Polícia Civil investiga suposta tentativa de sequestro de criança em Naviraí

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Por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul esclareceu uma ocorrência relacionada à suposta tentativa de sequestro de uma criança de 9 anos, nesta quarta-feira (29), no bairro Jardim Progresso, no município distante 350 km da Capital.

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram a criança caminhando pela via pública e, em determinado momento, correndo, enquanto um veículo trafega normalmente pela rua, sem interação aparente entre ambos.

As investigações partiram da análise das imagens que identificaram o veículo e o motorista mencionado pela criança, devidamente qualificado e ouvido pelos policiais.

Segundo apurado até o momento, as imagens não evidenciaram, inicialmente, a ocorrência de tentativa de sequestro.

"Testemunhas foram ouvidas e a versão apresentada pelo condutor mostrou-se compatível com as imagens analisadas, não confirmando a dinâmica inicialmente relatada", destacou a polícia em nota.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a instauração imediata de inquérito policial para apuração técnica de todas as circunstâncias do caso.

Diante dos elementos reunidos até o momento, não foram constatados indícios suficientes que confirmem a ocorrência do crime de sequestro na forma tentada, sem prejuízo da continuidade das investigações.

Cabe destacar que conforme previsto na Lei nº 13.431/2017, a polícia realizou escuta especializada da criança em ambiente adequado e com medidas de proteção integral.

Paralelamente, a Seção de Investigações Gerais (SIG) realizou diligências, incluindo coleta e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local informado.

A Polícia Civil informa que casos envolvendo crianças são tratados com máxima prioridade e que a apuração seguirá até o completo esclarecimento dos fatos.

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