibilitando um acompanhamento mais eficaz do progresso das vendas.

A união entre tecnologias de vendas é o futuro

A empresa de tecnologia Moskit CRM, uma solução que simplifica e aprimora o processo de vendas. Com essa solução, os vendedores podem utilizar as principais funcionalidades do CRM diretamente no WhatsApp. A integração automática permite a atualização em tempo real de todas as informações relevantes, proporcionando uma experiência integrada. Além disso, é possível sincronizar automaticamente as informações entre as negociações e o CRM



Eduardo Rodrigues, diretor de operações da Moskit CRM, empresa especializada em soluções de CRM, discutiu os benefícios e facilidades proporcionados com uma integração revolucionária entre o WhatsApp e o Moskit CRM.



Em relação aos benefícios da solução, ele destacou: 'Uma das principais vantagens é a sincronia automática entre o WhatsApp e o CRM. Isso permite que todas as conversas e interações sejam registradas e atualizadas em tempo real, evitando perdas de informações valiosas. Os vendedores podem acompanhar o histórico completo das negociações com seus leads e clientes sem sair do WhatsApp.'



Rodrigues também ressaltou a facilidade de acesso aos dados de negociação e atividades diretamente no WhatsApp: 'Os vendedores têm à disposição as informações essenciais sobre cada lead, como posição de negociação, tarefas pendentes, histórico de interações e muito mais, tudo na própria interface do WhatsApp '



Quanto à padronização e eficiência do atendimento, Eduardo explicou: 'Uma funcionalidade importante é a configuração de modelos de mensagens pré-definidos. Essa ferramenta permite que os vendedores criem respostas padronizadas e personalizadas com apenas alguns cliques, otimizando o tempo de resposta e garantindo uma comunicação consistente com os clientes.'



À medida que mais empresas reconhecem os benefícios e adotam estratégias eficazes de vendas no WhatsApp, espera-se que o aplicativo continue a desempenhar um papel fundamental no cenário comercial brasileiro, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento. A combinação entre comunicação e tecnologia tem se mostrado um fator determinante para alcançar resultados positivos e conquistar o sucesso nos negócios.



O Moskit Boost é uma integração desenvolvida para facilitar o uso do Moskit CRM dentro do WhatsApp. Com essa ferramenta, é possível sincronizar automaticamente as informações entre as negociações e o CRM, mantendo tudo sempre atualizado.

