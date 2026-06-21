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Inverno chega com sensação de 0,3ºC em MS

As temperaturas chegaram a 6,5ºC na região Sul do Estado nesta madrugada; em Campo Grande, a sensação térmica chegou a 5,5ºC

Karina Varjão

Karina Varjão

21/06/2026 - 10h00
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O inverno oficialmente chegou ao Brasil e derrubou as temperaturas durante a madrugada deste domingo (21) em Mato Grosso do Sul. 

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a sensação térmica em algumas cidades do Estado se aproximaram de 0ºC, especialmente no sul e na fronteira. 

Em Ponta Porã, os termômetros registraram 7,4ºC, mas a sensação térmica chegou a apenas 0,3ºC, a menor do Estado. Em Iguatemi, a temperatura chegou a 8,3ºC com sensação de 1,3ºC. 

Em Caarapó, os termômetros marcaram 9,6ºC, com sensação de 8,7ºC. Em Campo Grande, a madrugada chegou a 11,4ºC com sensação térmica de 5,5ºC. 

A menor temperatura registrada no Estado foi em Sete Quedas, de 6,5ºC durante esta madrugada. Nas regiões mais ao norte de Mato Grosso do Sul, também fez frio. Em Corumbá, a mínima foi de 10,6ºC, enquanto Três Lagoas registrou 12,3ºC. 

Ao longo deste domingo, as temperaturas tendem a subir, chegando a 25ºC em Campo Grande, 23ºC em Dourados e 28ºC em Coxim. 

Previsão da semana

A partir de segunda-feira (22), uma nova frente fria avança por todo o Estado. Em Campo Grande, as máximas não passam de 17ºC e as mínimas podem chegar a 7ºC. 

Em Ponta Porã e região extremo sul do Estado, as mínimas chegam a 4ºC e as máximas não passam de 17ºC, acompanhadas de nevoeiro, sol e variação de nebulosidade. 

Em Corumbá e região, há risco de chuva irregular durante a semana, derrubando as máximas para 23ºC. As mínimas chegam a 9ºC entre quinta-feira e sexta-feira que vem. 

Em Coxim, também há chances de chuva entre a próxima terça-feira e quarta-feira. As máximas esperadas não passam de 21ºC até quinta-feira e as mínimas chegam a 11ºC. 

De acordo com o Inmet, todo o Estado está em alerta amarelo para chuvas intensas e declínio de temperatura a partir de terça-feira (23). Isso significa que há chances de grandes acumulados de chuva (até 50 milímetros por dia) acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas. 

Além disso, o alerta indica uma queda brusca de temperatura, entre 3ºC e 5ºC, que pode causar impactos na saúde, começando já na madrugada desta segunda-feira (22). 

Inverno 2026

Inverno 2026

O inverno de 2026 se iniciou às 4h24 (horário de MS) deste domingo (21) e se estende até às 20h05 de 22 de setembro, dia e hora do equinócio da primavera, no Hemisfério Sul. 

A última madrugada, entra os dias 20 e 21, foi a mais longa do ano. 

De acordo com o Climatempo, o inverno de 2026 terá características especiais e atípicas em várias regiões do Brasil, devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho de 2026.

A temperatura da água do oceano Pacífico Equatorial, entre a costa do Peru e a Indonésia, deve continuar em rápido aquecimento no decorrer do inverno no Hemisfério Sul (verão no Hemisfério Norte), confirmando o fortalecimento do El Niño. 

O máximo do El Niño deve ocorrer durante a primavera e o verão de 2026, mas os primeiros impactos no clima no Brasil já serão sentidos ao longo do inverno.

Durante a estação, são esperadas duas frentes frias: uma na próxima semana e outra em julho, com previsão para uma possível terceira frente fria no final do mês. Mesmo assim, a previsão para o inverno deste ano é de uma estação quente, com ondas de calor e chuvas irregulares, condições consideradas os primeiros impactos do El Niño no clima do País. 

 

Choque

Motorista de caminhão é preso com carga de droga avaliada em R$ 3 milhões em Campo Grande

A ação da Polícia Militar aconteceu próximo ao bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, na tarde do último sábado (20)

21/06/2026 08h15

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Foram apreendidos quase 1,5 mil tabletes de maconha no interior do veículo

Foram apreendidos quase 1,5 mil tabletes de maconha no interior do veículo Polícia Militar

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O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na tarde de ontem (20) um homem de 37 anos que dirigia um caminhão baú carregado com uma carga de aproximadamente 1,47 mil quilos de maconha em Campo Grande. 

Segundo a Polícia, a equipe realizava um patrulhamento no Rodoanel Viário, próximo ao bairro Itamaracá, quando viu o caminhão saindo em alta velocidade do posto de combustível América, quase colidindo com outro veículo ao acessar a via. 

Quando percebeu a presença dos policiais, o motorista realizou outra manobra imprudente, fazendo um conversão imprópria e quase tombando o veículo, acelerando o caminhão e acessando ruas sem asfalto. 

De acordo com a equipe policial, o homem demonstrava claramente que tinha o objetivo de despistar os policiais, realizando "manobras incompatíveis com a condução normal". Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do caminhão. 

Durante a busca, os agentes não encontraram nada suspeito nos pertences pessoais do motorista, identificado como A.G.S.N, nem antecedentes criminais ou mandados de prisão em aberto em seu desfavor. 

Quando perguntado sobre a carga, o motorista prontamente confessou que se tratava de entorpecentes, mais especificamente, de maconha. 

Os policiais solicitaram que o compartimento de carga fosse aberto e foram encontrados 13 galões metálicos com capacidade de, aproximadamente, 200 litros cada. O motorista confirmou que a droga estava armazenada no interior dos galões. 

Dentro dos recipientes, os policiais encontraram tabletes de maconha em todos os galões. O homem ainda disse que o caminhão estava em seu nome e que receberia a quantia de R$ 10 mil pelo transporte da droga. 

Ele também informou que recebeu a carga na entrada de Campo Grande, por ocupantes de uma caminhonete e que iria conseguir outro caminhão para transferir a droga e fazer o transporte até a cidade de Chapadão do Sul, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande, onde outra pessoa que ele não conhecia iria receber os entorpecentes. 

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Depac/Cepol, juntamente com a droga apreendida. No total, foram apreendidos 1.479 tabletes, pesando 1.477 quilos, resultando em um prejuízo ao crime estimado em R$ 3,050 milhões. 

Foram apreendidos quase 1,5 mil tabletes de maconha no interior do veículoFoto: Polícia Militar

SETOR FERROVIÁRIO

Alckmin diz que governo federal trabalhará para incluir ferrovias no Plano Clima

O Fundo é um instrumento do governo federal destinado ao financiamento de projetos voltados à mitigação das mudanças climáticas

20/06/2026 21h00

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Ferrovia Malha Oeste em Mato Grosso do Sul

Ferrovia Malha Oeste em Mato Grosso do Sul Paulo Ribas

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 20, que o governo federal está trabalhando para incluir projetos de ferrovias no Plano Clima. "Não há nada mais ambientalmente confiável do que as ferrovias", afirmou, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).

O Fundo é um instrumento do governo federal destinado ao financiamento de projetos voltados à mitigação das mudanças climáticas e à redução das emissões de gases de efeito estufa.

Atualmente, os recursos são direcionados a iniciativas consideradas estratégicas para a transição para uma economia de baixo carbono.

O setor ferroviário defende que a ampliação da participação dos trilhos na matriz de transportes pode contribuir para a redução das emissões do setor logístico, em razão da maior eficiência energética do transporte ferroviário em comparação ao modal rodoviário.

A sinalização de Alckmin indica que o governo pretende enquadrar projetos ferroviários entre os empreendimentos aptos a acessar linhas de financiamento voltadas à agenda climática e de descarbonização da economia.

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