Morre Ivan Paes Barbosa, fundador do Grupo REDE MS de Comunicação, aos 92 anos

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense - Divulgação

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O empresário Ivan Paes Barbosa, fundador de um dos maiores grupo de comunicação regional de Mato Grosso do Sul, a Rede MS Integração de Rádio e Televisão, morreu nesta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde residia.

Segundo informações, ele foi vítima de um infarto. Os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Atualmente, a Rede MS é administrada por seus sucessores, Ulisses Serra Netto e Gisele Barbosa, enquanto a direção de Marketing está sob responsabilidade de seu neto, Ulysses de Almeida Serra.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada por superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

Os veículos da Rede MS ganharam notoriedade pelo forte apelo popular e pela inovação na comunicação regional, contribuindo para a integração entre municípios e para a valorização do jornalismo local.

A morte do empresário gerou manifestações de pesar em diversas cidades do Estado. Em nota oficial, a Prefeitura de Bonito destacou o legado deixado por Ivan Paes Barbosa, ressaltando sua contribuição para o fortalecimento da informação regional e da cultura sul-mato-grossense.

Ivan Paes Barbosa deixa dois filhos e dois netos. Seu legado permanece como um dos pilares da comunicação em Mato Grosso do Sul.