Irmão do prefeito de Bandeirantes é preso por desvio de combustível

Ação da Polícia Civil apreendeu cerca de 2 mil litros de diesel, reservatórios utilizados para armazenamento do combustível e aparelhos celulares. - Divulgação

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A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (10), dois homens suspeitos de envolvimento em um esquema de furto e receptação de combustível no município de Bandeirantes. Entre os detidos está Selmo Ribeiro Abrante, irmão do prefeito da cidade, autuado pelo crime de receptação.

Conforme informações divulgadas pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro), a ação ocorreu durante diligências investigativas que apuravam o furto de parte da carga transportada por um caminhão-tanque. O motorista do veículo foi preso em flagrante por desviar e comercializar clandestinamente o combustível.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores identificaram que parte da carga de óleo diesel era retirada antes de chegar ao destino final e revendida irregularmente. Durante a operação, também foi preso o responsável pelo recebimento e armazenamento do produto furtado.

Segundo informações publicadas pelo portal iDest, equipes da Deleagro monitoravam um caminhão-tanque suspeito e acompanharam o veículo até um imóvel localizado na Rua Afonso Pena, em Bandeirantes. No local, os policiais teriam flagrado o descarregamento do combustível em um reservatório com capacidade aproximada de mil litros instalado em uma propriedade onde funcionam uma oficina mecânica e um pátio para caminhões e tratores.

Ainda conforme o portal, o motorista relatou aos investigadores que já havia realizado entregas semelhantes no endereço em outras ocasiões. Na ação desta quarta-feira, ele descarregaria cerca de 600 litros de diesel, que seriam vendidos por R$ 4 o litro. As declarações foram registradas pela autoridade policial e deverão ser analisadas ao longo da investigação.

Durante a operação, a perícia foi acionada para realizar levantamentos no local e verificar a eventual ocorrência de crime ambiental. Foram apreendidos os reservatórios utilizados para armazenar o combustível, aproximadamente 2 mil litros de óleo diesel e dois aparelhos celulares.

A Polícia Civil informou que a ação integra o Programa Brasil Contra o Crime Organizado e foi realizada no âmbito da Operação Protetor, coordenada pela IOPI/CGFRON/Senasp, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar possíveis crimes relacionados ao caso e identificar outros envolvidos no esquema.

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