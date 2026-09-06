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Jovem de 21 anos morre baleado durante abordagem da PM em Campo Grande

Segundo a Polícia Militar, Adrian, conhecido como "Bracinho", teria avançado contra os agentes com uma faca durante a ação no Jardim Colúmbia.

Welyson Lucas

06/09/2026 - 14h25
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Uma ação policial terminou com a morte de um jovem de 21 anos no fim da manhã deste domingo (6), no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande. Identificado como Adrian e conhecido pelo apelido de “Bracinho”, ele foi baleado durante uma abordagem da Polícia Militar em uma residência na Rua Paranapebas.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar realizavam diligências na região à procura do jovem e chegaram ao imóvel onde ele estava.

Segundo a versão da PM, durante a tentativa de abordagem, Adrian teria reagido e avançado contra os policiais armado com uma faca.

Diante da reação, os militares efetuaram disparos. O jovem foi atingido e chegou a receber socorro, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas também afirmaram a polícia que Adrian havia permanecido consumindo bebida alcoólica durante a madrugada e teria ficado no local até por volta das 3h deste domingo.

A informação faz parte dos relatos de moradores e ainda deverá ser confrontada com os elementos reunidos durante a investigação.

Diligências

Segundo informações atribuídas à polícia, as equipes realizavam buscas para localizar Adrian antes de encontrá-lo no Jardim Colúmbia. Ele seria suspeito de envolvimento em roubos registrados na região.

Entre os episódios investigados estaria uma tentativa de assalto ocorrida na última sexta-feira (4), em um estabelecimento comercial. Na ocasião, o suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar o proprietário durante a ação.

As circunstâncias que levaram os policiais até a residência e a dinâmica completa da abordagem ainda deverão ser esclarecidas no decorrer da apuração.

Após o confronto, a área foi preservada para o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil estiveram no endereço para realizar os levantamentos necessários, que deverão auxiliar na reconstrução da ocorrência.

A arma branca mencionada na versão inicial, eventuais imagens de câmeras de segurança e os depoimentos dos policiais e de testemunhas poderão integrar a investigação.

O caso deverá ser formalmente apurado pela Polícia Civil, responsável por esclarecer as circunstâncias da morte e verificar a dinâmica da intervenção policial.

Luto no Esporte

Torcedor morre durante partida de vôlei em Campo Grande

Fábio Rodrigues da Silva, de 42 anos, sofreu um mal súbito enquanto acompanhava a sobrinha de 15 anos, que estava em quadra; competição foi suspensa após a morte.

06/09/2026 14h58

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Fábio Rodrigues da Silva, de 42 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto acompanhava uma partida de vôlei em Campo Grande.

Fábio Rodrigues da Silva, de 42 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto acompanhava uma partida de vôlei em Campo Grande. Foto: Reprodução Rede Social.

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O que deveria ser um fim de semana de decisões no voleibol de Mato Grosso do Sul terminou marcado por uma tragédia em Campo Grande. Fábio Rodrigues da Silva, de 42 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto acompanhava uma partida da XV Copa Pantanal de Voleibol, neste sábado (5).

Fábio estava na arquibancada do ginásio do Colégio Oswaldo Tognini, da Funlec, no Bairro Chácara Cachoeira, quando passou mal. A sobrinha dele, Pietra Sobral, de 15 anos, participava da competição e estava em quadra no momento da ocorrência.

A Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul confirmou neste domingo (6) que o torcedor sofreu um mal súbito e recebeu atendimento da equipe de emergência. Foram realizadas tentativas de reanimação, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

Fábio Rodrigues da Silva, de 42 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto acompanhava uma partida de vôlei em Campo Grande.
Ginásio do Colégio Oswaldo Tognini, em Campo Grande, onde Fábio Rodrigues da Silva passou mal durante competição de vôlei. Foto: Divulgação Funlec.

Por cerca de 40 minutos, equipes de emergência realizaram manobras de reanimação na tentativa de salvar Fábio, conforme relatos de testemunhas. Apesar dos esforços, ele não resistiu. A causa da morte ainda não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização.

A entidade responsável pela competição afirmou que os protocolos previstos para situações de emergência foram adotados durante o atendimento.

Canpeonato suspenso

Diante da morte do torcedor, a Federação de Voleibol decidiu suspender a XV Copa Pantanal. A programação previa a continuidade das disputas neste domingo, mas as partidas foram interrompidas após o episódio.

A competição reunia equipes de Campo Grande, Dourados, Bonito e Chapadão do Sul e contava com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O episódio ganhou ainda mais comoção pela relação de Fábio com a sobrinha. Conforme relatos de pessoas próximas, tio e sobrinha mantinham uma relação próxima, e ele costumava acompanhar Pietra nas competições e incentivar a trajetória da adolescente no esporte.

Após a confirmação da morte, entidades ligadas ao voleibol e à atleta divulgaram manifestações de pesar. A Escolinha do Pezão lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às atletas, à comissão técnica e aos familiares do Campo Grande Vôlei.

Em nota, a instituição destacou que, diante da tragédia, a competição perdeu qualquer importância.

“Quando uma situação assim acontece, o esporte fica em segundo plano. Neste momento, nossa solidariedade e nossos sentimentos estão com a família”, afirmou.

A Escolinha do Pezão encerrou a manifestação desejando conforto aos familiares e amigos:

“Que Deus conforte o coração de todos.”

A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, equipe de Pietra Sobral, também manifestou pesar pela morte de Fábio e se solidarizou com a adolescente e seus familiares.

A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, equipe de Pietra Sobral, também publicou uma nota de pesar e destacou a proximidade de Fábio com a adolescente.

“Pietra, receba o abraço de toda a família Campo Grande Vôlei. Estamos juntos com você e sua família neste momento de profunda tristeza”, diz trecho da manifestação.

A associação classificou a morte como uma “despedida tão inesperada” e desejou força e conforto aos familiares e amigos de Fábio.

A Funlec, onde a competição era realizada, também lamentou a morte e manifestou condolências aos familiares e amigos de Fábio.

Despidida

O velório de Fábio Rodrigues da Silva está previsto para começar às 19h deste domingo, na Funerária e Pax Nipo Brasileira, localizada na Rua Treze de Maio, no Bairro São Francisco, em Campo Grande.

O sepultamento está marcado para as 10h desta segunda-feira (7), no Cemitério Santo Amaro, na Avenida Presidente Vargas, na Vila Santo Amaro.

Leia a nota na integra 

Nota de pesar Associação Esportiva Campo Grande Vôlei

A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei manifesta, com profunda tristeza, seu pesar pelo trágico falecimento do Sr. Fábio, tio da nossa atleta Pietra Sobral.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com Pietra, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar uma perda tão difícil.

Não existem palavras capazes de diminuir a tristeza de uma despedida tão inesperada. Que permaneçam as boas lembranças, o carinho, os ensinamentos e todos os momentos vividos ao lado do Sr. Fábio.

Que Deus o receba em Sua luz, conceda descanso eterno à sua alma e ilumine e fortaleça o coração de todos os familiares e amigos.

Pietra, receba o abraço de toda a família Campo Grande Vôlei. Estamos juntos com você e sua família neste momento de profunda tristeza.

Nossos mais sinceros sentimentos.

 

TRÂNSITO

Desfile de 7 de Setembro fecha ruas do Centro de Campo Grande; veja onde

Interdições começam neste domingo (6) para montagem da estrutura e seguem na segunda-feira (7), durante o desfile da Independência

06/09/2026 11h30

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Desfile de 7 de Setembro terá mudanças no trânsito e interdições em ruas da região central de Campo Grande

Desfile de 7 de Setembro terá mudanças no trânsito e interdições em ruas da região central de Campo Grande Divulgação

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Quem precisar circular pela região central de Campo Grande neste domingo (6) e na segunda-feira (7) deve ficar atento às mudanças no trânsito provocadas pelo Desfile Militar de 7 de Setembro. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) programou bloqueios temporários em diferentes pontos para permitir a montagem da estrutura, a realização do evento e a posterior desmontagem.

As primeiras interdições começam às 10h deste domingo. A Avenida Afonso Pena ficará fechada entre a Avenida Calógeras e a Rua Rui Barbosa. Também haverá bloqueio na Rua 13 de Maio, no trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua 15 de Novembro.

Os dois pontos permanecerão interditados após a realização do desfile para a retirada das estruturas utilizadas no evento.

Já na segunda-feira (7), dia do desfile, os bloqueios serão ampliados e ocorrerão principalmente no período da manhã. A previsão é de que as interdições comecem às 5h e sigam até as 13h.

Confira os principais trechos que terão bloqueio:

  • Rua 14 de Julho: entre a Rua Eça de Queiroz e a Rua Maracaju;
  • Avenida Mato Grosso: entre a Rua José Antônio e a Avenida Calógeras;
  • Rua 13 de Maio: entre a Avenida Mato Grosso e a Avenida Fernando Corrêa da Costa;
  • Avenida Fernando Corrêa da Costa: entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Calógeras, no sentido Shopping Campo Grande/Centro.

Apesar do bloqueio na Avenida Mato Grosso, alguns cruzamentos permanecerão liberados para a circulação de veículos. É o caso dos acessos pelas ruas 13 de Junho, José Antônio, Padre João Crippa, Pedro Celestino e Rui Barbosa, além da Avenida Calógeras.

Rotas alternativas

A Agetran recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos e evitem, quando possível, os trechos próximos ao desfile. Entre as opções para contornar as áreas interditadas estão a Avenida Calógeras, a Rua 14 de Julho até a Rua Maracaju, a Rua Rui Barbosa e a Rua Eça de Queiroz.

Também poderão ser utilizadas a Avenida Ernesto Geisel, no sentido Centro/Shopping Campo Grande, e a Rua Calarge.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção durante o período, respeitem a sinalização e considerem possíveis alterações no tempo de deslocamento. Segundo a Agetran, o esquema foi planejado para garantir a segurança do público e dos participantes do desfile, além de reduzir impactos na circulação de veículos.

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