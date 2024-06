Investigação da PF resulta na apreensão de uma tonelada de maconha em caminhonete

BIOMA

Documento foi assinado na última quarta-feira, junto ao Governo Federal

Após uma temporada intensa de queimadas, o Pantanal voltou a ficar sob alerta este ano. De janeiro a junho de 2024, a área queimada no bioma foi de 289.625, cerca de 50,5 mil a mais do que em relação ao mesmo período de 2020 - ano dos maiores incêndios do Pantanal.

Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações, a explicação para tantas queimadas é a falta de chuva, que ficou 30% abaixo do esperado no período de outubro a abril - época em que normalmente os rios transbordam devido a grande quantidade de água. Por essa razão, a vegetação secou mais rápido, ficando vulneráveis às causas naturais dos incêndios florestais.

Para tentar amenizar esses incêndios, o Governo do Estado investiu R$ 50 milhões em ações de prevenção e controle do fogo por meio do Pacto Interfederativo para o Combate aos Incêndios no Pantanal e na Amazônia.

Assinado nesta quarta-feira (6) junto ao Governo Federal, o evento aconteceu em Brasília (DF), em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além do governador sul-mato-grossense Eduardo Riedel e os governadores e representantes dos demais estados.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel - onde está 65% do Pantanal - destacou que desde 2020 o Estado se estruturou para enfrentar tal problema. "Estamos trabalhando duramente, com toda a nossa força, pois já começou a época de incêndios lá, com mais de 800, 900 focos. Já estamos fazendo esse combate, tanto é que a área é menor por causa da nossa ação".

Além do pacto interfederativo (firmado hoje por MS, MT, PA, AC e RR), foram assinadas para outras regiões do Brasil 13 iniciativas que vão desde a criação de novas áreas protegidas pelo Governo Federal a até programas nacionais de conservação e cooperações entre instituições federais.

"O que estamos vendo no Rio Grande do Sul em chuva e os efeitos dessa chuva, vamos ver em estiagem provavelmente na Amazônia e no Pantanal. Vamos ter um fenômeno com incêndios e queimadas", destaca a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A ministra explica também que materiais orgânicos chamados turfas alimentam as chamas dos incêndios subterrâneos que ocorrem em áreas remotas, dificultando o trabalho de frente ao fogo, que é natural para o período de seca no Pantanal, mas toma proporções fora da normalidade e de ameaça à vida se aliadas às condições climáticas de seca previstas.

Antes das assinaturas, várias ações do Governo Federal em conjunto com os estados foram elencadas por Marina, apontando para números de redução do desmatamento nos primeiros cinco meses deste ano e em outros períodos. No Pantanal, os números apresentados são um retrato de agosto de 2022 até julho de 2023.

Nesse período, a queda do desmatamento foi de 9,2%. "Temos no Pantanal essa inflexão, e aqui está o governador Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, onde foi feita uma lei [a Lei do Pantanal] para proteger esse bioma. Já temos esse resultado inicial", afirma Marina.

Queimadas em 2020

Entre os meses de agosto e novembro de 2020, cerca de 39 mil km² da área do Pantanal, foram queimados, levando a morte de quase 17 milhões de animais.

Segundo levantamento da FioCruz, os focos de incêndio atingiram principalmente os municípios de Sapezal, Curumbá e Porto Murtinho, aumento de casos de problemas respiratórios na população.

Ao todo, foram 22.116 focos de incêndio entre janeiro e dezembro, com os piores registros no mês de setembro (8.106), agosto (5.935) e outubro (2.856).