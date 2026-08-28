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Já fez sua inscrição no PASSE UFMS? Saiba como participar da seleção

Inscrições para o Vestibular e as três etapas do PASSE seguem abertas até 12 de novembro; provas serão realizadas em dezembro

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

28/08/2026 - 13h45
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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), já está com as incrições abertas para aqueles que desejam inngressar na educação siuperior em 2027. O Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) segue com a seleção aberta  até 12 de novembro, exclusivamente pela página de ingresso da universidade.

O processo seletivo oferece, ao todo, 9.363 vagas em 131 cursos de graduação. A taxa de inscrição é de R$ 100, com pagamento previsto até 13 de novembro.

Para participar, o candidato deve acessar o site da instituição, escolher entre o Vestibular ou uma das três etapas do Passe e preencher a inscrição conforme as regras previstas nos editais.

O Passe é destinado a estudantes do ensino médio e é dividido em três etapas, realizadas de forma seriada ao longo dos anos de formação. Já o Vestibular pode ser utilizado por candidatos que concluíram ou vão concluir o ensino médio.

As provas estão marcadas para os dias 6 e 13 de dezembro, das 8h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. A UFMS também mantém a possibilidade de realização de provas a distância para parte dos cursos.

Novos Cursos 

Para 2027, a universidade passa a oferecer quatro novos cursos: Agronomia e Engenharia Geológica, em Campo Grande; Direito, em Chapadão do Sul; e Tecnologia em Inteligência Artificial, pela UFMS Digital.

A UFMS vai disponibilizar ainda o Manual do Candidato 2027 e o Guia das Profissões, com informações sobre os cursos e as regras dos processos seletivos.

Crime

Mulher desaparecida é encontrada morta e duas suspeitas são presas em Inocência

Vítima de 30 anos foi localizada após investigação; uma das suspeitas foi presa em Campo Grande e outra em Cuiabá

28/08/2026 13h15

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Reprodução/PC

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O corpo de Izabele Cristine da Silva Santos, de 30 anos, foi localizado na quinta-feira (27), em Inocência, após investigação da Polícia Civil sobre o desaparecimento da mulher. Duas suspeitas foram presas temporariamente durante as diligências, uma em Campo Grande e outra em Cuiabá (MT).

Segundo a Polícia Civil, a investigação permitiu identificar as duas mulheres, que tiveram as prisões temporárias decretadas pela Vara Única da Comarca de Inocência. Uma delas foi localizada na quarta-feira (26), em Campo Grande, com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

A segunda investigada foi presa em Cuiabá por equipes da Polícia Civil de Mato Grosso. As investigações apontam, até o momento, que Izabele teria se envolvido em um desentendimento relacionado ao consumo de drogas pertencentes às investigadas. Conforme a Polícia Civil, a vítima foi agredida e levada para o interior de um estabelecimento.

Com o avanço das apurações, os policiais reuniram informações sobre o possível local onde o corpo havia sido enterrado. As buscas foram intensificadas e o cadáver foi localizado na quinta-feira.

A Polícia Civil informou que exames periciais serão realizados para determinar oficialmente a causa e as circunstâncias da morte.

O caso é investigado, inicialmente, como homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. 

 

INTERNACIONAL

Polícia boliviana recupera avião de Almir Sater quase cinco anos após roubo em MS

Ainda em 2021, quando aviões de pecuarista, empresária e do cantor Almir Sater foram roubados em Aquidauana, já havia suspeita de que a Bolívia seria o paradeiro dessas aeronaves

28/08/2026 13h01

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agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves

agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves Reprodução/Felcn

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Aviões que teriam sido subtraídos de território sul-mato-grossense, há quase seis anos, foram localizados e apreendidos pela polícia boliviana na cidade de La Guardia, que fica na área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, distante mais de 1,1 mil quilômetros de Mato Grosso do Sul. 

Conforme divulgado através da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn), investigações conjuntas com o Ministério Público da Colômbia possibilitaram a localização após fiscalizações em três hangares distintos no aeródromo "El Peji".

Sem a devida matrícula e o número de registro, conforme inicialmente apurado, essas aeronaves foram lacradas e apreendidas, sendo que devem passar ainda pelos respectivos procedimentos técnicos periciais. O aeródromo também foi "confiscado". 

Além das aeronaves, os agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves. Segundo declarado pelo procurador da Bolívia, Ismael Palenque, ao portal local "El Deber", as investigações devem determinar se esses aviões foram empregos pelo tráfico de drogas para o transporte ilegal de substâncias entorpecentes. 

Relembre

Ainda em 2021, quando os aviões foram roubados em Aquidauana, a Polícia Civil já suspeitava que a Bolívia seria o paradeiro dessas aeronaves, e que a mente por trás do crime trataria-se de um fugitivo do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul.

Segundo revelado pela polícia à época, pelo menos 18 pessoas invadiram o galpão no aeroclube de Aquidauana, amarrando o caseiro e seus dois filhos menores de idade na ocasião, para então roubar três dos 10 aviões que haviam no local. 

Essas aeronaves, avaliados entre R$ 600 mil a R$ 800, somando mais de R$ 2 milhões, seriam posses de: 

  • Zelito Ribeiro, pecuarista irmão do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, 
  • da empresária Liliane Paschoaletto Trindade e 
  • do cantor Almir Sater.

Quanto aos modelos, foram levados um avião Bonanza Modelo V35B (matrícula PT-ING) e dois Cessna Modelo 182 (matrículas PT-KDI e PT-DST). 

 

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