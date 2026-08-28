Já fez sua inscrição no PASSE UFMS? Saiba como participar da seleção

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), já está com as incrições abertas para aqueles que desejam inngressar na educação siuperior em 2027. O Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) segue com a seleção aberta até 12 de novembro, exclusivamente pela página de ingresso da universidade.

O processo seletivo oferece, ao todo, 9.363 vagas em 131 cursos de graduação. A taxa de inscrição é de R$ 100, com pagamento previsto até 13 de novembro.

Para participar, o candidato deve acessar o site da instituição, escolher entre o Vestibular ou uma das três etapas do Passe e preencher a inscrição conforme as regras previstas nos editais.

O Passe é destinado a estudantes do ensino médio e é dividido em três etapas, realizadas de forma seriada ao longo dos anos de formação. Já o Vestibular pode ser utilizado por candidatos que concluíram ou vão concluir o ensino médio.

As provas estão marcadas para os dias 6 e 13 de dezembro, das 8h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. A UFMS também mantém a possibilidade de realização de provas a distância para parte dos cursos.

Novos Cursos

Para 2027, a universidade passa a oferecer quatro novos cursos: Agronomia e Engenharia Geológica, em Campo Grande; Direito, em Chapadão do Sul; e Tecnologia em Inteligência Artificial, pela UFMS Digital.

A UFMS vai disponibilizar ainda o Manual do Candidato 2027 e o Guia das Profissões, com informações sobre os cursos e as regras dos processos seletivos.